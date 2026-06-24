Europa bajo una tapa invisible: el domo de calor detrás de los 40 ahogados en Francia

Europa se encuentra inmersa en un episodio de calor que dista mucho del habitual “primer calor del verano”.

Los termómetros marcan más de 40 ºC en amplias regiones de Francia, España y el Reino Unido, mientras las noches tropicales apenas ofrecen alivio. En este panorama, las autoridades francesas han confirmado 40 muertes por ahogamiento desde el 18 de junio, siendo la mayoría jóvenes durante esta intensa ola de calor.

El patrón se repite en toda Europa occidental: alertas rojas, récords históricos de temperatura para junio y servicios de emergencia al borde del colapso. Los expertos subrayan que no se trata de un fenómeno aislado, sino que es una pieza más del rompecabezas del calentamiento global, que intensifica olas de calor, sequías e inundaciones.

En un reportaje reciente, BBC Mundo resumía la situación mencionando los 40 muertos por ahogamiento en Francia y el domo de calor que provoca temperaturas extremas en Europa, donde meteorólogos y climatólogos analizan el mecanismo detrás de este fenómeno y su conexión con el cambio climático.

Qué es exactamente un domo de calor

El protagonista oculto en esta historia es el denominado domo de calor (o cúpula de calor), un fenómeno meteorológico caracterizado por una zona amplia y persistente de alta presión en las capas superiores de la atmósfera que provoca la acumulación del calor sobre una región durante varios días.

La Real Sociedad Meteorológica británica lo compara con la tapa de una olla: una suerte de “cubierta” atmosférica que impide que el aire ascienda. Al no poder elevarse, el aire caliente queda atrapado cerca del suelo. Esto origina menos nubes, permite la entrada de más radiación solar, recalienta el suelo día tras día y provoca que el aire descendente se comprima y caliente aún más, como ocurre al bombear aire en una bicicleta.

En esta ocasión, esa masa de aire extremadamente cálido proviene del Sáhara y ha sido empujada hacia Europa occidental, donde ha quedado atrapada por un potente sistema de alta presión, descrito por algunos meteorólogos como un bloqueo “Omega”, debido a su forma similar a la letra griega. El resultado es contundente:

Temperaturas diurnas entre 10 y 15 ºC por encima de lo normal en muchas áreas de Francia y España.

en muchas áreas de Francia y España. Máximas que superan los 43–44 ºC en ciudades como Rennes, Angers, Burdeos y diferentes puntos del interior español.

en ciudades como Rennes, Angers, Burdeos y diferentes puntos del interior español. Noches con mínimas superiores a los 25 ºC en numerosas estaciones meteorológicas, algo inédito para junio en la península ibérica.

Estos domos de calor no son algo nuevo; sin embargo, la frecuencia e intensidad con que ocurren han aumentado notablemente a causa del calentamiento global. De hecho, Europa se está calentando más del doble que la media mundial.

Del calor al ahogamiento: cuando buscar alivio se vuelve mortal

¿Por qué el aumento desmedido de las temperaturas provoca una escalada en los ahogamientos? Las autoridades francesas explican que el calor extremo lleva a miles a buscar refugio en ríos, lagos, canales y playas no vigiladas. El problema radica en que:

Se trata de espacios sin socorristas ni señalización adecuada.

Muchos bañistas tienden a sobreestimar sus capacidades físicas después de largas horas al sol.

El golpe de calor, la deshidratación y los bruscos cambios térmicos entre el aire y el agua pueden provocar desmayos o calambres.

En Francia, el primer ministro Sébastien Lecornu indicó que las 40 muertes por ahogamiento registradas en solo cinco días afectan principalmente a jóvenes, advirtiendo sobre los peligros asociados al baño en zonas sin vigilancia durante esta alerta roja por calor extremo.

Los especialistas en salud advierten que el calor sostenido incrementa el riesgo de sufrir un golpe de calor, cuyos síntomas incluyen mareos, náuseas, taquicardia, dolor cefálico y desmayos. Si esto sucede dentro del agua sin un equipo cercano para rescatar, las posibilidades de tragedia aumentan considerablemente.

Al mismo tiempo, han ocurrido otros incidentes trágicos relacionados con esta ola calurosa; uno notable fue la muerte de dos niños pequeños dentro de un coche en Carpentras, al sureste francés. La fiscal Hélène Mourges considera al calor como principal causa.

El papel del cambio climático: del episodio extremo a la nueva normalidad

Los servicios meteorológicos europeos son claros: sin la intervención humana provocando el cambio climático, este episodio no habría alcanzado tal intensidad ni persistencia. Estudios recientes realizados por equipos dedicados a atribuciones climáticas como ClimateMeter estiman que las temperaturas asociadas al patrón actual son entre 2 y 4 ºC más altas que las registradas bajo condiciones similares durante la segunda mitad del siglo XX.

La Met Office británica calcula que eventos como esta ola calurosa son ahora diez veces más probables con respecto a un clima sin calentamiento producido por actividades humanas; además tienden a prolongarse más tiempo. En los últimos cincuenta años, la duración media de estas olas ha prácticamente duplicado su tiempo.

La clave está en dos factores:

Un planeta globalmente más cálido debido al incremento en gases efecto invernadero.

Patrones atmosféricos más persistentes como los domos calefactores y bloqueos Omega que permanecen “estacionados” sobre determinadas regiones.

Cuando ambos elementos coinciden, se generan olas extremas que establecen nuevos récords térmicos por varios grados centígrados. Esto aumenta el riesgo tanto para incendios forestales como para tensiones sobre las redes eléctricas. Y como hemos visto recientemente en Francia, también incrementa la mortalidad asociada a ahogamientos o golpes de calor.

Curiosidades científicas sobre un calor “con tapa”

Este episodio vinculado al domo calefactor trae consigo diversas curiosidades interesantes para comprender cómo funciona nuestro planeta bajo estas condiciones:

La comparación con una “tapa” no es meramente metafórica: modelos numéricos evidencian literalmente una cúpula alta presión reflejada en mapas geográficos con aire descendente calentándose conforme baja.

no es meramente metafórica: modelos numéricos evidencian literalmente una cúpula alta presión reflejada en mapas geográficos con aire descendente calentándose conforme baja. La relación entre océanos y estos fenómenos es esencial; cambios bruscos en las temperaturas superficiales marinas pueden amplificar estos sistemas generando mayor calentamiento atmosférico.

Algunos estudios sugieren que las ciudades funcionan como “minidomos” locales , donde el efecto isla urbana potencia aún más las temperaturas nocturnas.

, donde el efecto isla urbana potencia aún más las temperaturas nocturnas. La historia reciente revela que algunas olas mortales previas ocurridas en Europa (como las sucedidas en 2003 o 2019) también estuvieron asociadas a estructuras similares bloqueadoras atmosféricas.

Quizás lo más inquietante sea pensar que cada nuevo récord alcanzado este junio o cada tragedia relacionada con ahogamientos vinculados al intenso calor son recordatorios palpables. Esa “tapa” invisible sobre nuestras cabezas no es solo un fenómeno pasajero; representa un síntoma claro del calentamiento acelerado del planeta.

Fuentes: reportaje elaborado por BBC Mundo acerca del domo calefactor responsable del aumento extremo de temperaturas en Europa y sus contribuciones a los 40 fallecidos por ahogamiento ocurridos en Francia.