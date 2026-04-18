Trump aborda el misterio de los 10 científicos estadounidenses desaparecidos o muertos: “Espero que sea aleatorio”

Donald Trump se pronunció este jueves sobre la misteriosa serie de muertes y desapariciones de al menos 10 científicos estadounidenses relacionados con proyectos nucleares y espaciales. «Espero que esto sea algo aleatorio, pero lo sabremos en la próxima semana y media. Acabo de salir de una reunión sobre este asunto», comentó el presidente a los periodistas. La Casa Blanca ha confirmado que está revisando los casos, que se han ido acumulando desde 2023 y generan inquietud debido a su conexión con información sensible.

Estos profesionales estaban involucrados en áreas delicadas como la energía nuclear, misiles, propulsión espacial y defensa. El Pentágono ha alertado sobre posibles riesgos para la seguridad nacional, mientras que el FBI mantiene abiertas varias investigaciones. Chris Swecker, exsubdirector del FBI, ha denunciado un patrón «preocupante» que podría estar relacionado con espionaje extranjero proveniente de países como China, Rusia o Irán. Trump ha calificado esta situación como «seria» y ha enfatizado la necesidad de respuestas rápidas.

Casos clave que llaman la atención

Desde 2023, los incidentes han sido frecuentes en laboratorios como el Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA, el Laboratorio Nacional de Los Álamos y diversas bases aéreas. A continuación, presentamos algunos de los casos más relevantes:

William «Neil» McCasland , general retirado de 68 años de la Fuerza Aérea. Desapareció el 27 de febrero de 2026 en su hogar en Albuquerque, Nuevo México. Dejó su teléfono atrás, pero se llevó su cartera y un revólver .38. Supervisaba investigaciones clasificadas en armas nucleares y fenómenos aéreos no identificados.

, general retirado de 68 años de la Fuerza Aérea. Desapareció el 27 de febrero de 2026 en su hogar en Albuquerque, Nuevo México. Dejó su teléfono atrás, pero se llevó su cartera y un revólver .38. Supervisaba investigaciones clasificadas en armas nucleares y fenómenos aéreos no identificados. Monica Reza (también conocida como Jacinto Reza), ingeniera aeroespacial de 60 años y directora del Grupo de Procesos de Materiales en JPL. Desapareció el 22 de junio de 2025 durante una excursión por California. Desarrolló Mondaloy, un metal utilizado en motores para cohetes y misiles financiados por la Fuerza Aérea.

(también conocida como Jacinto Reza), ingeniera aeroespacial de 60 años y directora del Grupo de Procesos de Materiales en JPL. Desapareció el 22 de junio de 2025 durante una excursión por California. Desarrolló Mondaloy, un metal utilizado en motores para cohetes y misiles financiados por la Fuerza Aérea. Michael David Hicks , investigador en JPL durante 24 años. Falleció el 30 de julio de 2023 a los 59 años. Participó en misiones como DART (desvío de asteroides) y Deep Space 1. No se especificó la causa del fallecimiento ni se realizó autopsia.

, investigador en JPL durante 24 años. Falleció el 30 de julio de 2023 a los 59 años. Participó en misiones como DART (desvío de asteroides) y Deep Space 1. No se especificó la causa del fallecimiento ni se realizó autopsia. Frank Maiwald , colega de Hicks en JPL. Falleció en julio de 2024 a los 61 años. Lideró estudios sobre biomarcadores en el sistema solar. Solo hay un obituario disponible en línea sin detalles oficiales sobre su muerte.

, colega de Hicks en JPL. Falleció en julio de 2024 a los 61 años. Lideró estudios sobre biomarcadores en el sistema solar. Solo hay un obituario disponible en línea sin detalles oficiales sobre su muerte. Melissa Casias , empleada administrativa en Los Álamos, desaparecida desde el 26 de junio de 2025. Tenía acceso a información nuclear sensible.

, empleada administrativa en Los Álamos, desaparecida desde el 26 de junio de 2025. Tenía acceso a información nuclear sensible. Carl Grillmair (o Grumiller), astrofísico vinculado a Caltech, involucrado con telescopios y tecnología militar. Fue asesinado a tiros en su hogar en 2026.

(o Grumiller), astrofísico vinculado a Caltech, involucrado con telescopios y tecnología militar. Fue asesinado a tiros en su hogar en 2026. Otros casos incluyen a Nuno Loureiro (físico del MIT especializado en fusión nuclear, asesinado); Anthony Chávez (79 años, empleado en Los Álamos desaparecido desde mayo de 2025); Steven Garcia (Campus de Seguridad Nacional, desaparecido junto a un arma) y Jason Thomas (encontrado muerto tras su desaparición).

Para conocer más sobre la investigación inicial realizada por Fox News acerca de estos casos, lee el reportaje completo aquí.

Perfil de los implicados y sospechas

La mayoría son personas mayores de 50 años que han dejado atrás sus vidas: familia, pertenencias e incluso teléfonos móviles. Muchos contaban con autorizaciones del más alto nivel dentro del ámbito defensivo. Swecker establece comparaciones con la Guerra Fría, cuando espías robaban secretos nucleares. El congresista Tim Burchett ha solicitado mayor atención hacia patrones detectados en sectores estratégicos. Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha prometido consultar con diversas agencias e intervenir si es necesario.

Caso Fecha Lugar Proyecto clave McCasland Feb 2026 Nuevo México Armas nucleares, UAP Monica Reza Jun 2025 California Motores cohetes Michael Hicks Jul 2023 JPL/NASA Misiones espaciales Melissa Casias Jun 2025 Los Álamos Datos nucleares Carl Grillmair 2026 Caltech Telescopios militares

Anécdotas y curiosidades

McCasland conoció a su esposa Susan Wilkerson en una base aérea; ella reportó su ausencia apenas una hora después.

conoció a su esposa en una base aérea; ella reportó su ausencia apenas una hora después. Reza asumió su puesto pocos meses antes de desaparecer; su Mondaloy promete revolucionar la propulsión con pruebas realizadas en misiles.

asumió su puesto pocos meses antes de desaparecer; su Mondaloy promete revolucionar la propulsión con pruebas realizadas en misiles. Hicks , autor de unos ochenta artículos académicos; su fallecimiento coincidió con momentos clave para las misiones DART.

, autor de unos ochenta artículos académicos; su fallecimiento coincidió con momentos clave para las misiones DART. El trabajo del físico Loureiro , centrado en plasma para energía ilimitada, es considerado crucial para combatir el cambio climático.

, centrado en plasma para energía ilimitada, es considerado crucial para combatir el cambio climático. En Los Álamos, el caso de Chávez, quien trabajó hasta 2017 en proyectos nucleares, resulta inquietante ya que desapareció sin llevarse nada justo el Día de la Madre.

El Pentágono y el FBI no han confirmado vínculos entre estos casos; sin embargo, Trump está acelerando las investigaciones pertinentes. ¿Se trata simplemente de casualidades o existe una amenaza extranjera detrás? Las respuestas están por llegar.