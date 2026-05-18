África se parte en dos: el ‘infierno’ que surge bajo Zambia y creará un océano

Bajo los pies de quienes fotografían elefantes al atardecer en Zambia, Etiopía o Kenia, la Tierra está haciendo algo que no tiene precedente visible a escala humana: partirse.

No como metáfora. Como proceso geológico documentado, medido por satélites y confirmado por estudios publicados en las revistas científicas más rigurosas del planeta.

Un reciente estudio geoquímico realizado en Zambia por un equipo internacional encabezado por científicos de la Universidad de Oxford ha demostrado que la Falla de Kafue, parte de un sistema de rifts que se extiende 2.500 kilómetros desde Tanzania hasta Namibia, se ha abierto hasta alcanzar el manto terrestre. Los gases que escapan desde las profundidades hacia la superficie, con isótopos de helio característicos del interior del planeta y dióxido de carbono profundo asociado a zonas de grietas activas, son la firma química inequívoca de que la corteza no solo está agrietada sino completamente rota en esa región.

Para ponerlo en términos geológicos: es como descubrir que una grieta en la pared va mucho más allá del yeso. Llega hasta los cimientos.

Un proceso que comenzó hace 22 millones de años

La historia de la ruptura africana no empieza ahora. Comenzó hace aproximadamente 22 millones de años, cuando África empezó a «descoserse» por el este. El Valle del Rift Africano Oriental recorre cerca de 3.000 kilómetros desde el Mar Rojo hasta Mozambique, atravesando Etiopía, Kenia, Tanzania, Uganda y los grandes lagos del este africano.

Los modelos sísmicos en tres dimensiones muestran que bajo ciertos tramos la corteza está casi desgastada mientras que en otros se mantiene gruesa. El magma asciende desde lo profundo, debilita progresivamente el terreno y permite que la gravedad empuje las placas tectónicas hasta abrir valles y fisuras visibles en la superficie.

«Confirmamos ideas previas de que las fuerzas de flotabilidad litosférica impulsan la grieta, pero también vimos deformaciones anómalas en el este de África», señala Tahiry Rajaonarison, de New Mexico Tech.

Las evidencias que ya son visibles

El proceso es lento pero sus huellas son reales y documentadas. En 2005, las observaciones revelaron una fisura de 56 kilómetros y hasta 7,6 metros de ancho que se abrió en apenas diez días en Etiopía, en la Depresión de Afar. En 2018, fuertes lluvias en Kenia sacaron a la luz grietas que obligaron a cerrar carreteras y dañaron viviendas. La Universidad de Nairobi y otras instituciones internacionales atribuyeron esos sucesos al movimiento divergente entre las placas somalí y nubia. Ahora se suman la confirmación de que la corteza rota hasta el manto en Zambia

Ingenieros de obra civil llevan décadas reparando carreteras que súbitamente se hunden o fracturan en zonas del Rift. Geólogos han documentado la aparición de aguas termales en áreas donde el suelo se tensa de forma anómala. Los satélites GPS registran los movimientos con una precisión milimétrica que hace cincuenta años era imposible.

El nuevo océano que tardará millones de años en nacer

Lo que los geólogos proyectan a largo plazo es uno de los mapas más espectaculares de la historia futura del planeta. Al ritmo actual de separación de placas, que avanza milímetros o centímetros por año, en unos 20 o 30 millones de años podría haberse formado un mar del tamaño del Mar Rojo en el interior del continente africano. A mucho más largo plazo, partes del África Oriental podrían separarse completamente y quedar rodeadas por un nuevo océano conectado con el sistema de dorsales oceánicas atlánticas.

El precedente histórico existe: el proceso que ahora se observa en el Rift Africano es esencialmente el mismo que hace decenas de millones de años dio origen al Mar Rojo y, más atrás todavía, a la expansión del Océano Atlántico que separó América de Europa y África.

«Estas dinámicas pueden estancarse antes de lograr la completa apertura oceánica», advierte el profesor Ken Macdonald, de la Universidad de California en Santa Bárbara. La grieta podría acelerarse, detenerse o seguir a su ritmo actual. La geología no tiene prisa.

Los riesgos que ya son reales

Aunque el nuevo océano llegará en un futuro que escapa a cualquier escala humana, algunos efectos del proceso son inmediatos y tienen consecuencias concretas para las comunidades que viven sobre la grieta.

La Depresión de Afar, en Etiopía, está por debajo del nivel del mar. Si la barrera natural que la separa del Mar Rojo cediera, el agua inundaría una zona habitada. La actividad sísmica y volcánica asociada al ascenso de magma puede desencadenar terremotos y erupciones en regiones que no siempre tienen la infraestructura necesaria para gestionarlos. Las carreteras y los puentes continúan sufriendo deformaciones en las zonas más activas del Rift.

Al mismo tiempo, los rifts activos ofrecen oportunidades. Los recursos geotérmicos asociados a estas zonas pueden generar electricidad limpia. El helio que emerge del manto tiene aplicaciones médicas, tecnológicas y científicas de alto valor. Con una gestión adecuada, la región podría convertirse en un polo energético para todo el continente.

El laboratorio más grande del planeta

El Valle del Rift Africano y la zona volcánica de Islandia son los únicos lugares del planeta donde el proceso de formación oceánica puede observarse directamente en la superficie. Es un laboratorio natural sin equivalente donde los científicos pueden estudiar en tiempo real algo que normalmente solo se conoce por los registros del pasado geológico.

La misma región donde emergieron los primeros homínidos conocidos, donde el hueso de Ishango en la actual República Democrática del Congo registró hace 20.000 años los primeros cálculos aritméticos de la historia humana, está ahora literalmente reconfigurándose para dibujar el próximo mapa del planeta.

África se parte. Muy despacio. Con una calma que hace imposible verlo pero que los satélites, los espectrómetros y los isótopos de helio confirman sin ambigüedad.

Bajo los pies de quien lee esto, el planeta está trazando su próximo mapa. Solo que tardará unos treinta millones de años en terminarlo.