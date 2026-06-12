El Niño ya está activo y enciende las alarmas por calor, lluvias y riesgos para la salud

El fenómeno de El Niño ha comenzado su andadura y los meteorólogos observan el Pacífico con la misma atención que alguien que espera que una olla a punto de hervir no se desborde. Su presencia suele alterar el clima en gran parte del planeta y, en esta ocasión, las señales indican calor extremo, lluvias intensas y sequías en diferentes áreas. Según la BBC, los científicos han declarado oficialmente el inicio de este episodio y advierten sobre posibles efectos climáticos extremos en cadena, desde incendios hasta inundaciones, dependiendo de la región del mundo.

El Niño forma parte del sistema ENSO —la oscilación entre El Niño y La Niña— y se traduce, en términos sencillos, en un calentamiento anómalo de las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial. Este fenómeno no solo afecta al océano: altera la circulación atmosférica y redistribuye las lluvias y temperaturas a nivel global. En otras palabras: cuando el Pacífico “se calienta demasiado”, medio mundo lo acaba sintiendo.

Qué puede pasar en los próximos meses

Los efectos no son uniformes en todas partes, pero la lista de posibilidades es bien conocida por la comunidad científica. Entre los impactos más habituales se encuentran sequías prolongadas, precipitaciones torrenciales, un aumento del calor y alteraciones en la trayectoria o intensidad de tormentas y huracanes. En algunas regiones, el problema será la falta de agua; en otras, el exceso. Como suele suceder, el reparto del desastre no entiende de justicia climática.

Efecto probable Riesgo asociado Sequía Pérdidas agrícolas, estrés hídrico, incendios Lluvias intensas Inundaciones, deslizamientos, daños en infraestructuras Calor extremo Golpes de calor, mortalidad más alta, presión sobre hospitales Cambios en tormentas Más episodios severos y daños por viento o marejadas

La combinación de temperaturas elevadas junto a lluvias descontroladas también complica la vida agrícola. En este sector, El Niño puede traducirse en cosechas menos abundantes o pérdidas logísticas debido a carreteras cortadas y suelos inundados. Para quienes dependen tanto del calendario como del clima, el margen para maniobrar se estrecha rápidamente.

El impacto sobre la salud no es un detalle menor

Aquí entra en juego un aspecto menos visible pero igualmente crucial: la salud medioambiental. La exposición al calor extremo, aire contaminado, agua insegura y proliferación de vectores tras lluvias intensas puede agravar enfermedades respiratorias, cardiovasculares y transmisibles, especialmente entre niños y ancianos. Distintos organismos especializados subrayan que los factores ambientales tienen un impacto directo sobre la salud humana y que los menores son particularmente vulnerables.

Durante episodios de El Niño, el aumento del calor puede incrementar el riesgo de deshidratación y golpes de calor, mientras que las inundaciones favorecen brotes de enfermedades relacionadas con el agua y problemas sanitarios. Además, la calidad del aire se ve afectada cuando el calor y la sequía propician incendios o elevan contaminantes atmosféricos. La ciencia aquí es clara: el clima extremo se convierte fácilmente en un desafío médico.

Por qué este fenómeno despierta tanta atención

El Niño no es un fenómeno raro; sin embargo, su potencia es innegable. Es un evento natural recurrente que oscila con el tiempo y cuya intensidad varía entre episodios. Lo que hace que esta activación genere preocupación es que ocurre en un contexto de calentamiento global, lo cual puede amplificar los extremos climáticos. En términos simples: El Niño no “genera” por sí solo el cambio climático, pero sí puede empujar al sistema hacia situaciones más extremas.

Meteorólogos y servicios de emergencia suelen aprovechar estos episodios para reforzar sus planes preventivos; desde la gestión del agua hasta la preparación hospitalaria. Y hay una razón práctica detrás: cuando el clima se desordena, las consecuencias se multiplican. Una ola de calor puede afectar las cosechas, encarecer alimentos e incrementar consultas médicas; una lluvia torrencial puede bloquear carreteras, contaminar fuentes hídricas e incluso dejar comunidades enteras sin servicio.

Un fenómeno serio, con curiosidades que no lo son menos

El nombre El Niño tiene su origen entre pescadores peruanos que asociaban el calentamiento del mar con la llegada de la Navidad; es decir, con el “Niño Jesús”.

tiene su origen entre pescadores peruanos que asociaban el calentamiento del mar con la llegada de la Navidad; es decir, con el “Niño Jesús”. No todos los episodios son iguales: algunos pasan casi desapercibidos mientras que otros dejan una huella climática muy marcada.

El Pacífico ecuatorial actúa como un auténtico interruptor climático ; mover unos pocos grados la temperatura del océano puede alterar patrones de lluvia a miles de kilómetros.

; mover unos pocos grados la temperatura del océano puede alterar patrones de lluvia a miles de kilómetros. En varios países se estudia este fenómeno como una especie de “aviso anticipado” sobre riesgos sanitarios porque su impacto sobre la salud a veces aparece antes de ser percibido por el público como una crisis.

Tiene una paradoja meteorológica interesante: un simple calentamiento oceánico puede influir en sequías, inundaciones e incendios e incluso afectar los precios de ciertos alimentos. Una vez más, el océano lleva la batuta en esta conversación climática.

Fuentes: [BBC Mundo, “Los científicos dicen que El Niño ya empezó y advierten de sus efectos climáticos extremos”]