El FBI investiga las extrañas muertes y misteriosas desapariciones de 11 científicos nucleares y aeroespaciales: «Algo siniestro podría estar sucediendo»

Once científicos estadounidenses que trabajaban en sectores de energía nuclear y tecnología aeroespacial han muerto o desaparecido en circunstancias que el FBI considera lo suficientemente sospechosas como para abrir una investigación formal. Todos tenían acceso a información clasificada. Todos los casos se produjeron entre 2022 y la actualidad.

Donald Trump lo calificó esta semana de «asunto muy serio». James Comer, presidente de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, fue más explícito: «Algo siniestro podría estar sucediendo» y calificó la situación como «una amenaza para la nación».

El FBI trabaja en coordinación con el Departamento de Energía, el Departamento de Defensa y varias agencias locales para establecer si existe un patrón que conecte lo que hasta ahora parecían incidentes aislados. La NASA colabora en la investigación aunque ha negado públicamente que exista un riesgo inmediato.

Lo que hace sospechoso el patrón

Individualmente, muchos de estos casos podrían explicarse con causas naturales, accidentes o circunstancias personales. Lo que ha encendido las alarmas en las agencias de inteligencia estadounidenses es la acumulación: once personas en menos de tres años, todas vinculadas a sectores estratégicos sensibles, todas con niveles de autorización para acceder a información que no está al alcance del público.

Los sectores en que trabajaban estas personas son precisamente los que concentran los programas más avanzados y más secretos del complejo militar-industrial estadounidense. La energía nuclear abarca desde el diseño de reactores civiles hasta los sistemas de propulsión de submarinos y portaaviones, pasando por los programas de armas estratégicas. El sector aeroespacial incluye los programas de la NASA, los sistemas de satélites militares, los vehículos hipersónicos y los proyectos de defensa antimisiles.

Alguien con acceso a esa información y con la formación técnica para interpretarla es uno de los activos más valiosos que puede tener o eliminar una potencia extranjera con capacidad de operaciones de inteligencia en suelo estadounidense.

El contexto de espionaje que preocupa a Washington

La preocupación no surge en el vacío. En los últimos años, las agencias de inteligencia estadounidenses han documentado un incremento significativo de las operaciones de espionaje chinas y rusas dirigidas específicamente contra investigadores y científicos con acceso a información clasificada.

China opera a través de programas como el conocido Thousand Talents Plan, que recluta científicos con doble lealtad para transferir tecnología sensible. El Departamento de Justicia ha procesado en los últimos cinco años a decenas de investigadores universitarios y del sector privado por vínculos no declarados con instituciones chinas. Los sectores objetivo coinciden exactamente con los de los científicos desaparecidos: física nuclear, propulsión aeroespacial, inteligencia artificial aplicada a defensa y sistemas de guiado de misiles.

Rusia tiene su propia historia de operaciones contra científicos occidentales que se remonta a la Guerra Fría. El SVR y el GRU, los servicios de inteligencia exterior y militar rusos, han mantenido capacidades activas para reclutar, presionar o eliminar a personas con acceso a secretos tecnológicos que Moscú considera estratégicos. El envenenamiento de Sergei Skripal en Reino Unido en 2018 fue el ejemplo más visible de esa capacidad operativa, pero los servicios de inteligencia occidentales documentan regularmente operaciones más discretas y menos visibles.

Los precedentes históricos que dan contexto

La muerte en circunstancias sospechosas de científicos con acceso a información clasificada no es un fenómeno nuevo. Tiene una historia que se remonta a los primeros años de la Guerra Fría.

En los años cincuenta y sesenta, varios físicos nucleares occidentales murieron en accidentes que los servicios de inteligencia nunca descartaron del todo como operaciones encubiertas. Frank Olson, investigador de la CIA que trabajaba en programas de guerra biológica, murió en 1953 al caer desde una ventana de un hotel de Nueva York. Su familia obtuvo una compensación del Gobierno en 1976 y el caso fue reabierto en los noventa sin llegar a una conclusión definitiva.

Durante la Guerra del Golfo de 1990-1991 y en los años siguientes, varios microbiólogos y científicos especializados en armas biológicas murieron en circunstancias que generaron especulación. En el período entre 2001 y 2005, al menos una docena de microbiólogos de alto nivel fallecieron en circunstancias inusuales en distintos países occidentales, lo que generó investigaciones periodísticas extensas aunque sin conclusiones oficiales definitivas.

En Israel, el programa nuclear de Dimona ha estado rodeado durante décadas de muertes y desapariciones de personas con conocimiento de su existencia o sus capacidades. Mordechai Vanunu, el técnico nuclear israelí que reveló el programa al Sunday Times en 1986, fue secuestrado en Roma por el Mossad, llevado a Israel y condenado a 18 años de prisión. Su caso es el más conocido, pero los servicios de inteligencia documentan otros menos publicitados.

Lo que la investigación busca establecer

El FBI está tratando de determinar si los once casos tienen elementos comunes que permitan identificar un método, un actor o una intención. Las preguntas que guían la investigación son las que siempre guían este tipo de análisis: ¿hubo contacto previo con personas de origen o vinculación extranjera? ¿Accedieron a información específica antes de morir o desaparecer? ¿Existen patrones en las circunstancias de las muertes que descarten las explicaciones convencionales?

La colaboración entre el FBI, el Departamento de Energía y el Departamento de Defensa indica que la investigación tiene una dimensión de contrainteligencia que va más allá de los homicidios convencionales. Cuando esas tres agencias trabajan conjuntamente en casos de muerte, el foco está en la seguridad nacional tanto como en la justicia penal.

La NASA, por su parte, ha negado que exista un riesgo inmediato para sus instalaciones o su personal. Es la respuesta institucional esperada para evitar alarma pública. Pero su participación en la investigación confirma que al menos algunos de los casos afectan a personas vinculadas a la agencia espacial.

Trump dijo «asunto muy serio». En el lenguaje de la política estadounidense, eso significa que alguien en los servicios de inteligencia le ha puesto sobre la mesa algo que no puede ignorarse.

Lo que ese algo sea, la investigación del FBI aún no lo ha confirmado públicamente.

Casos clave bajo lupa

El FBI está revisando incidentes ocurridos entre 2022 y 2026. Todos los implicados tenían acceso a datos sensibles en laboratorios como Los Álamos, Sandia o el JPL de la NASA. A continuación, se presentan los perfiles más destacados:

Nuno Loureiro (47 años), físico portugués y director del Plasma Science and Fusion Center del MIT. Fue asesinado a tiros el 15 de diciembre de 2025 en Brookline, Massachusetts, frente a su hija de 14 años. Lideraba un proyecto para generar electricidad mediante fusión nuclear, similar a lo que ocurre en las estrellas. El sospechoso, Claudio Manuel Neves Valente , un compatriota obsesionado, se quitó la vida después del ataque. El motivo del crimen permanece sin resolver.

(47 años), físico portugués y director del Plasma Science and Fusion Center del MIT. Fue asesinado a tiros el 15 de diciembre de 2025 en Brookline, Massachusetts, frente a su hija de 14 años. Lideraba un proyecto para generar electricidad mediante fusión nuclear, similar a lo que ocurre en las estrellas. El sospechoso, , un compatriota obsesionado, se quitó la vida después del ataque. El motivo del crimen permanece sin resolver. Carl Grillmair (67 años), astrofísico de Caltech especializado en exoplanetas y descubridor de agua fuera de nuestro planeta. Fue asesinado a tiros el 16 de febrero de 2026 en el porche de su casa. Aunque se detuvo a un sospechoso, el FBI continúa buscando conexiones con otros casos.

(67 años), astrofísico de Caltech especializado en exoplanetas y descubridor de agua fuera de nuestro planeta. Fue asesinado a tiros el 16 de febrero de 2026 en el porche de su casa. Aunque se detuvo a un sospechoso, el FBI continúa buscando conexiones con otros casos. William McCasland , general retirado y exdirector del Air Force Research Laboratory en Wright-Patterson, una base conocida por múltiples avistamientos ovnis. Desapareció el 27 de febrero de 2026 en Albuquerque, Nuevo México, dejando atrás sus dispositivos electrónicos. Supervisaba proyectos relacionados con misiles y cohetes.

, general retirado y exdirector del Air Force Research Laboratory en Wright-Patterson, una base conocida por múltiples avistamientos ovnis. Desapareció el 27 de febrero de 2026 en Albuquerque, Nuevo México, dejando atrás sus dispositivos electrónicos. Supervisaba proyectos relacionados con misiles y cohetes. Mónica Jacinto Reza (60 años), ingeniera vinculada a la NASA y Aerojet Rocketdyne, creadora del metal Mondaloy utilizado en motores de misiles. Desapareció el 22 de junio de 2025 durante una caminata por Angeles Crest, cerca de Los Ángeles.

(60 años), ingeniera vinculada a la NASA y Aerojet Rocketdyne, creadora del metal Mondaloy utilizado en motores de misiles. Desapareció el 22 de junio de 2025 durante una caminata por Angeles Crest, cerca de Los Ángeles. Melissa Casias , administrativa en Los Álamos con credenciales para acceder a información sensible. Desapareció en 2025 dejando sus pertenencias atrás.

, administrativa en Los Álamos con credenciales para acceder a información sensible. Desapareció en 2025 dejando sus pertenencias atrás. Anthony Chavez , trabajador nuclear también en Los Álamos. Desapareció en mayo de 2025 cerca de Albuquerque.

, trabajador nuclear también en Los Álamos. Desapareció en mayo de 2025 cerca de Albuquerque. Jason Thomas (45 años), investigador para Novartis. Su cuerpo fue hallado el 17 de marzo de 2026 en un lago cercano a Wakefield, Massachusetts, tras haber estado desaparecido durante tres meses.

(45 años), investigador para Novartis. Su cuerpo fue hallado el 17 de marzo de 2026 en un lago cercano a Wakefield, Massachusetts, tras haber estado desaparecido durante tres meses. Michael David Hicks (59 años), empleado del JPL-NASA. Falleció el 30 de julio de 2023 por causas desconocidas.

(59 años), empleado del JPL-NASA. Falleció el 30 de julio de 2023 por causas desconocidas. Frank Maiwald (61 años), colega cercano a Hicks en JPL. Murió el 4 de julio de 2024; su causa no ha sido divulgada públicamente.

(61 años), colega cercano a Hicks en JPL. Murió el 4 de julio de 2024; su causa no ha sido divulgada públicamente. Amy Eskridge (34 años), originaria de Huntsville, Alabama. Su cuerpo fue encontrado el 11 de junio de 2022 con una herida por bala; su muerte fue catalogada como suicidio aunque trabajaba en propulsión antigravedad y UAP, habiendo denunciado amenazas previamente.

Estos profesionales tenían acceso a secretos relacionados con defensa, energía nuclear y aeroespacial. Trump ha ordenado revisar todos los casos involucrados y expresó: Espero que sea solo una coincidencia. El director del FBI, Kash Patel, ha prometido llevar a cabo arrestos si se confirma alguna conspiración.

Algunas curiosidades interesantes: