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Ciencia

MISTERIO RESUELTO EN LAS PROFUNDIDADES OCEÁNICAS

El «huevo de oro» del fondo marino: tres años de investigación para resolver un enigma de aguas profundas

Científicos de la NOAA identifican finalmente la naturaleza de un objeto dorado hallado a 3.000 metros bajo el golfo de Alaska tras años de análisis

El "huevo de oro" del fondo marino: tres años de investigación para resolver un enigma de aguas profundas
Huevo de oro NOAA
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En 2023, los investigadores de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) hicieron un hallazgo sorprendente durante una expedición submarina en el golfo de Alaska. A 3.000 metros de profundidad, el vehículo operado a distancia Deep Discoverer capturó imágenes de un objeto enigmático: una esfera dorada, de apenas diez centímetros de diámetro, firmemente adherida a una roca. Su extraño aspecto despertó la curiosidad entre algunos de los biólogos marinos más renombrados del planeta. ¿Qué podía ser aquella brillante estructura en las profundidades oceánicas? ¿Un huevo perteneciente a una criatura desconocida? ¿O tal vez un mineral raro? La incertidumbre fue tan intensa que se requirieron tres años de investigaciones minuciosas para desvelar su verdadera naturaleza.

El objeto fue extraído con sumo cuidado mediante la herramienta de succión del vehículo submarino y llevado al Museo Nacional de Historia Natural Smithsonian para un análisis más profundo. Los científicos del Servicio Nacional de Pesca Marina y del museo se enfrentaron a un rompecabezas complicado, que demandaba conocimientos en morfología, genética, estudios de aguas profundas y bioinformática. Cada disciplina aportó pistas esenciales para resolver el misterio.

La verdad detrás del brillo dorado

Después de meses de análisis detallados, finalmente llegó la respuesta: el «huevo de oro» no era más que un cúmulo de células muertas que constituía la base de una anémona gigante de aguas profundas conocida científicamente como Relicanthus daphneae. Esta estructura, normalmente oculta bajo el cuerpo del animal, quedó expuesta tras la muerte de la anémona o su migración a otro lugar. Lo que los investigadores encontraron era, en esencia, el pedestal que originalmente mantenía al animal adherido a la roca, dejando sus restos como un silencioso monumento en el abismo marino.

Este descubrimiento es fascinante no solo porque resuelve un enigma visual, sino también porque nos recuerda cuán poco conocemos sobre los ecosistemas que habitan en las profundidades del océano. Las anémonas gigantes son organismos extraordinarios adaptados a condiciones extremas como presión elevada, frío intenso y oscuridad total. Su base dorada está compuesta por células especializadas que les permiten fijarse a sustratos rocosos en un entorno donde mantener la estabilidad es vital para su supervivencia. El color dorado probablemente se debe a la composición mineral presente en las células y los sedimentos acumulados durante años en el fondo marino.

Curiosidades del abismo

Lo realmente asombroso es que este hallazgo no fue un evento aislado. Los océanos profundos albergan innumerables secretos similares, donde objetos aparentemente inexplicables resultan ser partes de organismos vivos o sus restos. Los científicos estiman que el 80% de los océanos sigue sin ser explorado, lo que implica que descubrimientos como este son solo la punta del iceberg. Cada expedición submarina desvela nuevas especies y estructuras biológicas que desafían nuestras expectativas sobre la vida en condiciones extremas.

Otro dato interesante: la Relicanthus daphneae pertenece a una familia tan antigua que sus ancestros ya habitaban los océanos hace millones de años. Estas criaturas pueden vivir varias décadas, acumulando lentamente sedimentos y minerales que forman su base dorada. Algunos ejemplares encontrados en aguas profundas tienen edades estimadas superiores a los cien años, convirtiéndolas en auténticas reliquias vivientes del pasado marino. El «huevo de oro» descubierto en Alaska podría haber permanecido en las profundidades durante generaciones, siendo testigo silencioso de los cambios en el ecosistema marino circundante hasta que la tecnología moderna finalmente reveló su identidad tras tres años de meticulosa investigación científica.

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