¿Por qué se ve tan diferente la Tierra en la foto la tomada por el Apollo en 1972 d ela hecha por Artemis en 2026?

A la izquierda, la foto de la Tierra tomada por el Apollo en 1972, a la derecha, la del Artemis en 2026.

En 1972, los astronautas del Apollo 17 dirigieron sus cámaras hacia nuestro planeta y lograron una imagen que se volvió emblemática: la Tierra flotando en el vacío, perfectamente iluminada, azul y esférica como una canica.

Ahora, cincuenta y cuatro años después, los tripulantes de Artemis II han realizado una captura que a simple vista parece similar, pero cuyo resultado es notablemente diferente.

La Tierra aparece como una media luna, con una sombra parcial que le otorga un aire dramático, adornada por auroras verdes que iluminan su atmósfera y la luz zodiacal brillando en el fondo. No se trata de un error técnico ni de una disminución en la calidad de la tecnología. Simplemente es cuestión de física.

La clave de esta diferencia radica en cómo se sitúa el Sol respecto a ambas naves espaciales.

Left – Apollo 17, 1972

Right – Artemis II, 2026 Two photographs taken by one of us, of all of us, over half a century apart. What's changed? pic.twitter.com/it1Ab2GVdz — Andy Saunders – Apollo Remastered (@AndySaunders_1) April 3, 2026

En 1972, el Apollo 17 tenía al Sol justo detrás de su cámara, lo que permitía una iluminación total del globo terráqueo. Era como tomar una fotografía con iluminación frontal ideal.

En contraste, el Artemis II está posicionado con el Sol detrás del planeta, lo que provoca que gran parte de él quede en penumbra. Desde esa posición, solo el borde recibe luz solar directa, dándole esa apariencia de media luna. No se trata de un problema tecnológico; es simplemente geometría orbital y diferentes ángulos de iluminación.

Cuando la película de 70 milímetros se encontró con los sensores digitales

Además de la ubicación del Sol, hay otra diferencia crucial que explica por qué ambas imágenes son tan dispares: el medio utilizado para capturarlas. El Apollo 17 empleó película Hasselblad de 70 milímetros, un formato analógico capaz de ofrecer un alto contraste y una reproducción cromática excepcional. Esta película fue diseñada para captar detalles bajo condiciones extremas, mostrando una respuesta a la luz que era predecible y constante. Así, las imágenes resultantes tienen esa cualidad «vívida» típica de las fotografías espaciales de los años setenta.

Por su parte, Artemis II utiliza sensores digitales modernos, incluyendo cámaras Nikon D5 e incluso iPhones. Aunque estos dispositivos son superiores tecnológicamente en muchos aspectos, reaccionan diferente ante el alto contraste entre luces y sombras. Los sensores digitales suelen ajustarse a las zonas más brillantes, lo que puede dejar las áreas oscuras más profundas y menos visibles. Además, el procesamiento digital introduce algoritmos sofisticados que alteran la estética original en comparación con la película analógica. Las imágenes captadas en 2026 muestran ese característico borde brillante de la media luna con una nitidez que las tomas del 72 nunca habrían podido captar desde esa perspectiva.

La brecha tecnológica que separa dos eras de exploración

La comparación entre ambas misiones revela un abismo tecnológico mucho más amplio que solo las cámaras utilizadas. El Apollo 11, por ejemplo, despegó con una computadora cuya velocidad apenas alcanzaba los 2 MHz y contaba con tan solo 74 kilobytes de memoria: menos capacidad que cualquier teléfono inteligente actual. Sin embargo, esta máquina estaba diseñada para un propósito muy específico: calcular trayectorias y controlar descensos para aterrizar con precisión. Su especialización era su mayor fortaleza. Los astronautas debían confiar en cálculos manuales y simulaciones físicas mientras tomaban decisiones en tiempo real con información muy limitada.

En cambio, Artemis II vuela equipada con potentes sistemas multi-core, triple redundancia para seguridad y comunicaciones en banda Ka capaces de transmitir video en calidad 4K. Mientras el Apollo 17 se comunicaba mediante radio analógica con audio básico y transmisión televisiva rudimentaria, Artemis II puede enviar datos a velocidades inimaginables en 1972. El cohete Saturno V, imponente a sus 110 metros con cinco motores principales, contrasta con el Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) de Artemis que mide 98 metros pero genera más empuje gracias a sus cuatro motores principales y dos propulsores adicionales.

La cápsula Orion ofrece un espacio habitable un 50% mayor comparado al Módulo de Comando del Apollo, diseñado para soportar misiones prolongadas hasta por 21 días. Los trajes espaciales también han evolucionado notablemente: durante el Apollo los astronautas utilizaban un único traje voluminoso tanto para despegues como para paseos lunares debido a limitaciones logísticas; ahora Orion permite llevar trajes específicos para cada fase de misión.

El escudo térmico y los materiales que cambiaron todo

Uno de los avances más relevantes se encuentra en los materiales utilizados. Las cápsulas del Apollo estaban construidas principalmente con aluminio; aunque funcionales eran limitadas en términos de protección térmica. En cambio, el escudo térmico del módulo Orion utiliza materiales compuestos avanzados y aleaciones ligeras, ofreciendo así una protección superior contra radiación y temperaturas extremas. Este aspecto es crucial ya que Artemis II viajará más lejos que cualquier misión tripulada anterior; superará incluso la distancia alcanzada por el desafortunado Apollo 13, llegando hasta los 8.000 kilómetros más allá de la Luna.

Los sistemas de control también representan un avance notable respecto al pasado. Mientras que el Módulo Lunar del Apollo dependía exclusivamente de controles manuales mecánicos para su funcionamiento básico, ahora Artemis utiliza sistemas digitales redundantes capaces de permitir una navegación milimétrica sin necesidad constante intervención humana. Los pilotos del Apollo necesitaban habilidades excepcionales para volar manualmente; hoy día los astronautas confían en sistemas automatizados tipo Fly-by-Wire, manteniendo siempre disponible la opción para intervenir cuando sea necesario.

Curiosidades que desafían nuestra comprensión del espacio

Las imágenes capturadas por Artemis II han revelado detalles fascinantes aún bajo estudio por científicos e investigadores. Una fotografía muestra un halo casi imperceptible alrededor del planeta planteando preguntas inquietantes: ¿qué tan fina es realmente nuestra atmósfera? Desde esa perspectiva espacial profunda resulta sobrecogedor ver cuán delgada se presenta nuestra atmósfera terrestre desde 6.600 kilómetros; además, observarán cómo la Luna parece no ser más grande que un balón sostenido al brazo extendido—una visión inigualable por ninguna cámara.

Durante su paso sobre la cara oculta lunar, los astronautas tendrán ante sus ojos estructuras geológicas nunca antes vistas por humanos desde cerca; explorarán un eclipse solar desde esta nueva perspectiva cuando la Luna oculte completamente al Sol permitiéndoles observar su corona—la capa externa normalmente invisible desde nuestro planeta—y revivirán ese instante mágico conocido como «Earthrise», donde nuestra Tierra emerge sobre el horizonte lunar tal como ocurrió durante la misión del Apollo 8.

El cráter Orientale, famoso por sus tres anillos concéntricos generados tras un impacto violento se convertirá en clave para entender fenómenos similares dentro del Sistema Solar entero; además explorarán cráteres como el Ohm, extenso con sus 64 kilómetros donde asoma su pico central entre antiguos flujos lava—buscando cambios sutiles en color o brillo que podrían indicar variaciones minerales o diferencias cronológicas entre superficies lunares—siendo solo un 20% iluminado durante su vuelo lo cual añade complejidad científica a estas observaciones.

El hecho histórico —después de medio siglo—de ver seres humanos abandonar nuestra órbita terrestre rumbo a otro cuerpo celeste merece ser documentado desde todos los ángulos posibles; incluso utilizando herramientas tan cotidianas como un iPhone porque al final lo verdaderamente relevante no radica solo en las diferencias tecnológicas entre las fotos tomadas por Apollo y Artemis sino también en cómo ambas narran relatos distintos sobre nuestra humanidad mirando hacia las estrellas.