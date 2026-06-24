Regar en plena ola de calor: la hora que salva tus plantas (y tu salud)

Durante una ola de calor, el jardín se transforma en un pequeño laboratorio de física y biología: el agua se evapora rápidamente, las hojas transpiran sin parar y el suelo se seca casi de forma instantánea. Las plantas sufren estrés hídrico, ese estado crítico en el que pierden más agua de la que logran absorber y comienzan a decaer: hojas mustias, bordes secos, flores que caen antes de lo previsto.

En este contexto, no es suficiente con “regar más”. Lo que realmente marca la diferencia es cuándo y cómo se realiza el riego. La hora puede determinar si cada litro de agua llega a las raíces o se pierde en forma de vapor.

Cuándo es el mejor momento para regar en ola de calor

Los especialistas están de acuerdo en un aspecto fundamental: las primeras horas del día son ideales para regar las plantas cuando hace mucho calor.

¿Por qué?

El sol aún no ha alcanzado su máxima intensidad y la temperatura es más agradable.

El agua tiene tiempo suficiente para penetrar en el suelo antes de evaporarse.

Las plantas pueden enfrentar las horas más calurosas del día con una reserva hídrica adecuada.

Regar al amanecer permite que la humedad llegue a las raíces y que cualquier exceso de agua sobre hojas y tallos se evapore antes del anochecer, lo cual disminuye el riesgo de hongos y enfermedades.

La segunda mejor opción es regar al atardecer o al anochecer, cuando el calor comienza a ceder y la evaporación disminuye nuevamente. En ese momento, el agua permanece más tiempo disponible en el suelo y ayuda a que las plantas “descansen” con un sustrato húmedo.

Por otro lado, las horas centrales del día son las menos recomendables para regar: entre las 12:00 y las 18:00, gran parte del agua se evapora antes de alcanzar las raíces. Regar entonces significa desperdiciar recursos y hacer un riego menos efectivo, justo cuando deberíamos ser más responsables con el consumo de agua.

Un truco práctico para no errar es la conocida prueba del dedo: introducirlo unos centímetros en la tierra y verificar si está húmeda; si está seca, es momento de regar.

Cómo regar “mejor” en vez de “más”

Con temperaturas extremas, lo habitual es sentir la necesidad de usar la manguera cada pocas horas. Sin embargo, los expertos aconsejan riegos más profundos pero menos frecuentes, lo que obliga a las raíces a buscar humedad en capas más profundas del suelo, haciéndolas más resistentes.

Algunas pautas útiles:

Regar siempre en la base de la planta , no sobre las hojas, para asegurar que el agua penetre correctamente y se use al máximo.

, no sobre las hojas, para asegurar que el agua penetre correctamente y se use al máximo. Evitar los encharcamientos: un exceso de agua puede asfixiar las raíces y favorecer hongos.

Proteger el suelo con acolchado o mantillo (paja, corteza, hojas secas), lo cual reduce la evaporación y mantiene la humedad.

Agrupar macetas en zonas parcialmente sombreadas para minimizar la pérdida de agua durante las horas más calurosas del día.

Las plantas en macetas, jardineras o cestas colgantes son especialmente vulnerables, ya que su sustrato tiende a secarse más rápido y están más expuestas al sol. En estos casos, podría ser necesario aumentar la frecuencia del riego, siempre revisando primero la humedad del suelo.

Calor, casa fresca y bienestar personal

Cuidar las plantas también está relacionado con otra preocupación importante durante las olas de calor: mantener nuestro hogar habitable sin disparar la factura eléctrica. La misma lógica que guía el riego aplica a persianas y ventanas: jugar con los horarios y la orientación.

Los expertos en climatización recomiendan:

Ventilar la casa al amanecer o por la noche, cuando el aire exterior es más fresco.

Cerrar ventanas y proteger cristales con persianas o cortinas térmicas antes de que los rayos solares incidan directamente.

Una vez ventilado, conservar ese aire fresco cerrando bien los accesos e impidiendo que entre aire caliente.

Esto no solo mejora nuestro confort; también disminuye el riesgo de golpes de calor y problemas cardiovasculares, especialmente entre ancianos o personas con enfermedades crónicas. Un hogar más fresco implica menos estrés térmico para nuestro organismo, una mejor calidad del sueño y una menor dependencia del aire acondicionado, lo cual tiene un impacto positivo tanto en el medio ambiente como en nuestra salud al reducir emisiones contaminantes.

¿Persianas totalmente cerradas o con ranuras?

La eterna pregunta del verano tiene una respuesta matizada. Algunos expertos defienden cerrar completamente las persianas durante el día en fachadas expuestas al sol directo, para evitar el efecto invernadero generado por los cristales y conseguir varios grados de frescura sin gastar energía.

Otros advierten que bajar completamente las persianas puede crear una cámara estanca entre cristal y persiana que se recalienta, transmitiendo luego ese calor al interior; por ello sugieren dejar pequeñas ranuras para ventilación y mantener una abertura mínima en la parte inferior para permitir circulación sin dejar entrar radiación directa.

En ambos casos, lo esencial es combinar:

Bajar persianas antes de que los rayos solares impacten sobre los vidrios.

Crear ventilación cruzada cuando fuera hace fresco (amanecer o anochecer).

Utilizar cortinas opacas o estores térmicos como barrera adicional.

Una gestión adecuada de persianas y ventanas puede reducir varios grados la temperatura interior, repercutiendo directamente en nuestro bienestar personal durante estas olas de calor.

Curiosidades científicas para sobrevivir al calor

Algunas curiosidades ayudan a entender por qué resulta tan crucial tener presente el reloj durante los meses veraniegos:

Durante una ola de calor, muchas plantas ralentizan su crecimiento; sus flores “fallan”, no cuajan bien los frutos e incluso sus hojas aparecen manchadas por deshidratación.

El agua utilizada para regar no solo hidrata; al mantener húmedo el suelo se suavizan las oscilaciones térmicas alrededor de las raíces, algo así como tener “un aire acondicionado” bajo tierra.

Al igual que las plantas, los edificios “acumulan” calor durante el día; abrirlos por la noche permite que “transpiren”.

En jardinería extrema hay especies seleccionadas precisamente por su capacidad para soportar golpes repentinos de calor gracias a sus raíces profundas o tejidos resistentes a la deshidratación.

Así pues, durante estas olas de calor intensas, regar a horas adecuadas junto con un manejo inteligente de persianas y ventanas transforma cualquier hogar o jardín en un pequeño oasis donde ciencia y sentido común colaboran mano a mano.