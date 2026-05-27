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Europa bajo presión climática

Una burbuja africana dispara el termómetro y deja víctimas en pleno mayo

Récords históricos, muertes vinculadas al calor y alertas por un fenómeno que anticipa un verano extremo

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Ola de calor PD.
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Europa atraviesa un episodio térmico inusual para esta época del año, con registros que rompen todos los precedentes de mayo. Una masa de aire cálido procedente del norte de África, atrapada sobre el continente por un sistema de altas presiones, ha elevado las temperaturas hasta niveles propios del verano avanzado.

El lunes marcó un antes y un después en varios países. Francia vivió el mayo más caluroso desde que existen mediciones, mientras que el Reino Unido alcanzó cifras inéditas, con casi 35 °C en Londres. Un calor que, según los expertos, sería extraordinario incluso en julio o agosto.

Las consecuencias ya son tangibles. El gobierno francés ha relacionado al menos siete muertes con este episodio, varias de ellas por ahogamientos en un contexto de temperaturas extremas. Además, eventos deportivos y actividades al aire libre han dejado hospitalizados y situaciones críticas.

El impacto del calor se extiende a la vida cotidiana: restricciones laborales en Italia, playas abarrotadas antes de tiempo en el sur de Francia y cosechas que se adelantan por el acelerado ciclo agrícola. En España, el mercurio podría rozar los 38 °C en los próximos días, acompañado de noches sofocantes que apenas darán tregua.

Las autoridades meteorológicas anticipan un alivio hacia el fin de semana, aunque advierten que estos fenómenos serán cada vez más frecuentes. Los científicos apuntan directamente al cambio climático como motor de estas anomalías, con episodios extremos que dejan de ser excepcionales para convertirse en habituales.

Incluso desde el Reino Unido se ha lanzado una advertencia clara: el país ya no está preparado para el clima actual. Las infraestructuras, diseñadas para condiciones más templadas, deberán adaptarse a una realidad marcada por el calor extremo.

Mientras tanto, ciudades como París pasan en cuestión de días de la lluvia y el frío a temperaturas superiores a los 30 °C, en un contraste que evidencia la creciente volatilidad del clima europeo.

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Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

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