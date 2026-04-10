El regreso a Tierra de los astronautas de Artemis II: Bola de fuego, reentrada a 40.000 km/h y 11 paracaídas

Imagina caer del cielo envuelto en llamas a 40.000 kilómetros por hora. Que las temperaturas que te rodean alcancen los 3.000 grados. Que tus únicas protecciones sean un escudo que se consume a sí mismo y once paracaídas que tienen que abrirse en el orden exacto y en el momento exacto. Que cualquier error de menos de un grado en el ángulo de entrada te devuelva al espacio para siempre o te aplaste contra la atmósfera sin remedio.

Eso es lo que están viviendo ahora mismo Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, la tripulación de Artemis II, en los minutos más tensos de una misión que ya ha reescrito varios récords históricos.

Diez días que no olvidarán

La nave Orion, bautizada como Integrity, lleva diez días en el espacio y ha recorrido más de 370.000 kilómetros. La misión, primera tripulada del programa Artemis de la NASA, llevó a los cuatro astronautas a orbitar la Luna y a rozar su cara oculta, alcanzando un punto situado a 406.771 kilómetros de la Tierra. La mayor distancia recorrida por seres humanos desde las misiones Apolo. Una marca que llevaba décadas esperando ser superada.

Durante el viaje sobrevivieron al apagón de comunicaciones que corta el contacto con la Tierra durante minutos que se hacen eternos. Presenciaron un eclipse solar visible únicamente desde su posición, con la Tierra al fondo a 400.000 kilómetros. Realizaron experimentos biomédicos para entender cómo responde el cuerpo humano en vuelos de larga duración, desde la pérdida muscular hasta las técnicas de pilotaje manual. Y soportaron una radiación constante fuera del campo magnético terrestre, con sensores vigilando tormentas solares en tiempo real y zonas refugio habilitadas dentro de la cápsula para los momentos de mayor peligro.

Ahora falta lo más difícil. Llegar a casa.

El ángulo que lo decide todo

El reingreso en la atmósfera es, desde el punto de vista de la ingeniería, uno de los problemas más complejos que ha resuelto la humanidad. Y sigue siéndolo.

El ángulo de entrada tiene que situarse entre 5 y 7 grados respecto al horizonte. Un grado de más y las fuerzas G, que pueden alcanzar 3,9 veces la gravedad terrestre, someterían a los astronautas a una presión equivalente a cargar con cuatro veces su propio peso. Un grado de menos y la nave rebotaría en la atmósfera como una piedra plana sobre el agua y volvería al espacio sin posibilidad de retorno.

No hay margen de error. Y no hay segunda oportunidad.

Trece minutos de fuego y silencio

Durante trece minutos, la cápsula Orion es una bola de fuego. El escudo térmico, fabricado con un material ablativo llamado Avcoat, el mismo que protegió a las misiones Apolo, alcanza temperaturas de entre 1.650 y 3.000 grados y se quema intencionadamente, perdiendo hasta el 20% de su masa, unos 1.270 kilogramos, para absorber el calor y proteger a quienes van dentro. «Iremos montados en una bola de fuego», resumió el director de vuelo antes del reingreso. No era metáfora.

El plasma ardiente que envuelve la nave bloquea cualquier señal de radio durante seis minutos de blackout absoluto. En la Tierra, el centro de control espera. No puede hacer nada más que esperar.

Cuando la nave alcanza los 7.600 metros de altitud, comienza la secuencia de paracaídas. Primero se despliegan dos paracaídas piloto que estabilizan la caída. Después, los frenos reducen la velocidad de 40.000 a 494 kilómetros por hora. Finalmente, tres paracaídas principales de 35 metros de diámetro cada uno, una superficie similar a la de un campo de fútbol, frenan la cápsula hasta los 30 kilómetros por hora para el amerizaje frente a las costas de San Diego.

Once paracaídas en total. Cada uno tiene que abrirse en el momento exacto y en el orden correcto. Un fallo en la secuencia no tiene solución.

El rescate en el Pacífico

El amerizaje no es el final. Es el principio del rescate.

Cinco flotadores mantienen erguida a la cápsula Orion en el Océano Pacífico mientras el buque militar USS John P. Murtha asegura la zona con helicópteros y buzos. A bordo, médicos preparados para atender a los astronautas, que saldrán de la cápsula con debilidad muscular y pérdida del equilibrio tras diez días de ingravidez. El cuerpo humano se adapta al espacio con una eficiencia inquietante. Volver a la gravedad tiene su precio.

Mientras los astronautas son atendidos, equipos especializados inspeccionarán el escudo térmico de Orion para analizar su comportamiento durante el reingreso. Los datos servirán para mejorar los escudos de Artemis III y Artemis IV, las misiones que llevarán de nuevo seres humanos a pisar la Luna en 2028.

Lo que esta misión deja atrás

Artemis II no era solo un viaje alrededor de la Luna. Era la demostración de que los sistemas funcionan con personas dentro, la primera vez desde Apollo 17 en 1972 que seres humanos se alejaban tanto de la Tierra, y el banco de pruebas de todo lo que vendrá después.

Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen van a amerizar en el Pacífico con información que ningún satélite ni ninguna sonda no tripulada podría haber recogido. Lo que siente el cuerpo humano a 400.000 kilómetros de casa. Lo que ocurre en la mente cuando la Tierra es solo un punto brillante al fondo. Lo que se necesita para ir más lejos todavía.

El Océano Pacífico aguarda. Y en unos minutos, cuatro personas que han visto la cara oculta de la Luna van a caer en él envueltas en llamas, protegidas por once paracaídas y un escudo que se sacrifica para que ellos no tengan que hacerlo.

Hay misiones que amplían los límites de lo posible. Esta es una de ellas.