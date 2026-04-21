Japón, en alerta ante la amenaza de un tsunami de «gran magnitud» tras el terremoto de este lunes

A las 16:53 hora local del lunes, la costa noreste de Japón tembló con una magnitud de 7,7. El epicentro estaba frente a la prefectura de Iwate, en el Pacífico. Los edificios altos de Tokio, a cientos de kilómetros, se balancearon durante minutos.

Eso fue lo visible. Lo que vino después fue más inquietante.

La Agencia Meteorológica de Japón lanzó un aviso que los japoneses conocen bien y que siempre genera el mismo efecto: la posibilidad de un nuevo terremoto de magnitud 8,0 o superior es «relativamente mayor que en tiempos normales». En un país donde la memoria del tsunami de 2011 está grabada en la conciencia colectiva, esa frase basta para poner a todo el mundo en movimiento.

La alerta de tsunami y las evacuaciones

La alerta llegó casi de inmediato. La Agencia Meteorológica estimó olas de hasta tres metros en las prefecturas norteñas de Hokkaido, Iwate y Aomori. Alrededor de 170.000 personas recibieron órdenes de evacuación en cinco prefecturas. Otros 182.000 fueron aconsejados para trasladarse a zonas elevadas.

La primera ministra Sanae Takaichi pidió a los ciudadanos que evacuaran hacia lugares más altos y seguros. No hacía falta explicar el porqué. El 11 de marzo de 2011, un terremoto de 9,0 seguido de un tsunami arrasó esa misma costa y mató a casi 20.000 personas. Cada terremoto en el noreste de Japón activa ese recuerdo de forma automática.

El tsunami llegó. Pero fue mucho más débil de lo temido. El puerto de Kuji, en Iwate, registró olas de apenas 80 centímetros. Las autoridades mantuvieron las alertas durante horas antes de levantarlas. En esta ocasión, el mar no cobró víctimas.

Por qué Japón tiembla tanto

Japón se asienta sobre la intersección de cuatro grandes placas tectónicas: la Placa del Pacífico, la Placa Filipina, la Placa Norteamericana y la Placa Euroasiática. Las placas se hunden varios centímetros al año en el fondo del océano, acumulando una tensión que tarde o temprano debe liberarse.

El resultado es que Japón experimenta al menos un temblor cada cinco minutos y concentra aproximadamente el 20% de todos los terremotos globales de magnitud 6 o superior. En el Anillo de Fuego del Pacífico, que incluye también Chile, Indonesia, México y partes de Estados Unidos, se concentra el 90% de toda la actividad sísmica del planeta.

El mecanismo es siempre el mismo. Las placas tectónicas se mueven impulsadas por corrientes en el manto terrestre. En sus puntos de contacto se acumula fricción y presión durante años, décadas o siglos. Cuando esa tensión supera el límite que las rocas pueden soportar, se rompen o deslizan de golpe y liberan toda la energía acumulada en forma de ondas sísmicas.

Un terremoto de magnitud 7 libera la energía equivalente a 32 bombas atómicas del tipo lanzado sobre Hiroshima. Cada punto adicional en la escala representa aproximadamente 30 veces más energía. El de Iwate fue de 7,7.

La advertencia que mantiene en vilo al país

Lo que más preocupa a las autoridades japonesas no es el terremoto del lunes. Es lo que puede venir después.

La fosa de Nankai, una de las zonas sísmicas más peligrosas del mundo, acumula tensión en el sur de Japón con una regularidad geológica que los científicos llevan décadas monitorizando. Un gran terremoto en esa fosa podría causar hasta 298.000 muertos y daños valorados en dos billones de dólares, según las proyecciones del gobierno japonés.

El aviso sobre la mayor probabilidad de un terremoto de 8,0 o superior en los próximos días no significa que vaya a ocurrir. Significa que la probabilidad ha aumentado por encima de los niveles habituales. En Japón, esa distinción importa y se toma en serio.

Cuando los humanos también hacen temblar la tierra

Los terremotos no son exclusivamente fenómenos naturales. Investigaciones recientes han encontrado correlaciones entre actividades humanas y la aparición de sismos en zonas que no son geológicamente activas.

En Surrey, al sur de Inglaterra, se registraron más de 100 pequeños temblores entre 2018 y 2019 en correlación temporal con extracciones petrolíferas en la zona. El mecanismo: al extraer petróleo desde profundidades considerables se reduce la presión en los poros de la roca, lo que puede generar tensiones que se liberan como pequeños terremotos. Los efectos a veces no son inmediatos y pueden manifestarse meses después de la actividad que los desencadenó.

Los investigadores piden sistemas de monitoreo sísmico en zonas con explotaciones petroleras para detectar patrones antes de que los movimientos alcancen magnitudes preocupantes.

La preparación como forma de vida

Japón lleva décadas convirtiendo la amenaza sísmica en cultura. Los edificios están diseñados con tecnología antisísmica que los hace oscilar sin derrumbarse. Los ciudadanos realizan simulacros regulares desde la infancia. Los sistemas de alerta temprana son los más avanzados del mundo y tienen capacidad para avisar con segundos de antelación antes de que lleguen las ondas sísmicas más destructivas.

Esos segundos salvan vidas.

El lunes, 350.000 personas evacuaron de forma ordenada en pocas horas. El tsunami llegó a 80 centímetros en lugar de tres metros. No hubo víctimas mortales confirmadas por el seísmo directo.

En Japón, cuando tiembla la tierra y nadie muere, eso también es el resultado de décadas de preparación.

Pero la advertencia sobre el 8,0 sigue activa. Y nadie ha dejado de mirar el horizonte del Pacífico.