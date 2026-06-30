Un hueso olvidado en un cajón reescribe la historia verde de la Antártida

Durante cuarenta años, un fósil que parecía insignificante fue acumulando polvo en un cajón del British Antarctic Survey, en Cambridge. Nadie sabía realmente qué era aquel fragmento de roca; se guardó en la colección geológica y se convirtió en parte del entorno habitual del laboratorio. Hasta que un grupo de paleontólogos decidió observarlo desde una nueva perspectiva.

El reanálisis de este ejemplar ha puesto al descubierto que se trata del primer hueso de dinosaurio identificado de manera concluyente en la Antártida: una vértebra de la cola de un titanosaurio, una categoría que incluye a algunos de los animales terrestres más grandes que han existido. Esta pieza fue excavada en 1985 en la Formación Santa Marta, un estrato marino del Cretácico Superior con aproximadamente 82 millones de años de antigüedad. Hoy sabemos que ese pequeño fósil olvidado ofrece una mirada privilegiada al pasado verde del continente blanco.

El titanosaurio que paseaba entre bosques antárticos

El hueso pertenece a un dinosaurio herbívoro de cuello largo, integrante del grupo Titanosauria, conocido por sus cuerpos gigantescos y colas similares a látigos. A partir del tamaño de la vértebra, los investigadores estiman que el animal podría haber alcanzado los 7 metros de longitud, lo que lo clasifica como un titanosaurio de tamaño medio dentro de su linaje.

Sin embargo, lo verdaderamente sorprendente no es solo el dinosaurio, sino el entorno en el que vivió. Durante el Cretácico tardío, la Antártida no era el desierto helado que conocemos hoy, sino una región cubierta por frondosos bosques templados y disfrutaba de un clima mucho más cálido. La intensa actividad volcánica liberaba enormes cantidades de dióxido de carbono, lo cual intensificaba el efecto invernadero y mantenía temperaturas relativamente suaves incluso en las latitudes polares.

Los paleontólogos describen cómo aquellos bosques ofrecían abundante alimento para grandes herbívoros como los titanosaurios, creando un ecosistema donde coexistían otros dinosaurios y reptiles marinos. Este hallazgo, reportado por la BBC, contribuye a comprender cómo se distribuyeron los dinosaurios por los continentes del hemisferio sur y cómo regiones hoy separadas por océanos estaban interconectadas.

Entre las curiosidades más destacadas del estudio:

El fósil es el único hueso de dinosaurio conocido hasta ahora en la Formación Santa Marta .

. Confirma la presencia de titanosaurios en la Antártida, algo hasta ahora solo sugerido por registros fragmentarios hallados en otras partes del hemisferio sur.

Refuerza la idea de que estas especies utilizaron los continentes australes como corredores biogeográficos cuando aún estaban conectados o muy próximos entre sí.

Quien desee profundizar en esta fascinante historia puede consultar el extenso reportaje publicado por la BBC sobre cómo se identificó el primer hueso de dinosaurio encontrado en la Antártida tras 40 años almacenado.

De selva templada a desierto helado: el viaje climático de la Antártida

El fósil del titanosaurio se suma a una extensa lista de evidencias —plantas fosilizadas, troncos petrificados, restos de helechos y coníferas— que demuestran que durante millones de años, la Antártida fue un paisaje verde.

A través de diferentes periodos geológicos:

Hace aproximadamente 298 millones de años , los bosques empezaron a extenderse por la región cuando las condiciones climáticas se tornaron más templadas y las grandes glaciaciones retrocedieron.

, los bosques empezaron a extenderse por la región cuando las condiciones climáticas se tornaron más templadas y las grandes glaciaciones retrocedieron. En el Cretácico (145–66 millones de años) , el continente se convirtió en un centro para la diversificación vegetal, con bosques donde prosperaban helechos, coníferas y otras plantas vasculares.

, el continente se convirtió en un centro para la diversificación vegetal, con bosques donde prosperaban helechos, coníferas y otras plantas vasculares. Estos bosques sobrevivieron a varios episodios fríos hasta que cambios climáticos sucesivos y eventos como el impacto del meteorito en Yucatán provocaron su declive.

La transición hacia el hielo fue lenta pero inevitable:

La tundra , último vestigio de aquellos bosques antárticos, desapareció hace unos 15 millones de años , momento en el cual el continente quedó completamente congelado.

, último vestigio de aquellos bosques antárticos, desapareció hace unos , momento en el cual el continente quedó completamente congelado. Actualmente, la flora se limita a pequeñas herbáceas, musgos, líquenes y algas, dominadas por un entorno frío y ventoso.

Este drástico cambio en la Antártida refleja una narrativa más amplia sobre la evolución climática del planeta. La Tierra ha atravesado fases con efecto invernadero, donde los polos estaban libres de hielo, así como periodos glaciares globales. Factores como la disposición continental, los niveles de gases invernadero, las erupciones volcánicas y las variaciones orbitales han moldeado un sistema climático dinámico.

La clave distintiva respecto a nuestra situación actual es sin duda la velocidad. Mientras que antaño los cambios ocurrían a lo largo de millones de años, hoy las transformaciones impulsadas por actividades humanas se registran en cuestión de décadas. Por ello muchas investigadoras —como la paleobotánica chilena Teresa Torres— advierten que “la Antártica es protagonista principal ante el cambio climático”: lo que suceda allí puede alterar corrientes oceánicas, niveles del mar y ecosistemas a nivel global.

Curiosidades científicas bajo el hielo

Este hueso perteneciente al titanosaurio no es ni mucho menos la única sorpresa revelada por el hielo o descubierta entre cajones:

En territorio antártico se ha documentado un huevo fósil gigante con cáscara blanda , datado hace unos 68 millones de años, lo cual invita a replantear cómo se reproducían esos enormes reptiles marinos.

, datado hace unos 68 millones de años, lo cual invita a replantear cómo se reproducían esos enormes reptiles marinos. Se han hallado helechos fósiles maravillosamente conservados , como Escuderia livingstonensis, permitiendo reconstrucciones tridimensionalesde plantas antiguas vinculándolas con especies actuales presentes en Patagonia.

, como Escuderia livingstonensis, permitiendo reconstrucciones tridimensionalesde plantas antiguas vinculándolas con especies actuales presentes en Patagonia. Algunos bosques fósiles indican que hay consenso científico sobre cuándo desaparecieron los últimos bosques antárticos; parece ser que hubo masas forestales persistiendo más tiempo del esperado.

Burbujas atrapadas en el hielo conservan muestras atmosféricas antiguas; son archivos comprimidos repletos de dióxido de carbono y otros gases que facilitan comparaciones entre pasados remotos y concentraciones actuales.

Mientras tanto, es posible que el calentamiento global “pinte nuevamente” algunos rincones verdes en la Antártida durante las próximas centurias. Si eso llega a suceder, nuestros descendientes podrían encontrarse paseando por litorales antárticos cubiertos por arbustos y pastizales. Quizás piensen que ese continente siempre fue así… hasta que alguien decida abrir otro cajón olvidado y descubra otra vértebra perteneciente al titanosaurio recordando así que nuestro planeta tiene una memoria notablemente rica.