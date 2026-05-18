Revolución en la despensa: así cambian las latas de sardinas, mejillones, almejas y berberechos en 2026

Abrir una lata de sardinas solía ser un acto cotidiano sin más complicación que girar la anilla.

Desde este año, ese gesto encierra una normativa considerablemente más exigente.

El Real Decreto 1082/2025, ya en vigor, ha transformado la forma en que deben etiquetarse y denominarse las conservas de pescado y marisco en España, convirtiendo la etiqueta en algo más parecido a un contrato de transparencia que a un simple nombre comercial.

La nueva normativa afecta a cualquier conserva o preparado con origen marino y va mucho más allá de los nombres. Los términos «eviscerado», «limpio», «ahumado», «ultracongelado», «pasteurizado» o «en escabeche» pasan a ser categorías legalmente reguladas: si aparecen en la etiqueta, el producto debe cumplir requisitos técnicos específicos.

Las partes del pescado dejan de ser interpretables. «Ventresca», «lomo», «filete», «cocochas» o «anillas» corresponden ahora a porciones anatómicas concretas con criterios claros para su corte y presentación. No hay margen para la creatividad comercial.

La especie indicada debe coincidir con lo registrado en la base de datos ASFIS de la FAO. No se podrán vender zamburiñas que realmente sean otras especies similares más baratas. Los listados oficiales se actualizarán cada año durante el primer trimestre, y las empresas y comunidades autónomas pueden solicitar cambios de denominaciones con un plazo de seis meses para que la administración responda.

El caso de las sardinillas: ahora con talla mínima legal

Uno de los aspectos más llamativos afecta a un clásico de la despensa española. Solo podrán etiquetarse como sardinillas las conservas elaboradas con Sardina pilchardus dentro de rangos específicos de talla y peso.

Las del Mediterráneo deben medir entre 11 y 15 centímetros con un peso medio de entre 10,7 y 25 gramos. Las del Atlántico u otros caladeros, entre 11 y 13,7 centímetros con un peso medio de entre 12,5 y 25 gramos. Este nivel de detalle evita prácticas como mezclar especies o utilizar tallas fuera de las permitidas por las normativas pesqueras.

La justificación del decreto responde a una tendencia clara en la política alimentaria europea: saber qué especie se consume es fundamental si se busca más omega-3, si se quieren evitar ciertos contaminantes o simplemente si se paga un precio premium y se quiere tener la garantía de que no es materia prima más económica con etiqueta más cara.

En caso de incumplimiento, el decreto remite a la Ley de Pesca Marítima del Estado, la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y la Ley de la Cadena Alimentaria. Las comunidades autónomas mantienen sus propias competencias de inspección y las sanciones pueden ser elevadas.

Las sardinas en lata: el superalimento barato que la ciencia lleva años reivindicando

Mientras se ajusta la legislación, el campo científico lleva tiempo poniendo en valor lo que las conservas de pescado azul aportan nutricionalmente. Las sardinas en particular tienen tres propiedades que justifican su reputación informal de superalimento económico.

Son ricas en ácidos grasos EPA y DHA, los omega-3 relacionados con menor inflamación y mejor salud cardiovascular. Su menor tamaño implica niveles de mercurio inferiores a los de pescados más grandes como el atún o el pez espada. Consumidas con espina aportan una cantidad de calcio comparable a varios lácteos, combinada con vitamina D y B12, una combinación especialmente útil para quienes tienen poca exposición solar. Y su densidad nutricional por precio, proteínas completas, hierro, selenio y otros micronutrientes, no tiene rival entre los alimentos procesados de larga conservación.

El nutricionista Pablo Ojeda ha destacado que las sardinas en aceite de oliva o al natural, con bajo contenido en sal, pueden ser una herramienta efectiva para mejorar la dieta diaria sin romper el presupuesto familiar.

El concepto moderno de conserva cobró fuerza gracias a Napoleón Bonaparte, que ofreció recompensas por métodos eficaces para alimentar a sus tropas en campaña. Hoy su legado perdura en cada anilla.

El pescado azul enlatado mantiene su calidad gracias a la combinación de calor controlado y ausencia total de oxígeno, un proceso que preserva los omega-3 de forma sorprendentemente eficaz. En pruebas sensoriales ciegas, muchas personas confunden sardinas frescas con sardinas en conserva cuando se sirven desespinadas: el cerebro asocia «lata» con «menos sabor» aunque la química diga otra cosa. Y los investigadores usan el contenido de latas antiguas como cápsulas temporales para estudiar la concentración histórica de metales pesados en mares específicos.

La próxima vez que pase por el pasillo de conservas del supermercado, la etiqueta que antes ignoraba tiene ahora más información útil que nunca. Y la ley obliga a que esa información sea verdad.