La Selectividad y sus agujeros: el mismo examen y doce formas distintas de sufrirlo

Cada mes de junio se repite la misma escena: aulas abarrotadas, manos temblorosas, botellas de agua alineadas como soldados y un silencio denso que solo interrumpe el sonido del pasar de las hojas. Sin embargo, detrás de esta imagen tan tradicional se oculta una realidad mucho más heterogénea: la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) se asemeja cada vez más a un collage educativo donde el código postal tiene casi tanto peso como las horas dedicadas al estudio.

Este año, la Selectividad arranca en casi toda España con el primer examen ya realizado en Madrid, mientras que Castilla-La Mancha y Cataluña se incorporarán la semana próxima. En teoría, debería ser una prueba común para más de 300.000 estudiantes. Pero en la práctica, el sistema opera como un experimento inacabado, donde se han uniformado los nombres, pero no el contenido real de lo que se evalúa.

Un plan de homogeneización que se ha quedado a medias

El intento por unificar la PAU prometía «un examen común» coordinado entre comunidades y universidades. Lo que realmente se ha logrado:

Llamar a la prueba por el mismo nombre: PAU .

. Sincronizar más o menos las fechas de los exámenes.

de los exámenes. Establecer criterios básicos de corrección ortográfica .

. Introducir algunas estructuras similares en los modelos de examen.

Pero a partir de ahí, el supuesto tronco común se fragmenta. Cada comunidad ha organizado sus pruebas a su manera:

El tipo de preguntas (test, desarrollo, combinación).

(test, desarrollo, combinación). La puntuación otorgada a cada sección.

otorgada a cada sección. El peso asignado a cada bloque temático .

. Incluso el propio temario requerido.

Así las cosas, dos estudiantes que obtienen un 9 en Filosofía en diferentes regiones pueden haber enfrentado pruebas que apenas tienen similitudes. Y esta disparidad es crucial cuando esas décimas pueden decidir entre entrar en Medicina o quedar relegados a una lista de espera.

Filosofía: desde disertar sobre Kant hasta aprobar con tipo test

Si hay una materia que refleja este caos, esa es sin duda Historia de la Filosofía. Teóricamente, su propósito es evaluar la capacidad para argumentar, relacionar conceptos y escribir con coherencia. Sin embargo, en la realidad coexisten al menos tres modelos distintos de examen:

En Madrid y Galicia , se incluyen 12 autores en el temario.

y , se incluyen en el temario. En Extremadura , solo aparecen nueve .

, solo aparecen . En Aragón y Castilla y León , el examen incluye preguntas tipo test , pese a tratarse de una materia diseñada para desarrollar argumentos extensos.

y , el examen incluye , pese a tratarse de una materia diseñada para desarrollar argumentos extensos. En otras comunidades se requiere realizar disertaciones de hasta 800 palabras, sin posibilidad de atajos.

El resultado es que en España hay alumnos que pueden destacar en Filosofía sin haber escrito nunca un texto extenso sobre figuras como Kant, Platón o Nietzsche, mientras otros deben enfrentarse a ejercicios que parecen pequeños ensayos académicos. La incómoda pregunta surge inevitablemente: ¿tiene el mismo valor un 8 obtenido en cualquier rincón del país?

Esta desigualdad también está relacionada con un viejo truco: descartar temario. En muchas pruebas aún es posible evitar partes enteras del programa. Si el examen permite elegir autores, corrientes o bloques temáticos, los estudiantes pueden calcular riesgos y estudiar solo una fracción del contenido total. Esto genera un efecto colateral curioso: un alumno con gran capacidad estratégica y buena memoria puntual puede competir con otro que domina todo el temario.

Mérito, azar y geografía: una ecuación complicada

Cada junio revive el debate: ¿la Selectividad realmente mide el mérito académico o es una mezcla donde intervienen factores como la suerte, la comunidad autónoma y la habilidad para gestionar el contenido?

El mensaje institucional es claro. Líderes políticos como Alberto Núñez Feijóo han lanzado mensajes públicos alentando a los estudiantes, recordando años de esfuerzo y apelando a una «España que os espera» y «confía en vosotros». Un discurso motivador sí, pero convive con la sensación compartida por muchos docentes y familias de que el sistema sigue dependiendo demasiado del lugar donde se realiza la prueba.

Este desequilibrio no es solo cuestión de justicia abstracta; afecta también a:

La competencia por las plazas en carreras con notas de corte elevadas.

en carreras con notas de corte elevadas. La movilidad interautonómica entre estudiantes.

entre estudiantes. La percepción sobre la credibilidad del propio sistema de acceso.

Mientras tanto, las universidades intentan ajustar criterios de admisión y ponderaciones para compensar parte de estas diferencias; sin embargo, sin una prueba realmente común es como intentar corregir un experimento científico usando instrumentos distintos.

Un vistazo científico a la Selectividad

Más allá del debate político, las pruebas de acceso se convierten en objeto de estudio dentro del ámbito psicológico y educativo. La investigación internacional sobre exámenes bajo presión revela varios patrones:

Un alto grado de estrés puede disminuir el rendimiento incluso entre estudiantes muy preparados.

puede disminuir el rendimiento incluso entre estudiantes muy preparados. Los exámenes con opción para descartar temario tienden a incrementar las desigualdades entre quienes tienen recursos adicionales para estudiar y quienes no disponen del mismo apoyo extraescolar.

tienden a incrementar las desigualdades entre quienes tienen recursos adicionales para estudiar y quienes no disponen del mismo apoyo extraescolar. Las pruebas centradas únicamente en la memoria inmediata pierden efectividad predictiva sobre el éxito real en universidad comparadas con aquellas que requieren mayor grado de razonamiento y escritura.

Además, algunos estudios neurocientíficos sugieren que los picos ansiosos antes del examen activan sistemas hormonales que afectan tanto la atención como la consolidación mnésica. No es simplemente «estar nervioso»: el cuerpo reacciona como si hubiera un peligro real presente, lo cual merma notablemente la capacidad para concentrarse.

Anécdotas, curiosidades y algún consuelo

Por otro lado, la Selectividad también está cargada de pequeñas historias curiosas que podrían encajar perfectamente en cualquier recopilación científica:

En pruebas similares realizadas en otros países se ha evidenciado que cuando los exámenes permiten múltiples opciones los alumnos tienden a sobreestimar sus conocimientos y omitir contenidos que luego aparecen más frecuentemente de lo esperado.

La conocida como “memoria de alivio” provoca que muchos estudiantes olviden rápidamente lo memorizado intensivamente para la PAU; este fenómeno está documentado dentro del campo psicológico.

provoca que muchos estudiantes olviden rápidamente lo memorizado intensivamente para la PAU; este fenómeno está documentado dentro del campo psicológico. Preguntas tipo test mal formuladas pueden aumentar artificialmente los aciertos debido al puro efecto del azar estadístico; esto distorsiona ligeramente las calificaciones finales.

Algunos profesores de Filosofía comparten cómo sus alumnos recuerdan mejor a figuras como Kant cuando logran asociarlas con chistes o relatos llamativos; esto confirma que nuestro cerebro aprende mejor cuando hay emociones involucradas—aunque sean risas nerviosas antes del examen.

En definitiva, entre disparidades temáticas, tipos variados de exámenes y estrategias ingeniosas para sortear a los grandes pensadores, lo cierto es que la Selectividad parece ser un experimento vivo sobre cómo opera nuestra mente bajo presión. Y como ocurre en todo buen experimento científico, aquellos que lo experimentan personalmente acaban convirtiéndose—sin saberlo—en protagonistas indiscutibles de una etapa intensa e insólita dentro de su biografía académica.