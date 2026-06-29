La historia de la Bella Durmiente del Everest y el precio humano de la cima

A más de 8.000 metros, donde el aire apenas permite respirar y la mente empieza a funcionar de manera errática, el Everest deja de ser una simple montaña para transformarse en un auténtico desafío para la resistencia humana. En este escenario se inscribe la historia de Francys Arsentiev, conocida más tarde como la Bella Durmiente del Everest.

Esta alpinista estadounidense falleció en 1998 durante su descenso, después de haber hecho historia como la primera mujer de su país en alcanzar la cima sin oxígeno suplementario. Su cuerpo permaneció expuesto durante años en la ruta, convirtiéndose en una imagen tan icónica como inquietante del alpinismo contemporáneo.

Quién fue Francys Arsentiev

El 22 de mayo de 1998, Arsentiev alcanzó la cumbre junto a su esposo, Sergei Arsentiev, en una expedición marcada por el cansancio extremo y condiciones adversas. Según relata 20minutos, su objetivo era lograr algo que aún era poco común: escalar el techo del mundo sin ayuda de oxígeno embotellado.

Sin embargo, el verdadero reto llegó con el regreso. En el Everest, alcanzar la cima no es el final del viaje, sino el inicio del tramo más peligroso. La famosa zona de la muerte, situada por encima de los 8.000 metros, castiga al cuerpo con hipoxia, temperaturas heladas y una fatiga que afecta gravemente las decisiones y la coordinación. En ese entorno hostil, lo que debió ser una victoria deportiva se convierte en una lucha por mantener la conciencia.

Por qué quedó allí su cuerpo

La complejidad de recuperar cadáveres en el Everest es una razón clave por la que muchos permanecen allí durante décadas. Mover un cuerpo a tales altitudes implica tiempo, recursos especializados, permisos y oxígeno adicional. Además, cada paso se convierte en un esfuerzo monumental; rescatar a alguien fallecido puede poner en peligro a quienes aún están vivos.

En el caso de Arsentiev, su cuerpo se mantuvo durante años en una posición que dio pie al apodo de Bella Durmiente. En 2007, una expedición liderada por Ian Woodall lo trasladó a un lugar menos visible y cubrió su cuerpo con una bandera estadounidense. No obstante, su historia continuó siendo un recordatorio escalofriante de que el Everest no perdona ni a los más fuertes.

Cuántas vidas se ha cobrado el Everest

El número exacto varía según las fuentes consultadas y los periodos considerados, pero las estimaciones recientes indican que hay al menos 344 muertes desde que comenzaron los registros, según la Base de Datos del Himalaya citada por CNN en español. Otros recuentos periodísticos para los años 2025 y 2026 ofrecen cifras similares, entre 339 y 344 fallecimientos; esto confirma una tendencia alarmante: la montaña sigue cobrándose vidas a pesar de los avances en equipamiento y logística.

Lo relevante no es solo cuántas muertes han ocurrido, sino dónde suceden mayormente. Un estudio mencionado sobre el Everest señala que muchos fallecimientos ocurren durante el descenso, no al subir. Esto implica que después de alcanzar la cima, todavía queda lo peor por enfrentar. El cuerpo está agotado y cualquier error puede tener consecuencias fatales.

El Everest, hoy: más gente, más presión

La montaña atraviesa un periodo transformador. Según National Geographic y CNN, cada año hay más escaladores que obtienen permisos para ascender y mayor tráfico en rutas específicas; esto incrementa las tensiones respecto a seguridad y gestión de residuos. Esta masificación también explica las imágenes cada vez más comunes de largas colas en las alturas; un fenómeno casi surrealista para un lugar cuya esencia era el aislamiento absoluto.

La paradoja es impactante: aunque la tecnología ha avanzado notablemente, los desafíos que plantea el Everest siguen siendo los mismos. Menos oxígeno disponible, temperaturas gélidas y un cansancio abrumador se suman a una regla inmutable: esta montaña no distingue entre récords e errores.

Unas cuantas curiosidades científicas que no aparecen en los pósters

A partir de unos 8.000 metros, el ser humano entra en una zona donde la cantidad de oxígeno disponible es tan baja que tanto las capacidades mentales como físicas disminuyen drásticamente.

Las bajas temperaturas pueden conservar cuerpos durante años; por eso algunos restos se convierten en hitos visuales para otras expediciones.

La altitud extrema favorece condiciones como edema cerebral y edema pulmonar por gran altitud; dos enemigos serios para quienes escalan más allá del campamento base.

Aunque las estadísticas sobre supervivencia han mejorado en general, el riesgo absoluto sigue siendo elevado porque cada temporada hay un mayor número de personas expuestas.

Los datos que hacen del Everest una montaña muy poco amable

Dato Cifra aproximada Qué significa Muertes acumuladas 344 Recuento reciente citado por CNN en español Fallecimientos en 2023 18 Temporada especialmente dura Fallecimientos en 2024 8 Menos que en 2023, pero aún alto Causa frecuente Descenso, agotamiento, MAM, avalanchas El peligro no termina al llegar a la cima

Entre la gloria y la memoria

La historia de Francys Arsentiev sigue cautivando porque reúne todos los elementos del relato humano: ambición desmedida, amor incondicional por la montaña, fracasos dolorosos y una desaparición que le otorgó estatus legendario. Además nos recuerda que en el Everest la frontera entre hazaña y tragedia puede ser tan frágil como un susurro del viento.

Y ya para concluir con algunas curiosidades sobre este lugar icónico: hay escaladores capaces de reconocer rutas por las siluetas de antiguos restos; los sherpas han dado nombre a zonas enteras tras episodios dramáticos; además, el Everest alberga más historias ocultas que las que caben dentro cualquier saco de dormir. La montaña más alta del mundo permanece ahí: inmensa, helada y con memoria.