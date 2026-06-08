Los 10 bulos más comunes sobre la comida que has creído alguna vez

La charla sobre alimentación nunca ha sido tan bulliciosa.

Entre las modas que surgen en redes sociales, los consejos de barra y los titulares alarmantes, varios bulos sobre la comida siguen circulando con una fuerza sorprendente.

El resultado es una mezcla bastante característica del siglo XXI: mucha seguridad, escasa evidencia y algún que otro sobresalto innecesario.

En esta recopilación se encuentran algunas de las leyendas más extendidas que desmantela un reciente análisis de 20minutos sobre mitos tradicionales de la cocina y la nutrición, abarcando desde el vino hasta el agua durante las comidas o la fruta en horas nocturnas. La clave, como suele suceder, radica en diferenciar entre lo que parece sensato y lo que realmente se sostiene bajo el escrutinio científico.

1. El vino es bueno para el corazón

Durante años, se promovió la idea de que una copa diaria era casi un consejo médico. Sin embargo, el alcohol sigue siendo alcohol, y los beneficios atribuidos al vino no son suficientes para considerarlo un aliado de la salud.

2. Beber agua durante las comidas engorda

Este mito aparece periódicamente, como si el agua tuviera una agenda secreta contra la báscula. En realidad, el agua no aporta calorías y su presencia en la mesa no convierte la comida en un problema.

3. La fruta no se debe tomar por la noche

El consumo de fruta ha sido tratado como si tuviera un horario restringido. La evidencia nutricional no respalda que comer fruta por la noche sea peor que hacerlo por la mañana; lo crucial es el balance general de la dieta.

4. Los huevos suben siempre el colesterol

El huevo ha pasado por décadas de juicio popular. Hoy se sabe que su relación con el colesterol es más intrincada de lo que indicaba la versión simplificada del mito, y depende del patrón alimenticio global.

5. El pan engorda por sí solo

El pan tiene mala fama en muchas dietas, pero demonizarlo sin matices es una trampa habitual. El aumento de peso no se debe a un solo alimento aislado, sino al balance total de energía y al contexto del consumo.

6. Los alimentos “light” adelgazan automáticamente

La palabra light ha hecho más ruido publicitario que nutricional. Un producto con menos grasa o azúcar no es necesariamente bajo en calorías ni tampoco saludable por definición.

7. El agua del mar cura o “desintoxica”

El agua marina ha sido promocionada en ocasiones como si fuera una especie de poción mágica para el bienestar. No hay evidencia sólida que respalde sus supuestos poderes desintoxicantes; además, su composición no es apta para el consumo humano.

8. El azúcar moreno es mucho mejor que el blanco

La diferencia entre ambos tipos suele ser menor de lo que se piensa. El azúcar moreno no se convierte en un superalimento simplemente por su color; su aporte nutritivo adicional es bastante limitado.

9. La leche es imprescindible para todos

La leche ha sido presentada como esencial en la dieta adulta, pero esa afirmación no se sostiene universalmente. Lo importante es asegurar nutrientes como calcio y proteína a través del conjunto de alimentos consumidos.

10. Saltarse comidas acelera siempre la pérdida de peso

Este bulo resiste porque parece lógico: comer menos veces podría equivaler a consumir menos alimento. Sin embargo, el peso corporal depende del total diario y de cómo cada uno se adhiere a su plan alimenticio, no de un truco aislado.

Bulo Qué suele prometer Qué ocurre en realidad Vino “saludable” Protección cardiovascular El alcohol no es una recomendación médica Agua con comida Aumento de peso No añade calorías Fruta por la noche “Engorda más” La hora no cambia su valor nutricional Huevo y colesterol Subida automática Depende del conjunto de la dieta Pan y peso Engorde directo Importa la cantidad total Light Dieta garantizada No siempre es bajo en calorías Agua de mar Efecto depurativo No hay base científica Azúcar moreno Más sano La diferencia real es pequeña Leche obligatoria Necesaria para todos Existen alternativas nutricionales Saltarse comidas Pérdida rápida No asegura mejores resultados

La lista podría extenderse indefinidamente, ya que nuestra despensa es un terreno fértil para mitos con buena imagen pública. No solo resulta problemático que estas historias sean falsas o incompletas; además, desvían nuestra atención hacia lo realmente importante: mantener una dieta variada, suficiente y realista. Y eso, en términos nutricionales, sigue siendo mucho más efectivo que cualquier leyenda proveniente del supermercado.

[Fuentes]

20minutos: artículo sobre verdades y mentiras acerca de los alimentos, abordando mitos como el vino, el agua durante las comidas, los huevos o la fruta nocturna[/Fuentes]