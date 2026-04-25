El enigma de por qué los mamíferos no regeneramos extremidades completas, aunque tal vez podamos hacerlo

La pérdida de un brazo o una pierna es, sin duda, una tragedia irreversible para los seres humanos. Sin embargo, en el reino animal se dan situaciones que desafían esta idea biológica: gusanos que reconstruyen su cuerpo a partir de un pequeño fragmento, salamandras que regeneran extremidades con músculos y nervios intactos, y peces capaces de reconstruir órganos como el corazón. Durante años, la ciencia asumió que esta diferencia se debía a factores genéticos. Se pensaba que en algún punto de nuestra evolución, los mamíferos habíamos perdido los programas necesarios para tal hazaña. Pero dos estudios recientes publicados en Science están obligando a reconsiderar este concepto.

La realidad incómoda es que los mamíferos apenas conseguimos cerrar una herida sin dejar cicatriz. Cuando lo logramos, lo hacemos a costa de formar un tejido rígido y fibroso que impide las señales necesarias para que las células retornen a un estado regenerativo. Aunque existe cierta capacidad regenerativa en nuestras extremidades, esta se limita prácticamente a la punta de los dedos y solo en circunstancias muy específicas. Aquí es donde la historia se vuelve fascinante: quizás el problema no radique en nuestra falta de capacidad, sino en que aún no hemos aprendido a activarla.

El entorno como interruptor biológico

El cambio conceptual propuesto por estos nuevos estudios es verdaderamente revolucionario. La regeneración no sería simplemente una propiedad genética, sino más bien el resultado de la interacción entre las células y su entorno. En otras palabras, el contexto tisular puede ser determinante para saber si una herida cicatriza o si inicia un proceso regenerativo. Uno de los estudios se centra en la regeneración de la punta del dedo en ratones, observando que los tejidos cicatrizados son rígidos y dominados por colágeno, mientras que aquellos capaces de regenerarse presentan una matriz extracelular más flexible y rica en moléculas como el ácido hialurónico.

Cuando los investigadores modificaron experimentalmente el entorno tisular para estabilizar la cantidad de ácido hialurónico, notaron algo extraordinario: se redujo la fibrosis y se promovió la regeneración incluso en áreas donde normalmente no ocurre. Esto sugiere una idea clave que transforma nuestra comprensión: la cicatriz podría no ser el destino inevitable tras una herida, sino más bien una consecuencia del entorno en el cual se lleva a cabo la reparación.

El segundo estudio aborda este fenómeno desde otra perspectiva igualmente reveladora. Los investigadores compararon las extremidades en desarrollo de renacuajos con las de mamíferos y descubrieron que los niveles de oxígeno actúan como un verdadero interruptor biológico. En condiciones de bajo oxígeno (hipoxia), se activa el factor HIF1A, favoreciendo así la proliferación y migración celular y facilitando la expresión de genes relacionados con la regeneración. En contraste, bajo condiciones normales de oxígeno—típicas en mamíferos terrestres—estos procesos quedan bloqueados. Además, el oxígeno influye sobre la estructura del ADN mediante cambios epigenéticos que determinan si los genes responsables de la regeneración están activos o silenciados.

El ajolote: la excepción que confirma la regla

Mientras los mamíferos comunes nos resignamos a vivir con cicatrices, hay un animal que desafía todas las expectativas: el ajolote. Esta salamandra mexicana es el único vertebrado capaz de regenerar no solo extremidades completas sino también órganos complejos como pulmones, ojos, médula espinal e incluso partes del corazón. Si estos animales pierden una extremidad, tardan solo unas semanas en regenerarla con todos sus huesos, músculos y nervios intactos.

Un estudio publicado en Nature Communications en junio de 2025 desveló el mecanismo detrás de este asombroso fenómeno. La clave reside en el ácido retinoico, una molécula presente tanto en ajolotes como en humanos y regulada por una enzima específica llamada CYP26B1. Esta enzima ajusta los niveles de ácido retinoico en la herida hasta alcanzar un valor preciso que determina si las células generarán un brazo completo, una mano o solo un dedo. El gen Shox, encargado de formar y reconstruir huesos largos también desempeña un papel crucial en este proceso.

Hacia una medicina regenerativa

Las repercusiones de estos hallazgos son significativas. Si logramos modificar controladamente el entorno tisular, podríamos abrir nuevas puertas hacia la medicina regenerativa: mejorar la cicatrización evitando fibrosis indeseadas, favorecer la regeneración ósea o abordar enfermedades relacionadas con problemas en la reparación del tejido como sucede con la diabetes. Los científicos ya están explorando terapias genéticas, bioelectricidad celular, células madre e ingeniería tisular con la esperanza de recuperar esa capacidad evolutivamente perdida.

Un estudio publicado en Developmental Cell mostró cómo investigadores han logrado desarrollar nuevas células con propiedades similares a aquellas que originan tejidos de extremidades, demostrando su potencial para transformarse efectivamente en esos tejidos. Esto abre horizontes inesperados dentro del ámbito regenerativo que hace solo unos años parecían sacados directamente de una novela científica.

Curiosidades que desafían la lógica

Las estrellas de mar pueden regenerar brazos completos e incluso sobrevivir si pierden gran parte del cuerpo siempre que quede alguna parte del disco central. Algunas especies son capaces incluso de producir un nuevo individuo completo a partir únicamente de un brazo siempre que contenga parte del cuerpo central. Los peces cebra comparten muchas similitudes genéticas con los humanos y pueden regenerar corazón, aletas o partes del sistema nervioso; esto ha permitido identificar genes que podrían activar procesos regenerativos también en tejidos humanos. Las planarias—pequeños gusanos planos—son capaces de regenerar todo su cuerpo partiendo simplemente de un fragmento mínimo gracias a células madre pluripotentes conocidas como neoblastos; estas pueden convertirse en cualquier tipo celular necesario.

Quizás lo más sorprendente sea la medusa Turritopsis dohrnii, apodada «medusa inmortal» porque puede reiniciar su desarrollo indefinidamente bajo ciertas condiciones; esto le permite revertir su ciclo vital y regresar a un estado juvenil tras alcanzar madurez. Por su parte, las lagartijas tienen el curioso mecanismo defensivo de perder su cola pero logran regenerarla completamente; aunque suele diferir ligeramente tanto en forma como color respecto a la original, cumple igual función defensiva y ayuda al equilibrio.

El cambio conceptual sugerido por estos resultados resulta crucial: más allá del mito de ser incapaces para regenerar completamente debido a limitaciones genéticas absolutas; parece ser más bien un estado dinámico dependiente factores como rigidez tisular, composición matriz extracelular o regulación epigenética. Tal vez no sea cuestión simplemente sobre si podemos o no; quizás sea cuestión sobre cómo crear esas condiciones adecuadas para hacerlo. Como recordaba Lewis Thomas—médico y ensayista—»somos profundamente ignorantes sobre nuestra naturaleza». Quizás estemos comenzando a comprender que algunas limitaciones biológicas aparentes no son tan definitivas como pensábamos.