NASA revela sus planes para establecer una base permanente en la Luna

La próxima gran «obra pública» no estará en nuestro planeta, sino a unos 384.000 kilómetros de distancia. NASA ha dado a conocer los pasos que seguirá para edificar una base permanente en la Luna, un auténtico “pueblo científico” ubicado en el polo sur lunar, diseñado para perdurar y no solo para una rápida visita con foto incluida.

Detrás de esta ambiciosa iniciativa se encuentran motivaciones que van más allá del romanticismo por el espacio: se busca aprovechar recursos, poner a prueba tecnologías que faciliten la llegada a Marte y, de paso, no ceder todo el protagonismo a China, que también tiene planes de establecer su propia base en el regolito.

De la visita rápida a la mudanza gradual

El proyecto de la Moon Base se estructura en fases, siguiendo un enfoque deliberadamente gradual. Primero llegarán los robots, después las infraestructuras y, al final, estancias humanas cada vez más prolongadas.

En la Fase 1, que ya está en marcha, el objetivo principal es demostrar que se puede aterrizar y operar con alta fiabilidad en la superficie lunar. Para ello, se utilizarán naves y servicios proporcionados por empresas privadas. Se prevé realizar alrededor de 25 lanzamientos y 21 alunizajes solo en esta fase, enviando un flujo constante de cargamento, instrumentos y prototipos de tecnología esencial para la supervivencia.

Para alcanzar estos objetivos, NASA ha delegado gran parte del esfuerzo en la industria espacial comercial:

Blue Origin contribuirá con el lander Blue Moon Mark 1 Endurance , que podría despegar no antes de 2026 para transportar cargas científicas al polo sur.

contribuirá con el , que podría despegar no antes de 2026 para transportar cargas científicas al polo sur. La compañía Astrobotic está desarrollando otro módulo de aterrizaje capaz de depositar más de 500 kilos de carga en la superficie lunar.

está desarrollando otro módulo de aterrizaje capaz de depositar más de 500 kilos de carga en la superficie lunar. Empresas como Astrolab y Lunar Outpost están construyendo vehículos presurizados tipo “buggy” que utilizarán los astronautas para desplazarse hasta 15 km por la Luna.

A continuación, durante la Fase 2, el enfoque se centrará en levantar una infraestructura semipermanente: sistemas energéticos, comunicaciones, caminos y depósitos. También será crucial demostrar cómo utilizar recursos locales (como extraer agua del hielo o fabricar oxígeno a partir del regolito lunar). Finalmente, la Fase 3 marcará el inicio de una habitabilidad permanente, instalando módulos donde equipos rotativos de astronautas podrán vivir y trabajar durante meses consecutivos.

En esencia, el propósito no es llevar una “casa prefabricada” en un cohete, sino establecer las bases para aprender a construir y habitar utilizando lo que ofrece la Luna.

Por qué el polo sur lunar es el nuevo “solar de lujo”

La elección del polo sur lunar no es casualidad. Esta región alberga cráteres tan profundos que nunca reciben luz solar directa, lo que permite que haya hielo de agua atrapado desde hace milenios. Este hielo es un recurso valiosísimo para la exploración: puede transformarse en agua potable, oxígeno para respirar e incluso combustible para cohetes.

Además, existen crestas que sí reciben luz solar casi ininterrumpidamente, perfectas para instalar granjas solares que alimenten a la base con energía limpia y abundante. Se trata del combo ideal: luz continua, agua congelada y buena visibilidad hacia la Tierra para facilitar las comunicaciones.

NASA no está sola en esta aventura. Junto con sus propios instrumentos, las primeras misiones de carga incluirán experimentos provenientes de la ESA y del instituto coreano KASI, equipados con tecnología para analizar el entorno lunar, el polvo presente allí, los niveles de radiación y posibles recursos útiles.

Cómo será vivir y explorar allí arriba

La vida en una futura Moon Base se asemejará más a una expedición antártica que a un hotel espacial. Los astronautas dependerán de:

Hábitats presurizados modulares diseñados con protección adicional contra radiación.

modulares diseñados con protección adicional contra radiación. Rovers capaces de funcionar tanto de manera autónoma como manualmente, preparados para operar incluso sin tripulación sobre la superficie lunar.

capaces de funcionar tanto de manera autónoma como manualmente, preparados para operar incluso sin tripulación sobre la superficie lunar. Redes de drones y sensores, como parte de la misión “Moonfall”, que enviará cuatro drones robotizados para cartografiar recursos y delimitar el perímetro de lo que será la futura base.

Un aspecto clave será maximizar las ventajas del entorno extremo. La débil gravedad lunar (una sexta parte de la terrestre) hará posible construir estructuras más ligeras y transportar cargas pesadas con menor esfuerzo. Sin embargo, esto también planteará desafíos respecto a la salud ósea y muscular del personal astronauta; por ello deberán seguir rigurosos programas de ejercicio.

Además, esta base servirá como un laboratorio excepcional para investigar sobre geología lunar, los orígenes del Sistema Solar y estudiar cómo actúa la radiación cósmica sin los filtros impuestos por nuestra atmósfera terrestre. Todo lo aprendido aquí tendrá aplicaciones directas cuando llegue el momento de abordar Marte, donde las condiciones logísticas serán aún más exigentes.

La ciencia curiosa detrás de una base lunar

La construcción de una base lunar está conectada con diversas curiosidades científicas que parecen sacadas directamente del mundo trivial:

La Luna se aleja lentamente de la Tierra unos 3.8 cm cada año , lo cual significa que dentro de millones de años los eclipses totales serán historia.

, lo cual significa que dentro de millones de años los eclipses totales serán historia. En microgravedad o vacío parcial, es posible que el agua hierva y se congele simultáneamente : esto ocurre porque al haber tan poca presión el líquido hierve mientras pierde energía casi instantáneamente se congela.

: esto ocurre porque al haber tan poca presión el líquido hierve mientras pierde energía casi instantáneamente se congela. La superficie lunar puede resultar más peligrosa de lo esperado: su fino reglito es tan afilado que desgasta trajes espaciales e instrumentos mecánicos como si fueran papel lija microscópico.

Curiosamente respecto a los meteoritos: aunque se estima que hay un riesgo muy bajo (una vez cada miles de años) para cada persona en Tierra por ser golpeados por uno; en cambio, sobre la Luna no hay atmósfera capaz desintegrar fragmentos pequeños.

Desde nuestro planeta siempre observamos la misma cara visible de la Luna gracias a su rotación síncrona, pero desde esta nueva base cercana al polo sur será posible «asomarse» hacia áreas ocultas justo desde cerca del horizonte.

Al final del día, establecer una base lunar representa un titánico experimento ingenieril… pero también sirve como recordatorio sobre cuán creativa puede ser la ciencia cuando decide transformar un desierto helado sin aire en el próximo destino laboral para toda la humanidad.