Por qué Artemis II no tocará la Luna a pesar de los avances tecnológicos

La nave Orion ha despegado con éxito desde el Centro Espacial Kennedy, llevando a bordo a Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen. Este cuarteto histórico, que se convierte en el primero en dirigirse hacia la Luna en más de cinco décadas, no plantará bandera ni dejará huellas. En lugar de eso, orbitarán el satélite en una trayectoria de retorno libre, poniendo a prueba sistemas vitales en el espacio profundo. El lanzamiento, que había sido retrasado por una fuga de helio, se llevó a cabo el 1 de abril de 2026, y ya han completado la maniobra de inyección translunar, un encendido que duró casi seis minutos y los impulsa más allá de la órbita terrestre baja.

Artemis II representa el regreso tripulado de la NASA al entorno lunar, aunque prioriza la seguridad por encima del alunizaje. A diferencia de las misiones Apolo, que enviaron módulos lunares en las décadas de los 60 y 70, esta fase se centra en validar tanto la cápsula Orion como el cohete SLS, reconocido como el más potente jamás construido. Los astronautas orbitarán la Tierra durante aproximadamente 24 horas para realizar chequeos iniciales, enfrentándose a problemas menores como fallos en las comunicaciones o el inodoro, antes de dirigirse hacia la Luna. Alcanzarán más de 400.000 kilómetros de distancia, superando récords establecidos por Apolo 13, y pasarán por la cara oculta del satélite el 6 de abril.

Pero, ¿por qué no pisar la Luna ahora que contamos con nanotecnología, escudos contra radiación y sistemas avanzados de soporte vital? La respuesta se encuentra en un enfoque escalonado y sostenible. Artemis I fue una misión no tripulada; ahora con Artemis II, se prueba la capacidad humana en el espacio profundo, recopilando datos sobre radiación extrema que fuera de la magnetosfera terrestre puede provocar mutaciones. Esta misión evalúa escudos de nanotecnología y sistemas vitales que serán cruciales para futuros viajes largos, esenciales para Artemis III (que incluirá órbita baja con aterrizadores) y Artemis IV (previsto para alunizar en el polo sur lunar en 2028). En los tiempos del programa Apolo, las ambiciones políticas impulsaban aterrizajes rápidos; sin embargo, tras Apolo 17 en 1972, los presupuestos cayeron y la experiencia se dispersó. Actualmente, la NASA busca establecer una presencia permanente utilizando hielo lunar para combustible y regolito para manufactura espacial, lo que serviría como trampolín hacia Marte.

La tripulación diversa es un reflejo del esfuerzo internacional: Wiseman (comandante y veterano de la ISS), Glover (piloto con experiencia similar al programa Apolo), Koch (especialista con un récord femenino en misiones espaciales) y Hansen (canadiense y primer no estadounidense en Artemis). Fueron seleccionados en 2023 por su experiencia en misiones prolongadas y habilidades técnicas tras superar rigurosas pruebas. En los reducidos 9 metros cuadrados de Orion, convivirán durante diez días con latas de comida, duchas mínimas y una playlist de Coldplay, simulando así condiciones de aislamiento extremo.

Esta prueba clave prepara el terreno para la futura Estación Gateway, que servirá como base lunar para las expediciones a Marte. Mientras tanto, China planea enviar taikonautas a la Luna para 2030; Estados Unidos acelera sus esfuerzos ante esta competencia geopolítica. La nave tiene previsto regresar al Pacífico frente a San Diego tras su sobrevuelo lunar.

Curiosidad 1 : A bordo de Orion viaja «Rise», una mascota lunar diseñada para experimentar con gravedad cero.

: A bordo de viaja «Rise», una mascota lunar diseñada para experimentar con gravedad cero. Curiosidad 2 : La radiación lunar equivale a recibir hasta 1.000 radiografías diarias; los escudos implementados en Artemis II podrían proteger cosechas terrestres frente a tormentas solares.

: La radiación lunar equivale a recibir hasta 1.000 radiografías diarias; los escudos implementados en podrían proteger cosechas terrestres frente a tormentas solares. Curiosidad 3 : Hansen bromea desde Canadá: «¡Es la primera vez que un canadiense ve la cara oculta de la Luna antes que un texano!».

: Hansen bromea desde Canadá: «¡Es la primera vez que un canadiense ve la cara oculta de la Luna antes que un texano!». Curiosidad 4: El hielo presente en los cráteres polares lunares tiene un valor billonario: agua que podría transformarse en hidrógeno y oxígeno, proporcionando combustible espacial ilimitado.

Para profundizar sobre las razones por las cuales no se realizará un alunizaje esta vez, puedes consultar este análisis de BBC Mundo sobre Artemis y sus desafíos tecnológicos. La humanidad avanza rápidamente: ¿quién será el próximo en dejar su huella?