Pronóstico del Tiempo para el martes 5 de mayo de 2026

Madrid y centro de España: nubes y algún chaparrón inesperado

Buenos días, amigos del tiempo. Este martes 5 de mayo de 2026, España nos ofrece un espectáculo meteorológico variado que va desde las nubes juguetonas hasta los cielos despejados del sur.

En Madrid, se prevén intervalos de nubes bajas con la posibilidad de chubascos en la Sierra, con temperaturas que oscilarán entre 9 y 20 grados y vientos suaves provenientes del oeste.

Un paraguas puede ser tu mejor aliado, aunque si decides subir a la montaña, ten cuidado: allí el tiempo puede ser travieso.

En la capital, el mercurio marca lo justo para una chaqueta ligera por la mañana, pero se tornará agradable por la tarde. ¿El estado de ánimo? Piensa en las nubes de Madrid como si estuvieran resacosas tras el fin de semana: bajas y algo malhumoradas, pero sin causar demasiados problemas.

Norte peninsular: lluvia persistente, cuida tus pies

En el norte, la situación se vuelve más seria. Vitoria-Gasteiz amanece bajo un manto de nubes densas, con precipitaciones débiles a moderadas que podrían volverse abundantes, y temperaturas que rondan entre 9 y 12 grados. Los vientos del oeste traerán algunas rachas fuertes. Aunque mañana habrá una ligera mejora, hoy la lluvia débil será la protagonista.

En Valencia, las cosas lucen más optimistas: se esperan máximas de 24 grados, mínimas de 14, con un 64% de probabilidad de lluvias durante el día y vientos que pueden alcanzar los 37 km/h. La nubosidad será baja al 20%, así que algunos rayos de sol harán su aparición.

Sur y Baleares: sol y calor a raudales

¡Al sur, fiesta solar! En Sevilla, las temperaturas subirán hasta los 25 grados, acompañadas de vientos del suroeste y algo de nubosidad; no se prevén lluvias intensas por ahora. Mañana incluso podríamos alcanzar los 26 grados. En Palma, las máximas llegarán a 22 grados y mínimas a 16, manteniendo una estabilidad veraniega similar a ayer.

Aspectos destacados del día en España : Nubes bajas y chubascos posibles en Madrid y la Sierra . Lluvia débil en Vitoria-Gasteiz ( 9-12º ). En Valencia , máximas de 24º , con un 64% de probabilidad de lluvias. En Sevilla , alcanzaremos los 25º , con vientos del suroeste. En Palma , máxima prevista es de 22º .

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Los avisos emitidos por AEMET advierten sobre lluvias en zonas como Alcarria de Guadalajara, donde podrían caer hasta 20 mm/h en horas punta. El tiempo en España hoy exige flexibilidad: paraguas en el norte, crema solar en el sur.

Tabla del pronóstico para los próximos cuatro días

Aquí tienes un resumen para Madrid y otros puntos clave, basado en las tendencias observadas. Recuerda que el tiempo cambia rápidamente; ¡consulta actualizaciones!

Día Madrid Vitoria-Gasteiz Valencia Sevilla Martes 5 9-20º, nubes/chubascos 9-12º, lluvia débil 14-24º, 64% lluvias 11-25º, nuboso Miércoles 6 ~10-21º, similar 8-12º, lluvias matutinas ~15-23º, nuboso 12-26º, despejado Jueves 7 ~12-22º, mejoría 6-11º, chubascos ~14-24º, variable 12-24º, estable Viernes 8 ~13-23º, nubes 5-9º, nuboso ~15-24º, soleado 12-24º, cálido

En Euskadi, se espera una caída en las temperaturas durante los próximos días: para el miércoles se anticipan entre los 11 y 18 grados, mientras que el jueves podría bajar a los apenas 9 grados. Por su parte, en Sevilla, se prevé un aumento hacia el fin de semana. No lo olvides: el tiempo en España es como ese amigo impredecible; ¡mejor prepárate con buen humor!