Qué hace a Terence Tao el mejor matemático vivo

Visualiza a un niño de apenas dos años que ya suma en su cabeza y enseña matemáticas a sus propios padres. Así comenzó Terence Tao, un destacado matemático australiano de raíces chinas apodado «el Mozart de las mates». A los 24 años, ya era profesor en la Universidad de California en Los Ángeles, y ahora, con 50 primaveras, su mente parece un superordenador capaz de resolver problemas que parecen imposibles.

Desde su infancia, Tao ha demostrado tener un coeficiente intelectual que oscila entre 211 y 233, lo que lo coloca entre los más altos jamás registrados, solo superado por figuras legendarias como Marilyn vos Savant, con 228. Sin embargo, su grandeza no se limita a la pura inteligencia; su talento reside en la capacidad de conectar áreas tan diversas como la teoría de números, las ecuaciones diferenciales y la inteligencia artificial. Recientemente, reflexionó sobre cómo la IA «reduce a cero el coste de generación de ideas», liberando a los matemáticos para que se concentren en proyectos más ambiciosos. En un artículo reciente de BBC Mundo sobre sus logros, se subraya cómo su enfoque multidisciplinario lo sitúa en la cúspide del ámbito matemático actual.

¿Qué es lo que eleva a Tao por encima del resto? Su impresionante productividad. Ha resuelto conjeturas que llevaban siglos sin respuesta y fue galardonado con la Medalla Fields en 2006, considerada el Nobel de las matemáticas, cuando apenas contaba con 31 años. Además, en 2020 fue nombrado Australiano del Año. No se encierra en torres de marfil; colabora internacionalmente, como en el caso del «Número de Erdős», una medida de las conexiones matemáticas. Su versatilidad recuerda a grandes figuras históricas, pero con un toque moderno: utiliza la IA como compañera, no como rival.

Para comprender su posición privilegiada en el ámbito matemático, es interesante mirar hacia los diez mejores matemáticos de la historia. Cada uno dejó una huella imborrable y Tao parece ser su heredero natural:

Matemático Aporte clave Euclides (c. 325-265 a.C.) «Los Elementos», base del razonamiento lógico y geometría. Pitágoras (c. 570-495 a.C.) Teorema que relaciona lados de triángulos rectángulos. Carl Friedrich Gauss (1777-1855) «Príncipe de los Matemáticos»: teoría de números, geometría, teorema de la divergencia. Isaac Newton (1643-1727) Cálculo infinitesimal, describe movimiento y gravitación. Leonhard Euler (1707-1783) Simbología moderna, número e, ecuaciones diferenciales. Évariste Galois (1811-1832) Teoría de grupos y álgebra moderna pese a su corta vida. Bernhard Riemann (1826-1866) Geometría diferencial para relatividad; Hipótesis de Riemann. Emmy Noether (1882-1935) Teorema que une simetrías y conservación en física. Alan Turing (1912-1954) Máquina de Turing; base fundamental para la informática. John von Neumann (1903-1957) Teoría de juegos; arquitectura moderna de computadoras.

Tao se alinea aquí por su amplitud; al igual que Gauss, quien corrigió a su maestro siendo solo un niño prodigio. Pero mientras los clásicos brillaron en épocas sin ordenadores ni tecnología avanzada, él navega con maestría por la era digital.

Ahora bien, hablemos un poco sobre algunas curiosidades científicas que hacen más amenas las matemáticas: ¿sabías que Fibonacci, en el siglo XIII, introdujo su célebre secuencia al observar cómo se multiplicaban los conejos? Su descubrimiento ha inspirado desde obras artísticas hasta movimientos en los mercados bursátiles. O que Galois, quien falleció a los 20 años en un duelo amoroso, dejó tras de sí notas que revolucionaron el álgebra. También está la famosa anécdota sobre Arquímedes, quien exclamó «¡Eureka!» mientras resolvía problemas relacionados con densidades en su bañera antes de ser asesinado por un soldado romano. Y no podemos olvidar a Kurt Gödel, quien murió tras una paranoia relacionada con gérmenes debido al ayuno extremo al que se sometió. Por último, tenemos a Hipatia, una filósofa matemática linchada por fanáticos en Alejandría. Y mientras tanto, nuestro protagonista actual, Tao, con su impresionante CI sigue disfrutando de videojuegos para desconectar; una prueba más de que incluso los genios necesitan momentos para relajarse.

En cuanto a anécdotas notables: cuando era niño, Gauss sumó rápidamente del 1 al 100 utilizando una fórmula sencilla que hoy enseñan a escolares. Por otro lado, durante la Segunda Guerra Mundial, Turing descifró Enigma y logró acortar el conflicto varios años gracias a sus aportes decisivos. Asimismo, hay que mencionar a Noether, quien desafió las normas machistas del momento y transformó el campo físico sin buscar reconocimiento alguno. Estas historias nos recuerdan que detrás de cada ecuación hay personas apasionadas por lo que hacen. Y así es también con Tao, quien hace accesibles las matemáticas mediante su blog. Un genio cuyo trabajo nos recuerda algo esencial: los números tienen su propio ritmo si sabemos cómo hacerlos bailar.