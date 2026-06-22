Un testigo helado en Groenlandia revela 4.000 años de contaminación por mercurio

Al perforar el hielo de Groenlandia hasta alcanzar los 1.250 metros, los investigadores no solo han retrocedido en el tiempo: han desenterrado un historial ambiental humano que resulta menos heroico de lo que se había imaginado. La narrativa que se esconde en esas capas heladas no relata historias sobre mamuts ni glaciaciones monumentales, sino sobre algo más inquietante: contaminación por mercurio desde hace aproximadamente 4.000 años.

Este descubrimiento proviene de un núcleo de hielo recogido en el este de Groenlandia y analizado milímetro a milímetro por un equipo internacional que incluye miembros del CSIC. Este cilindro helado actúa como un archivo en frío, preservando la evolución de la atmósfera durante casi todo el Holoceno, es decir, los últimos 11.700 años. La sorpresa radica en que ya en plena Edad de Bronce se detecta una clara señal de mercurio de origen humano.

Un archivo de 12.000 años dentro de un “tubo” de hielo

El núcleo, extraído como parte del Proyecto de Núcleos de Hielo del Este de Groenlandia, ofrece uno de los registros más extensos y detallados sobre la contaminación atmosférica obtenidos hasta la fecha. Cada capa anual de nieve compactada atrapa partículas y gases en suspensión; al acumularse durante milenios, el hielo se convierte en un auténtico historiador químico del planeta.

Los investigadores segmentaron el núcleo en pequeños trozos que representan periodos aproximados de cinco años y los estudiaron en laboratorio para detectar trazas de mercurio y otros compuestos. Al contrastar los niveles encontrados con modelos naturales (como erupciones volcánicas o emisiones oceánicas), identificaron un exceso que no puede ser atribuido únicamente a fuentes geológicas.

La señal evoluciona con el tiempo:

Durante miles de años, los niveles de mercurio permanecen dentro del rango natural.

Hace unos 4.000 años , se observa un aumento sostenido que no se ajusta a la variabilidad natural.

, se observa un aumento sostenido que no se ajusta a la variabilidad natural. A partir del siglo XIII, la acumulación se incrementa por 2,7 veces.

veces. Desde aproximadamente 1840, durante la Revolución Industrial, el aumento alcanza hasta 7,4 veces los niveles anteriores.

En resumen: esto no es una simple “mancha” puntual, sino una escalada a largo plazo.

La Edad de Bronce, primer experimento contaminante de la humanidad

Si en aquella época no existían chimeneas ni centrales térmicas, ¿de dónde provenía ese mercurio extra? El estudio señala varias actividades humanas concretas:

El refinado de cobre y estaño , metales esenciales para fabricar bronce.

, metales esenciales para fabricar bronce. El uso intensivo del cinabrio (sulfuro de mercurio) como pigmento rojo para paredes, cerámicas y adornos.

(sulfuro de mercurio) como pigmento rojo para paredes, cerámicas y adornos. Empleo del cinabrio con fines supuestamente terapéuticos, muy valorado en algunas culturas antiguas.

Al calentar minerales que contienen mercurio, este se vaporiza y asciende a la atmósfera. Desde allí, recorre largas distancias hasta llegar a regiones remotas como Groenlandia, donde finalmente se deposita con las nevadas. Que esta señal sea detectable en un lugar tan aislado sugiere que las emisiones antiguas fueron suficientemente intensas como para dispersarse por gran parte del hemisferio norte.

Tradicionalmente se pensaba que el inicio relevante de la contaminación databa del siglo XIX, con las fábricas impulsadas por carbón y el auge industrial. Sin embargo, el hielo groenlandés nos obliga a replantear esa cronología y reconocer que la combinación “metalurgia + ambición tecnológica” comenzó a dejar su huella tóxica mucho antes.

Del glaciar al plato: medio ambiente y salud

El mercurio hallado en el hielo no permanece allí. Gran parte acaba depositándose en océanos, lagos y suelos, donde se transforma en metilmercurio, una forma particularmente tóxica que se acumula a lo largo de la cadena alimentaria. Cuanto más alto está un organismo dentro esa cadena alimentaria, mayor será su carga.

Esto tiene importantes consecuencias para la salud:

El metilmercurio puede atravesar fácilmente la barrera hematoencefálica y también la placenta , lo cual representa un riesgo significativo para el desarrollo neurológico tanto fetal como infantil.

y también la , lo cual representa un riesgo significativo para el desarrollo neurológico tanto fetal como infantil. La exposición crónica, incluso a dosis bajas, está relacionada con problemas cognitivos, alteraciones motoras y riesgos cardiovasculares.

Los grandes depredadores marinos (como ciertos tipos de atún, pez espada o tiburón) pueden acumular niveles significativos, lo que afecta las recomendaciones dietéticas en numerosos países.

El hecho de que llevemos al menos 4.000 años emitiendo mercurio no implica que este problema esté “naturalizado”. Más bien indica que la carga total acumulada en nuestro sistema terrestre podría ser mayor a lo estimado hasta ahora. Esto obligará a revisar las cifras sobre cuánto mercurio presente hoy proviene realmente de actividades humanas.

¿Y ahora qué? El desafío para las políticas ambientales

En los últimos diez años, el Convenio de Minamata sobre el mercurio ha promovido esfuerzos para reducir emisiones provenientes de minería artesanal, industria y generación eléctrica. No obstante, para evaluar su efectividad es necesario conocer con precisión cuál es el “punto de partida histórico” respecto a la contaminación.

El registro obtenido del hielo groenlandés complica aún más este escenario: revela que la línea base no era un planeta casi virgen hacia 1850; más bien era un sistema ya alterado desde tiempos antiguos. Esto tiene varias implicaciones:

Las reservas acumuladas de mercurio presentes en suelos y océanos pueden seguir recirculando incluso si hoy disminuyen las emisiones.

Los modelos climáticos y ambientales deberán incorporar una memoria tóxica acumulada durante milenios.

acumulada durante milenios. Las políticas públicas relacionadas con salud tendrán que considerar que parte del problema actual es resultado de un “crédito contaminante” abierto hace 40 siglos.

Esta investigación ha sido resaltada por diversos medios; entre ellos destaca La Voz de Galicia, al abordar cómo el aumento del mercurio contamina conecta directamente nuestra historia ambiental profunda con los desafíos contemporáneos relacionados con salud pública y política climática.

Anécdotas y curiosidades que deja el hielo

La perforación del núcleo se realizó con tal precisión que permite observar variaciones incluso menores a pocos años; algo así como leer nuestra atmósfera en “alta definición”.

El pigmento rojo derivado del cinabrio fue responsable de murales deslumbrantes en civilizaciones antiguas; hoy deja una firma química reveladora sobre nuestros primeros pasos como especie contaminante.

Se creía que Groenlandia era casi un santuario inmaculado; sin embargo, ahora sabemos que ha estado recibiendo durante milenios pequeñas dosis relacionadas con nuestra metalurgia humana.

En términos temporales, podemos considerar que la Revolución Industrial fue solo una guinda sobre un pastel contaminante cuyo horneado comenzó cuando el bronce era considerado tecnología avanzada.

El hielo ha hablado. Lo que narra no es solo una cuestión vinculada a fábricas o chimeneas; es una larga historia marcada por ingenio humano… pero también por una factura ambiental aplazada.