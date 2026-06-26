No es el calor de siempre: la ola que abrasa Europa y el sello del cambio climático

Abrasador.

Europa se encuentra en medio de un episodio de calor tan extremo que, hace medio siglo, habría sonado más a una distopía que a una previsión meteorológica.

Los termómetros marcan cifras elevadas en junio, las noches son incómodas y los sistemas sanitarios están bajo presión. Lo sorprendente no es solo la intensidad del calor, sino lo que revela la ciencia: sin el cambio climático, este fenómeno casi no podría existir.

Explica La Vanguardia que un análisis realizado por el grupo World Weather Attribution (WWA), compuesto por climatólogos de diversas naciones, aporta cifras concretas a esa sensación colectiva de “esto no es normal”.

Según su informe, la ola de calor habría sido aproximadamente 3,5 ºC más fría hace 50 años, con una atmósfera casi idéntica en términos de circulación, pero con un planeta menos caliente. En otras palabras, el patrón meteorológico se asemeja al de entonces; lo que ha cambiado es el “suelo” sobre el que actúa: la temperatura media del clima.

El veredicto de los climatólogos

El estudio del WWA se centra en la ola de calor de junio de 2026 en Europa occidental, un evento “extremo y sin precedentes” para esta época del año. Los investigadores efectúan una comparación:

El clima actual presenta un calentamiento global cercano a 1,4 ºC respecto a la era preindustrial .

. Un clima similar al de 1976, cuando el calentamiento apenas comenzaba a ser evidente en los datos.

Las conclusiones son contundentes:

La ola de calor sería prácticamente imposible sin el calentamiento global provocado por la actividad humana .

. Las temperaturas alcanzadas en junio de 2026 “habrían sido consideradas imposibles” hace 50 años, incluso durante pleno verano.

Las noches calurosas que han desvelado a gran parte del continente son ahora unas 100 veces más probables que en 2003, año recordado por la letal ola de calor en Francia.

La metodología empleada sigue el estándar habitual en los estudios de atribución: se simulan dos mundos; uno con las temperaturas actuales y otro alrededor de 1,2 °C más frío, sin emisiones masivas de gases de efecto invernadero. Luego se compara cuántas veces ocurre un evento como esta ola de calor en cada “planeta virtual”. El resultado no deja lugar a dudas.

¿Y las “causas naturales”?

Cada vez que llega un verano extremo resurgen argumentos sobre que “esto son ciclos naturales y el ser humano influye muy poco”. La ciencia reconoce la existencia de variaciones naturales: fenómenos como El Niño, cambios en la circulación atmosférica u oscilaciones oceánicas son parte del sistema climático. Sin embargo, lo que muestran los datos recientes es otra realidad.

Algunos puntos clave:

Europa se está calentando el doble de rápido que la media global desde los años ochenta.

desde los años ochenta. En 2025, al menos el 95 % del continente registró temperaturas anuales superiores a la media, con olas de calor sin precedentes desde el Mediterráneo hasta el Ártico.

registró temperaturas anuales superiores a la media, con olas de calor sin precedentes desde el Mediterráneo hasta el Ártico. Un análisis global sobre 213 olas de calor históricas (2000–2023) concluye que una cuarta parte habrían sido prácticamente imposibles sin el calentamiento actual causado por actividades humanas.

Es decir:

El patrón atmosférico actual en Europa —una “cúpula de calor” que actúa como tapa atrapando aire caliente— es meteorología.

que actúa como tapa atrapando aire caliente— es meteorología. La intensidad y frecuencia con las que ese patrón eleva los termómetros corresponden al clima; ahí sí influyen las emisiones humanas.

La propia Organización Meteorológica Mundial advierte sobre “olas de calor sin precedentes desde el Mediterráneo hasta el Ártico” y destaca un “rápido calentamiento en Europa” que reduce nieve y hielo y alimenta sequías e incendios.

Un adelanto del futuro

El informe del WWA no solo diagnostica; también lanza una advertencia inquietante: este tipo de veranos dejarán de ser algo extraordinario.

Los climatólogos mencionan:

Un “clima acelerado” , con un aumento medio de 0,8 ºC desde 1976 solo en Europa y 1,4 ºC desde la era preindustrial a nivel global.

, con un aumento medio de solo en Europa y 1,4 ºC desde la era preindustrial a nivel global. Una creciente probabilidad de olas de calor extremas que llevan al límite la capacidad adaptativa de las sociedades.

Su mensaje se resume en una frase repetida durante ruedas de prensa y estudios: “Veranos como este no serán excepcionales, a menos que reduzcamos rápidamente las emisiones de gases contaminantes.”

No se trata únicamente del malestar térmico. En 2024 más de 62.000 personas fallecieron por calor en Europa, durante el año más caluroso registrado hasta ahora. En 2025, los incendios devastaron más de un millón de hectáreas en el continente; una superficie mayor a Chipre, alimentados por sequías y temperaturas anómalas. El calor ya no es solo tema para charlas veraniegas; se ha convertido en un factor crítico para la salud pública y la economía.

Lo que hace 50 años era imposible…

Para comprender cómo ha cambiado todo en tan solo medio siglo, los climatólogos del WWA señalan un detalle clave: el patrón atmosférico actual se asemeja al observado en 1976. Flujo cálido desde el sur, aire estable y escasas nubes. La diferencia radica en:

En 1976, con un planeta más frío, ese mismo patrón habría producido una ola de calor 3,5 ºC más fría .

. En 2026, ese patrón opera sobre un clima ya elevado y empuja las temperaturas por encima de los 40 ºC en algunos lugares mientras genera noches tropicales consecutivas.

O dicho simplemente: aunque la atmósfera juega su habitual partida conocida, la “mesa” está notablemente más caliente.

Anécdotas y curiosidades sobre un verano diferente

Algunas observaciones ilustran este nuevo escenario:

Lo que antes se consideraba un evento cada 100 años ahora se aproxima a ser algo cercano a uno cada 33 años .

ahora se aproxima a ser algo cercano a . En Europa occidental, esta ola alcanza temperaturas hasta 15 ºC por encima lo habitual para esta temporada; algo desconcertante para servicios meteorológicos y autoridades.

para esta temporada; algo desconcertante para servicios meteorológicos y autoridades. Muchos estudios sobre atribución se publican en cuestión días tras eventos extremos , una especie de “CSI del clima” analizando casi en tiempo real cuánto hay azar y cuánto hay debido a actividades humanas.

, una especie de “CSI del clima” analizando casi en tiempo real cuánto hay azar y cuánto hay debido a actividades humanas. La energía solar alcanzó cifras récords en producción durante 2025 con una contribución del 12.5 %; ese mismo sol abrasador está impulsando nuestra transición energética.

Y quizás lo más inquietante: algunos científicos mencionan un “punto crítico” alrededor entre 2013–2014 donde la velocidad del incremento global podría haberse duplicado.

En conclusión, aunque siga llamándose «verano», este capítulo del año 2026 llega con una actualización importante: más cálido e intenso; según la ciencia misma proviene directamente del servidor del cambio climático.