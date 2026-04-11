Cuatro investigaciones científicas que parecían absurdas pero brillaron con resultados geniales

Imagina liberar moscas de la fruta en el espacio o enviar bacterias a Marte en busca de vida. Suenan como historias sacadas de una comedia, pero científicos visionarios las transformaron en hitos que hoy salvan vidas y nos permiten explorar el universo. En un artículo de BBC Mundo, se presentan cuatro ejemplos que pasaron de ser objeto de burla a ser reconocidos con premios Nobel.

La primera maravilla es la Penicilina accidental. En 1928, Alexander Fleming dejó crecer un moho en una placa petri que había olvidado. Ese hongo, conocido como Penicillium notatum, eliminaba las bacterias que lo rodeaban. Lo que inicialmente parecía un error en el laboratorio se convirtió en el primer antibiótico moderno. Desde entonces, ha salvado millones de vidas gracias a un despiste que cambió la historia de la medicina.

Otro experimento sorprendente fue el de las moscas de la fruta en órbita. En 1980, la NASA decidió lanzar drosophila melanogaster al espacio a bordo del transbordador Columbia. ¿El motivo? Investigar cómo la falta de gravedad afecta al desarrollo genético. El resultado fue revelador: descubrimos fallos en la división celular en condiciones de microgravedad, algo fundamental para entender el cáncer y desarrollar tratamientos en este entorno espacial. Esas moscas volando en el vacío abrieron nuevas oportunidades para la medicina espacial.

No podemos olvidar la misión Viking a Marte en 1976. Las sondas enviadas llevaron a cabo experimentos biológicos que indicaban posibles signos de vida microbiana. Tres de las cuatro pruebas realizadas sugirieron actividad metabólica en el suelo marciano. Aunque este hallazgo generó controversia, impulsó técnicas para detectar vida extraterrestre que hoy se utilizan en rovers como Perseverance. Marte nos sorprendió con reacciones químicas que aún generan debate entre los científicos.

Y qué decir sobre cómo se midió por primera vez la velocidad de la luz utilizando linternas. En 1676, Ole Rømer estudió las lunas de Júpiter y observó retrasos en sus eclipses dependiendo de la posición de la Tierra. Calculó que la luz viajaba a 220.000 km/s, muy cerca del valor real actual. Linternas imaginarias contra estrellas: así nació una nueva era para la física moderna.

Estos ejemplos son una clara muestra de cómo la ciencia recompensa a quienes se atreven a experimentar sin miedo. En las cuatro investigaciones que parecían absurdas pero triunfaron, se profundiza más sobre estos fascinantes casos.

Curiosidades que te volarán la cabeza

El pegamento inspirado en geckos : Parecía ridículo pensar en pegar cosas utilizando patas de lagartija, pero ahora la nanotecnología basada en setas adhesivas se usa en cirugía para cerrar heridas sin necesidad de puntos. ¡Todo gracias a esos pequeños trepadores!

: Parecía ridículo pensar en pegar cosas utilizando patas de lagartija, pero ahora la se usa en cirugía para cerrar heridas sin necesidad de puntos. ¡Todo gracias a esos pequeños trepadores! Viagra: de disfunción a salvavidas : Originalmente desarrollado para tratar angina, no funcionó como se esperaba, pero resultó efectivo para otra condición. Hoy se utiliza para tratar hipertensión pulmonar y recibió el Nobel de medicina en 2023 por sus mecanismos.

: Originalmente desarrollado para tratar angina, no funcionó como se esperaba, pero resultó efectivo para otra condición. Hoy se utiliza para tratar hipertensión pulmonar y recibió el en 2023 por sus mecanismos. Post-its nacidos de un error químico : Spencer Silver , mientras buscaba crear un superpegamento para 3M, terminó fabricando uno débil. Años después, junto a un colega, crearon el post-it. Millones adornan neveras gracias a un fallo «absurdo».

: , mientras buscaba crear un superpegamento para 3M, terminó fabricando uno débil. Años después, junto a un colega, crearon el post-it. Millones adornan neveras gracias a un fallo «absurdo». Rayos X descubiertos por accidente : En 1895, Wilhelm Röntgen investigaba tubos de vacío cuando vio los huesos a través de la mano de su esposa. Su descubrimiento le valió un Nobel inmediato y transformó los diagnósticos médicos globales.

: En 1895, investigaba tubos de vacío cuando vio los huesos a través de la mano de su esposa. Su descubrimiento le valió un Nobel inmediato y transformó los diagnósticos médicos globales. Microbios mutantes en la Estación Espacial: Bacterias traídas desde nuestro planeta mutan en el espacio y adquieren resistencia. Estos estudios aparentemente absurdos sobre cultivos orbitales han revelado superbacterias y han encendido alarmas sobre posibles pandemias cósmicas.

La ciencia es un auténtico circo donde lo insólito puede llevarte al estrellato.