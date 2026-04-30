El hijo mayor, el del medio o el menor: ¿quién suele salir más listo?

La pregunta lleva décadas circulando en los estudios de psicología evolutiva y en las conversaciones familiares: ¿el hijo mayor es más inteligente que sus hermanos?

La respuesta corta es sí, pero por muy poco. Y la explicación no tiene nada que ver con la genética.

Las investigaciones más sólidas sobre la relación entre orden de nacimiento e inteligencia apuntan en la misma dirección. Un estudio noruego que analizó a 250.000 jóvenes y datos complementarios de la Universidad de Leipzig encontraron que los primogénitos promedian 103,2 puntos de coeficiente intelectual. Los hijos del medio, 100,4. Los menores, 99.

Estamos hablando de entre 1,5 y 3 puntos de diferencia. No es una brecha que determine el destino de nadie, pero es estadísticamente consistente y aparece en estudios de distintos países y culturas con una regularidad que los investigadores ya no consideran casual.

Por qué ocurre: el entorno, no los genes

Lo relevante es que esa pequeña ventaja del primogénito no se explica por la biología sino por el entorno familiar. El hijo mayor pasa sus primeros años con la atención parental concentrada exclusivamente en él. Lecturas diarias, juegos estimulantes, conversaciones individuales que favorecen el desarrollo del lenguaje y la memoria. Con la llegada de los hermanos, esa energía se reparte y la intensidad de la estimulación por hijo disminuye. Los investigadores lo llaman el «efecto dilución de recursos».

Hay otro mecanismo que amplifica la ventaja: el primogénito adopta involuntariamente el rol de tutor de sus hermanos menores. Explicar conceptos a otra persona refuerza el propio aprendizaje de manera muy eficaz. El mayor enseña y al hacerlo, y sin saberlo, consolida su propio conocimiento.

Lo que los estudios no miden

El coeficiente intelectual captura ciertas capacidades cognitivas pero deja fuera otras que los hijos del medio y los menores desarrollan con más intensidad.

Los hijos intermedios crecen en una posición que obliga a negociar constantemente: la atención de los padres, el espacio en la familia, el reconocimiento entre hermanos. Esa presión cotidiana produce una inteligencia emocional y social que los test de CI no registran pero que en la vida adulta resulta enormemente valiosa. Los estudios sobre liderazgo y habilidades interpersonales sitúan sistemáticamente a los hijos del medio por encima de sus hermanos.

Los menores crecen con padres más experimentados y relajados, y con hermanos que funcionan como modelos y maestros. Ese entorno favorece la creatividad, la disposición a asumir riesgos y la capacidad de innovar. No es casualidad que los estudios sobre emprendimiento y pensamiento lateral encuentren una proporción elevada de hijos menores entre sus sujetos.

Lo que importa más que el orden de nacimiento

El orden de nacimiento explica una parte pequeña del desarrollo cognitivo. Hay factores con más peso.

La nutrición en los primeros años tiene un impacto directo sobre el desarrollo neuronal. La dieta mediterránea, rica en frutos secos y ácidos grasos omega-3, protege las conexiones neuronales. Los azúcares en exceso interfieren con el flujo cerebral. El sueño es crítico: durante la fase REM el cerebro consolida lo aprendido y los niños secretan las hormonas de crecimiento que también afectan al desarrollo cognitivo.

El ejercicio físico tiene efectos documentados sobre la neuroplasticidad: 150 minutos semanales de actividad aeróbica pueden reducir el deterioro cognitivo hasta un 30% según los estudios disponibles. Y el tiempo de pantallas desplaza el juego físico y la interacción social que son los principales motores del desarrollo del lenguaje y la inteligencia en la infancia.

Jean Piaget describió las etapas del desarrollo cognitivo desde la fase sensoriomotora de los primeros dos años, donde el niño explora el mundo a través del tacto, hasta las operaciones formales de la adolescencia. Lev Vygotsky añadió el concepto de «zona de desarrollo próximo»: lo que un niño puede lograr con la ayuda de un adulto o un hermano mayor determina su techo cognitivo tanto como sus capacidades innatas.

Las curiosidades que la ciencia añade

Hay hallazgos que sorprenden fuera del debate sobre el orden de nacimiento. Los nacidos en septiembre y octubre muestran en algunos estudios un coeficiente intelectual ligeramente superior al de sus compañeros de generación, probablemente porque llegan al aula siendo los más maduros del grupo y acumulan ventajas tempranas que se consolidan con el tiempo.

Las amistades influyen más que los padres en el desarrollo de actitudes y comportamientos durante la infancia y la adolescencia, según investigaciones sobre socialización. La familia establece la base pero el grupo de iguales moldea la personalidad adulta con una intensidad que muchos padres subestiman.

El cerebro masculino pesa de media unos 1.400 gramos, algo más que el femenino. El tamaño cerebral no se correlaciona con la inteligencia, algo que los estudios han demostrado repetidamente aunque el mito persiste.

La conclusión que libera a los padres

El orden de nacimiento puede dar forma a personalidades distintas y a pequeñas diferencias en determinadas capacidades cognitivas. Pero no determina el destino de nadie. Un entorno estimulante, una alimentación adecuada, sueño suficiente, ejercicio, lectura y relaciones sociales ricas son factores sobre los que los padres tienen influencia real y que pesan más que el número de hermanos que un niño tenga.

El primogénito tiene una pequeña ventaja estadística en los test de CI. El del medio tiene ventajas en inteligencia emocional que esos test no miden. El menor tiene ventajas en creatividad que tampoco aparecen en esas pruebas.

Los tres tienen potencial para brillar. Lo que marca la diferencia es lo que ocurre con ese potencial.