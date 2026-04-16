¿Influye el mes de nacimiento en la inteligencia infantil?

Imagínate comenzar el colegio con once meses más de madurez que el niño que comparte contigo el pupitre.

No se trata de una fantasía; ocurre cada año en las aulas.

El efecto de la edad relativa, un fenómeno que la psicología educativa ha puesto de manifiesto, revela que los niños nacidos justo después del corte escolar —que en España se establece en septiembre— suelen sobresalir al principio.

No porque posean un talento innato, sino debido a un desarrollo neurológico y emocional ligeramente más avanzado. En nuestro país, quienes nacen entre enero y marzo lideran las pruebas cognitivas iniciales, mostrando mejores niveles de concentración y control emocional, mientras que aquellos nacidos entre octubre y diciembre comienzan con una ligera desventaja.

Este fenómeno no es exclusivo de España. Depende del calendario escolar: en países anglosajones, donde el curso empieza en agosto o septiembre, son los niños nacidos en esos meses quienes obtienen la ventaja.

Estudios internacionales respaldan esta afirmación: unas pocas semanas de diferencia pueden marcar el compás inicial, afectando aspectos como la lectoescritura, la interacción social e incluso las expectativas que tienen los docentes. Aquí entra en juego el efecto Pigmalión: sin intención alguna, los maestros tienden a clasificar a los más maduros como «inteligentes», brindándoles más atención y apoyo. El resultado es un círculo virtuoso que fomenta confianza y buenos hábitos de estudio.

Diferencias de maduración como explicación del sesgo

Los pequeños no maduran al mismo ritmo. En educación infantil y los primeros años de primaria, doce meses pueden significar una gran diferencia: influyen en la coordinación motora, la atención y la gestión emocional. Los más grandes del curso suelen seguir el ritmo sin problemas, mientras que los más jóvenes enfrentan una competencia desventajosa. La ciencia evalúa esto a través de pruebas de inteligencia temprana, donde los primeros obtienen puntuaciones superiores. Sin embargo, cabe aclarar que no se mide la capacidad real, sino la madurez temporal.

Ventajas iniciales para los «mayores» del curso : Mayor destreza en lectura temprana, seguridad social y mejor concentración.

: Mayor destreza en lectura temprana, seguridad social y mejor concentración. Desafíos para los «menores» : Un rendimiento inferior al inicio puede afectar su autoestima si no se detecta a tiempo.

: Un rendimiento inferior al inicio puede afectar su autoestima si no se detecta a tiempo. Evolución con el tiempo: Las diferencias tienden a cerrarse en secundaria, cuando el esfuerzo personal y el entorno familiar cobran mayor relevancia.

Este efecto no predice genialidad futura, sino que ofrece un impulso inicial. Elementos como la exposición solar durante el embarazo o la salud materna añaden complejidad al asunto; sin embargo, el ámbito escolar sigue siendo predominante.

Expectativas docentes y su impacto en el desarrollo cognitivo

Los docentes no son infalibles. Suelen asociar madurez con inteligencia, lo que lleva a que los alumnos mayores sean frecuentemente asignados a grupos de alto rendimiento. Esto propicia un desarrollo cognitivo acelerado gracias a estímulos adicionales. En Japón o Reino Unido, estudios longitudinales han seguido a niños hasta los siete años: aquellos nacidos en meses «favorables» destacan en habilidades como razonamiento lógico y resolución de problemas. Sin embargo, es importante recordar que la inteligencia es multifacética —la genética, nutrición y motivación también juegan su papel— y el calendario solo ofrece un pequeño beneficio temporal.

Durante etapas como la preoperacional según Piaget (de 2 a 7 años), florece el pensamiento simbólico; no obstante, la madurez relativa determina quién brilla más en juegos de rol o actividades artísticas. La evidencia sugiere ajustar las evaluaciones para evitar etiquetar prematuramente y así prevenir problemas como abandono escolar o baja autoestima. Algunos países como Canadá han optado por retrasar el corte escolar para equilibrar las oportunidades.

Curiosidades científicas sorprendentes

Este tema deja espacio para anécdotas interesantes. Por ejemplo, ¿sabías que en hockey canadiense casi el 40% de los profesionales nació durante los tres meses posteriores al corte escolar? Aquellos jugadores maduraron antes y lograron destacar rápidamente. En España, un estudio reveló que niños nacidos en diciembre tienden a perseverar más; su «desventaja» les ayuda a desarrollar resiliencia, ¡una especie de entrenamiento mental!

Otro dato curioso es que en gimnasia artística prefieren a aquellos con retrasos madurativos por su mayor flexibilidad. Además, hay evidencias de que este efecto puede extenderse sutilmente hasta la universidad: algunos estudiantes «más jóvenes» dentro del curso escolar logran rendir mejor a largo plazo debido al esfuerzo adicional requerido. Y aquí va una curiosidad divertida: si naces en febrero durante un año bisiesto ¡tienes media ventaja cronológica!

Tanto en deportes como en aulas, el calendario tiene sus trucos bajo la manga. Pero al final del día, ningún mes determina nuestro destino: lo cierto es que la ciencia celebra que todos pueden brillar con las oportunidades adecuadas.