Estados Unidos abre la “caja negra” de los ovnis: revelan expedientes que nadie logró explicar

El gobierno de Estados Unidos dio un paso inédito al hacer públicos decenas de documentos sobre fenómenos aéreos no identificados, un material que durante años permaneció bajo estricta reserva en distintas agencias federales.

La liberación incluye fotografías, grabaciones y reportes oficiales que ahora pueden ser consultados sin restricciones, en lo que autoridades describen como un proceso de apertura sin precedentes. La medida responde a una orden emitida meses atrás por el presidente Donald Trump, quien exigió revisar y divulgar toda la información disponible sobre estos fenómenos.

En esta primera fase se han difundido 162 expedientes que recogen incidentes registrados por el gobierno. Muchos de ellos siguen sin una explicación clara, ya que, según el propio Pentágono, no existen datos suficientes para determinar con certeza qué fue lo observado.

La revisión de archivos, sin embargo, está lejos de terminar. El Departamento de Guerra reconoció que existen millones de documentos relacionados con estos casos, por lo que la publicación continuará de forma gradual en las próximas semanas.

El operativo involucra a múltiples instituciones clave, entre ellas la NASA, el FBI, la Oficina del Director de Inteligencia Nacional y el Departamento de Energía, además de la unidad especializada en anomalías aéreas. Todas han participado en el análisis y validación del material ahora desclasificado.

Desde el Pentágono se insiste en que cualquier ciudadano ya puede acceder directamente a esta información a través de un portal oficial, donde se centralizan los archivos más recientes sobre estos fenómenos.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, subrayó que durante años estos documentos alimentaron sospechas y teorías, y defendió que su publicación responde a una demanda pública de transparencia. En la misma línea, organismos como la NASA han reiterado que continuarán abordando el tema desde una perspectiva científica.

El debate cobró fuerza recientemente tras las declaraciones del expresidente Barack Obama, quien aseguró no haber encontrado evidencia de contacto extraterrestre durante su mandato, aunque admitió que la posibilidad no puede descartarse. Sus palabras provocaron reacciones políticas y reavivaron el interés en torno a estos archivos.

La presión para abrir estos expedientes no es nueva. Desde hace años, legisladores en el Congreso han impulsado iniciativas para obligar al Pentágono a revelar información sobre estos fenómenos, lo que llevó a la creación de una oficina dedicada exclusivamente a su estudio.

El interés por los secretos del gobierno en torno a los ovnis tiene antecedentes históricos. Ya en 2013, la CIA confirmó oficialmente la existencia del Área 51, una base militar que durante décadas fue objeto de especulación.

Ahora, con esta nueva ola de desclasificación, Estados Unidos vuelve a colocar el tema en el centro del debate público, aunque muchas de las preguntas siguen, por ahora, sin respuesta.