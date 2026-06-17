Más de 100 solicitudes por vivienda: el sorteo de alquiler asequible que refleja la necesidad de vivienda en Madrid

La imagen es contundente: 52 llaves sobre la mesa y más de 5.300 manos levantadas para reclamarlas. Más de 100 solicitudes por cada vivienda pública de alquiler en una sola promoción en Madrid no solo evidencian un sorteo, sino que también reflejan un mercado inmobiliario bajo presión.

El primer sorteo de alquiler asequible para rentas medias organizado por la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), correspondiente a la promoción Iberia Loreto 1 en Barajas, se ha convertido en un barómetro del clima inmobiliario en la capital: alta demanda solvente, escasa oferta protegida y un abismo significativo entre los precios del alquiler privado y las ayudas tradicionales destinadas a hogares con menos recursos.

52 viviendas, 5.300 solicitantes y un perfil específico

La promoción Iberia Loreto 1 ofrece en sorteo 52 viviendas públicas de alquiler asequible, con opciones de dos y tres dormitorios, además de garaje, trastero y plazas para bicicletas. Todo ello financiado íntegramente por el Ayuntamiento con una inversión cercana a los 15 millones de euros. Los precios de los alquileres oscilarán entre 700 y 1.000 euros al mes, garantizando que los inquilinos no destinen más del 30% de sus ingresos familiares al pago del alquiler.

Los requisitos son claros y definen bien a quién va dirigido este programa:

Edad: hasta 50 años .

. Empadronamiento: al menos 5 años consecutivos en Madrid , o bien haber residido durante 8 años en los últimos 10.

en , o bien haber residido durante 8 años en los últimos 10. Ingresos: entre 3,5 y 5,5 veces el IPREM , lo que se traduce para una familia con dos hijos en unos 68.000 euros brutos anuales como máximo.

, lo que se traduce para una familia con dos hijos en unos como máximo. No poseer una vivienda ni derechos sobre otra propiedad en España.

Sin antecedentes por ocupación ilegal, impagos o conflictos graves relacionados con desahucios en los últimos cinco años.

Además:

Se reservan 4 viviendas adaptadas para personas con movilidad reducida.

Otras 12 están destinadas a familias numerosas.

El hecho de que más de 5.300 personas se hayan inscrito para optar a estas 52 viviendas —lo que se traduce en más de 100 solicitudes por piso—, tal como se detalla en el reportaje de 20minutos sobre este primer sorteo, pone de manifiesto hasta qué punto este segmento poblacional había quedado fuera del radar de las políticas municipales de vivienda.

En términos prácticos, se trata de hogares que:

Disponen de empleo estable.

Cuentan con ingresos medios, no bajos.

No pueden afrontar los precios del alquiler libre en barrios bien comunicados.

La brecha de las rentas medias: demasiado para ayudas, poco para el mercado

La EMVS ha reconocido su intención con Iberia Loreto 1: alcanzar a ese grupo que “queda fuera tanto del mercado privado del alquiler como de las políticas municipales que se habían venido aplicando”. El diseño del programa lo respalda:

Estas viviendas no están dirigidas a rentas bajas; son para rentas medias con sueldos superiores a 3,5 veces el IPREM.

con sueldos superiores a 3,5 veces el IPREM. Aunque son viviendas protegidas para alquilar, sus precios están claramente por debajo del mercado comparado con zonas similares, pero aún así distan mucho del concepto de alquiler social.

El interés generado por el sorteo puede explicarse gracias a tres factores interrelacionados:

Precio predecible: alquiler entre 700 y 1.000 euros con garaje; una horquilla donde el mercado libre suele ofrecer viviendas más pequeñas o peor ubicadas. Estabilidad: el límite del 30% sobre ingresos brinda protección ante futuras subidas bruscas. Ubicación: aunque Barajas no es el centro neurálgico, sí cuenta con buenas conexiones, servicios y empleo vinculado al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

La masiva respuesta al sorteo, documentada por 20minutos al registrar más de 5.300 solicitudes para Iberia Loreto 1, también pone en evidencia la disparidad entre la velocidad a la que se crea vivienda asequible y cómo aumentan los precios del alquiler en la capital.

¿Cuánta VPO se construye realmente en España?

El caso específico de Iberia Loreto 1 aparece dentro de un panorama nacional donde la vivienda protegida muestra debilidades estructurales evidentes. Los datos proporcionados por el Ministerio de Vivienda junto con diversos análisis recientes reflejan una tendencia clara: se edifica mucha menos VPO de lo que se anuncia y gran parte pierde su condición tras cierto tiempo.

En la Comunidad de Madrid, por ejemplo:

Entre los años 2019 y 2025 han desaparecido 9.871 viviendas protegidas (VPO) al expirar su periodo protegido y pasar al mercado libre.

al expirar su periodo protegido y pasar al mercado libre. A pesar de que el Gobierno regional afirma ser la comunidad autónoma que más VPO construye —casi 11.000 viviendas entre 2021 y 2023, según cifras oficiales—, este balance neto se ve afectado negativamente por esas descalificaciones.

A nivel estatal, la situación tampoco es alentadora:

Desde1951 hasta2015 se levantaron cerca de seis millonesde viviendas protegidas en España; sin embargo, muchas ya han perdido esa condición debido a la caducidad proteccionista.

en España; sin embargo, muchas ya han perdido esa condición debido a la caducidad proteccionista. En segmentos específicos como el alquiler con opción a compra, desde que llegó Pedro Sánchez a La Moncloa, la producción ha sido mínima: únicamente se han construido 632 viviendas protegidasde este tipo entre2018y2025; además apenas hay registradas33 nuevas unidades iniciadasen2024y ninguna duranteel primer trimestre del mismo año.

La siguiente tabla resume dos ideas fundamentales: baja producción recientede vivienda protegida juntocon una fuerte salida haciael mercado libre.

Indicador Dato aproximado Período / ámbito VPO construidaen Comunidadde Madrid 11.000 2021-2023 VPO perdidasen Comunidadde Madrid 9.871 2019-2025 Viviendas protegidasalquilercon opcióna compraen España 2.292 (calificación definitiva) 2018-2025 De ellas,promovidas desde llegada desánchez 632 2018-2025

El resultado es un parque público protegido muy reducido comparado con el total general; además está sometido a una constante rotación hacia el mercado libre justo cuando los precios están más tensionados.

Lo que indica Iberia Loreto 1 sobre el futuro

La promoción ubicadaen Barajas es solo una gota en el océano; son52 pisos frente a milesde hogares esperando su oportunidad. Sin embargo, como experimento político habitacional tiene su relevancia: demuestraque existe un amplio segmento deciudadanos dispuestos a asociarseconla vivienda pública si esta ofrece estabilidad, buena ubicación y un precio competitivo respecto al mercado.

El sorteo programado para el próximo23dejuniode laEMVSnos dará nombresy apellidosa los52 beneficiarios; también servirá como termómetro para medir hasta qué punto tanto Madrid como España están dispuestas a dar pasos concretos desde las grandes promesas haciauna producción continua ysuficiente devivienda asequible. La demanda ya ha dejado claroque está muy adelantada respecto ala oferta.