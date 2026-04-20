¿Sabes qué sueñan los moribundos justo antes de ‘irse al otro barrio’?

Hay algo que los profesionales de los cuidados paliativos saben y que raramente se habla en voz alta.

Los pacientes que están a punto de morir ven cosas.

No alucinaciones caóticas producidas por la medicación. No delirios sin estructura. Visiones coherentes, reconfortantes en la mayoría de los casos, que siguen un patrón tan consistente que un equipo de investigadores italianos del hospital Azienda USL-IRCCS di Reggio Emilia decidió estudiarlo formalmente. El resultado se publicó en Death Studies y confirma lo que médicos, enfermeras y voluntarios de paliativos llevan años observando en silencio.

239 especialistas. Cientos de testimonios. Un mapa del umbral que la ciencia todavía no sabe cómo explicar del todo.

Lo que ocurre en los días previos

Las visiones aparecen en el espacio entre el sueño y la vigilia, en los días o las horas anteriores a la muerte. Y tienen una estructura reconocible.

Lo más frecuente es el reencuentro con personas que ya murieron. Parejas, padres, hermanos. En algunos casos, mascotas. Vienen a despedirse. Algunos transmiten mensajes directos: «Te estoy esperando». La mayoría de los pacientes que los ven no siente miedo. Siente calma.

Aparecen también símbolos que la humanidad ha usado desde siempre para representar el paso hacia lo desconocido: puertas abiertas, escaleras ascendentes, espacios inundados de luz. Una paciente describió cómo subía descalza hacia una puerta resplandeciente. Otra vio caballos blancos galopando junto al mar.

Cerca del 90% de estas experiencias son tranquilizadoras. Ayudan a procesar emociones pendientes, a mitigar la ansiedad, a cerrar lo que quedó abierto. Solo en torno al 10% de los casos aparecen imágenes perturbadoras, figuras angustiosas, caídas, rostros conocidos desfigurados. Los investigadores las relacionan con dolores emocionales no resueltos o con miedos profundos que el paciente no ha podido trabajar.

Lo que dice la neurociencia

La ciencia tiene una explicación parcial. Solo parcial.

Investigaciones con pacientes en paro cardíaco han detectado intensas ondas gamma justo antes del momento final, similares a las que se producen durante el sueño REM profundo o durante la rememoración de recuerdos vívidos. Es como si el cerebro, en sus últimos momentos, desencadenara una tormenta eléctrica de memorias y sensaciones. La liberación de dopamina y serotonina en ese proceso puede producir estados de calma o destellos de experiencias felices.

El neurólogo Carlos Ramírez lo describe como un «recuerdo de placeres primitivos». El cerebro, ante la hipoxia progresiva, parece aferrarse a lo esencial: la infancia, los amores, los momentos que definieron una vida. No una película completa. Destellos cargados de intensidad emocional.

Lo que la neurociencia no explica es por qué esos destellos tienen tanta consistencia entre personas de culturas, creencias y circunstancias completamente diferentes. Por qué la puerta iluminada aparece en Italia y en Japón. Por qué los fallecidos que vuelven a despedirse son siempre figuras de apego y nunca extraños.

Las experiencias cercanas a la muerte

Los testimonios de quienes estuvieron al borde y regresaron añaden otra capa al misterio.

Quienes han sobrevivido a paros cardíacos hablan de luz al final de túneles, de seres luminosos, de espacios donde esperaban personas queridas. Una periodista que estuvo 24 minutos en parada cardíaca describió con precisión cómo tras esa luz estaban su padre y sus abuelos, y cómo era consciente de que cruzar significaba no poder volver.

Que exista una coherencia narrativa entre personas que no se conocen, que no han compartido referencias culturales idénticas y que describen experiencias similares es lo que hace que estas investigaciones resulten tan incómodas para la ciencia estrictamente materialista. No hay una respuesta que satisfaga completamente. Solo hay datos. Y los datos son consistentes.

Lo que esto cambia en los cuidados paliativos

El estudio italiano tiene una aplicación práctica más allá de la fascinación filosófica. Si el 90% de estas visiones son reconfortantes y ayudan al paciente a transitar el final con menos angustia, entonces los profesionales de paliativos necesitan saber escucharlas sin patologizarlas.

Durante décadas, muchos pacientes que describían estas experiencias eran atendidos con ajustes de medicación. Sus visiones se interpretaban como efectos secundarios o como síntomas de confusión. El estudio sugiere que puede ser exactamente al revés: que esas visiones son parte natural del proceso de morir, que tienen una función psicológica real y que interrumpirlas puede hacer más difícil, no más fácil, el tránsito.

El neurofisiólogo Javier Albares señala que incluso los sueños ordinarios pueden ser guiados si se trabajan antes de dormir. Que el cerebro humano tiene una capacidad de procesamiento emocional en el sueño que todavía no comprendemos del todo.

Lo que ocurre en los días finales puede ser la expresión más intensa de esa capacidad. El cerebro haciendo, en sus últimas horas, lo que siempre ha hecho: buscar sentido, buscar conexión, buscar a quienes amó.

Si eso es biología o si es algo más, la ciencia todavía no tiene respuesta.

Pero 239 especialistas en cuidados paliativos han visto suficientes despedidas como para saber que lo que ocurre en el umbral no se parece a nada de lo que ocurre antes.

Para conocer más sobre estos hallazgos, consulta el estudio revelador sobre sueños previos a la muerte, donde se detallan los relatos de cientos de profesionales.