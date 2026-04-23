Pronóstico del Tiempo para este jueves 23 de abril de 2026

¡Buenos días, España! Este jueves 23 de abril de 2026, el tiempo nos presenta un panorama meteorológico bastante caprichoso, como si las nubes y el sol no lograran ponerse de acuerdo.

Mientras que en el sur brilla un sol radiante y agradable, en el norte las precipitaciones no dan tregua y el centro enfrenta un cielo nublado y alguna que otra llovizna inesperada. Según datos recientes de AEMET e InfoBae, contrastados en las últimas horas, aquí te dejo cómo se presenta la jornada para que salgas preparado a la calle.

El día comienza con cielos muy cubiertos en gran parte del territorio, pero las lluvias se concentrarán principalmente en el norte.

En el País Vasco, se esperan precipitaciones débiles a moderadas, acompañadas de viento del oeste con rachas intensas y temperaturas máximas que no variarán mucho.

Por su parte, Málaga disfrutará casi todo el día bajo el sol: alcanzará los 23°C como máxima y 16°C como mínima, con solo un 9% de probabilidad de lluvia y nubosidad al 99% durante la noche. En Ibiza, los termómetros oscilarán entre los 15°C y 21°C, ideales para disfrutar de la playa sin mojarse. En Palma, se espera una máxima de 24°C y una mínima de 10°C, con vientos suaves provenientes del este.

En Madrid, la mañana comienza seca, aunque hay que estar atentos a posibles lloviznas débiles por la tarde. No se prevén tormentas, por lo que se espera un día nublado con una temperatura máxima de 19°C. En Castelló de la Plana, las lluvias harán su aparición durante la tarde-noche, comenzando hoy con temperaturas alrededor de los 11°C y bajando a unos frescos 10°C.

El mapa general proporcionado por Meteovigo muestra una clara variación: mientras que el sur permanecerá más seco, el norte recibirá lluvia acumulada y vientos cambiantes.

Resumen por zonas clave

Norte ( Euskadi , Cantabria ): Cielos cubiertos, lluvias constantes y vientos con rachas. Temperaturas frescas entre los 17-20°C máximas.

( , ): Cielos cubiertos, lluvias constantes y vientos con rachas. Temperaturas frescas entre los 17-20°C máximas. Centro ( Madrid ): Nubes predominantes, lloviznas al caer la tarde, máxima de 19°C.

( ): Nubes predominantes, lloviznas al caer la tarde, máxima de 19°C. Sur ( Málaga , Sevilla ): Soleado o poco nuboso; en Málaga , alcanzará los 23°C; más calor en Sevilla , rondando entre los 20-25°C.

( , ): Soleado o poco nuboso; en , alcanzará los 23°C; más calor en , rondando entre los 20-25°C. Este ( Ibiza , Palma , Castelló ): Temperaturas agradables entre 21-24°C, aunque podrían presentarse chubascos locales por la noche.

( , , ): Temperaturas agradables entre 21-24°C, aunque podrían presentarse chubascos locales por la noche. Islas: Similar al este; vientos suaves y bajo riesgo de tormentas.

Ten cuidado con las rachas en áreas expuestas; el viento del oeste puede sorprenderte. Y si te diriges a la costa, especialmente en la Costa del Sol, prepárate para vientos moderados que pueden alcanzar hasta los 35 km/h.

Tabla de pronóstico para los próximos cuatro días

Basándonos en tendencias proporcionadas por AEMET y mapas interactivos, aquí tienes un vistazo general para la España peninsular (con variaciones por zona; sur más seco mientras que el norte sigue inestable).

Día Temperaturas medias (°C) Cielo y precipitaciones Viento Jueves 23 abr Mín 10-15, Máx 19-24 Nuboso, lluvias en norte y este Oeste con rachas fuertes Viernes 24 abr Mín 9-14, Máx 18-23 Cielo nuboso decreciente; lluvias matutinas en el norte De oeste a sur moderado Sábado 25 abr Mín 10-15, Máx 20-25 Intervalos nubosos; seco en el sur Viento flojo desde el este Domingo 26 abr Mín 11-16, Máx 21-26 Parcialmente nuboso; bajo riesgo de lluvia Viento variable y suave

Estos datos son aproximados; se espera más nubosidad y posibles chubascos en el norte mientras que el sur seguirá disfrutando del sol. Mañana en Euskadi, las lluvias cesarán hacia la tarde con temperaturas al alza.

No olvides consultar actualizaciones periódicas; recuerda que el tiempo puede cambiar tan rápido como lo hace el tráfico. ¡Disfruta del día sin mojarte!