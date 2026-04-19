El cuerpo humano, un mosaico de chapuzas evolutivas en lugar de diseño perfecto

Imagina a un ingeniero que se enfrenta al reto de diseñar un puente con cables que se enredan entre sí o un motor que no filtra correctamente el combustible. Así es como funciona nuestro cuerpo: no se trata de una máquina perfecta, sino de un conjunto caótico de soluciones temporales moldeadas a lo largo de millones de años por la selección natural. La evolución no se preocupa por optimizar, simplemente parchea, y eso da como resultado compromisos que nos permiten mantenernos en pie, pero también nos traen dolores de espalda crónicos o apéndices que pueden inflamar sin previo aviso.

Al nacer, contamos con unos 300 huesos, flexibles como plastilina para facilitar el parto. Sin embargo, muchos de ellos se fusionan hasta dejarnos con 206 huesos en la adultez. El cráneo es un buen ejemplo: empieza como un rompecabezas compuesto por ocho piezas que se unen alrededor de los seis años. Este truco evolutivo permite que el bebé pase por el canal vaginal. Esa fusión explica por qué los adultos somos más rígidos y también por qué sufrimos fracturas en lugares críticos. Nuestros pies, con 26 huesecillos cada uno —casi una cuarta parte del total óseo— parecen un diseño mal ensamblado: ideales para trepar árboles ancestrales, pero propensos a juanetes cuando usamos zapatos modernos.

Otro claro ejemplo de este «parcheo» evolutivo se encuentra en la columna vertebral. Nuestros antepasados cuadrúpedos la tenían horizontal y curvada para absorber impactos; al adoptar una postura erguida, se transformó en un pilar inestable que puede provocar hernias y lumbalgias. La laringe, al descender para facilitar el habla, nos expone al riesgo de ahogarnos al comer pan, algo que los peces nunca tuvieron que temer. Y no podemos olvidar el intestino delgado, que mide tres metros en vida y puede estirarse hasta siete u ocho tras la muerte: un tubo largo heredado de herbívoros que ahora debe lidiar con dietas variadas, generando gases y estreñimientos como consecuencia.

Estas rarezas anatómicas no son uniformes. Por ejemplo, la estructura nasal varía según la ascendencia genética y adaptaciones ambientales. En poblaciones de ascendencia africana, el puente nasal tiende a ser más ancho y plano, con piel gruesa y fosas abiertas, lo cual está adaptado a climas cálidos y húmedos. En cambio, quienes tienen ascendencia asiática presentan puentes bajos y bases amplias, complicando intervenciones quirúrgicas como la rinoplastia debido a su piel espesa. Por su parte, los caucásicos suelen tener puentes altos y estrechos; mientras que en los hispanos, hay una mezcla entre lo ancho y lo puntiagudo. Estas diferencias anatómicas, moldeadas por la genética y la evolución, influyen desde la respiración hasta las intervenciones médicas, recordándonos que el «diseño humano» es realmente un mosaico global.

El riñón, esa depuradora incansable del cuerpo humano, tiene la capacidad de filtrar cinco litros de sangre en tan solo cinco minutos, aunque depende de una dieta baja en sal que nuestros ancestros cazadores-recolectores rara vez respetaron. La retina presenta una disposición invertida similar a un cableado al revés; esto obliga a la luz a atravesar nervios antes de llegar a los fotorreceptores, creando así un punto ciego que nuestro cerebro compensa mediante trucos visuales. Y no podemos dejar fuera al estómago, que cuenta con más neuronas que nuestra médula espinal; actúa casi de forma independiente digiriendo emociones manifestadas en forma de úlceras.

Para aquellos interesados en profundizar sobre estos compromisos evolutivos, pueden consultar este análisis detallado de la BBC.

La evolución también nos ha dejado órganos vestigiales como el apéndice —un saco inflado que puede causar inflamación o incluso muerte si no se extirpa— o las muelas del juicio, remanentes de mandíbulas más amplias. El fémur, siendo el hueso más largo del cuerpo y representando el 26,74% de nuestra estatura total, varía según el sexo y origen; es muy útil para estudios antropológicos forenses. Por su parte, el estribo en nuestro oído es apenas 2,5-3 milímetros, lo convierte en el hueso más pequeño del cuerpo humano; una curiosidad heredada desde tiempos reptiles.

Cada segundo producimos alrededor de 3,8 millones de células, superando incluso al número total de habitantes en Madrid; todas ellas destinadas a reparar nuestro desgaste diario. Los riñones realizan su labor limpiando todo en cuestión de minutos mientras que nuestra retina alberga nada menos que 137 millones de células fotosensibles: 130 millones son bastones dedicados a captar imágenes en blanco y negro; mientras solo siete son responsables del color. El sistema vascular suma unos impresionantes 100.000 km, suficiente para dar dos vueltas completas alrededor del planeta.

Y para finalizar con algunas anécdotas curiosas capaces de arrancarte una sonrisa:

Los bebés no nacen con rótulas; estas se forman entre los seis meses y un año después del nacimiento.

Nuestros pies son verdaderos museos óseos: 52 huesitos en total ideales para mantener nuestro equilibrio ancestral.

Después de morir, el intestino se alarga hasta el doble; es como si fuera un globo desinflado volviendo a tomar forma.

Las narices también tienen su particularidad: en asiáticos, el puente plano ayuda a calentar aire frío; mientras que en africanos contribuye a disipar rápidamente el calor.

Cada diez años renovamos completamente nuestro esqueleto gracias a los osteoblastos y osteoclastos librando una batalla constante.

Así es nuestro cuerpo: lleno de trucos e imperfecciones listas para sorprendernos continuamente.