Dos hombres, seis astas de ciervo y una «mala muerte» que intriga a la arqueología ibérica

En las ruinas de un antiguo asentamiento ibérico próximo a Valdepeñas, en Ciudad Real, han sido encontrados los restos de dos hombres adultos ejecutados y enterrados de forma apresurada, rodeados por seis impresionantes astas de ciervo rojo. No se trata del inicio de una novela, sino de uno de los hallazgos más sorprendentes en la arqueología española reciente.

El escenario es el oppidum ibérico de Cerro de las Cabezas, que estuvo habitado entre los siglos VI y III a. C. Este enclave fortificado controlaba rutas comerciales y recursos en la Meseta sur. Durante una campaña de excavación, los arqueólogos descubrieron estos restos muy cerca de la muralla defensiva sur, en un sitio más vinculado a conflictos bélicos que al descanso eterno.

Ejecución, violencia y «mala muerte»

Lo que más sorprendió fue el hecho de que los cuerpos no habían sido incinerados, algo habitual entre los iberos, ni habían sido depositados en una necrópolis con el cuidado propio del rito funerario. Se encontraban:

sin fosa excavada

en posiciones forzadas

carentes de elementos típicos de un entierro formal

justo al lado de la estructura defensiva

Los análisis antropológicos e isotópicos indican una muerte violenta hacia finales del siglo III o principios del II a. C., hace unos 2.300 años. La investigación revela claros signos de ejecución y manipulación posterior a la muerte: uno de ellos fue decapitado y su cabeza se colocó sobre el depósito, rodeada por las astas.

Los investigadores ven este caso como un ejemplo de «mala muerte», término que abarca muertes que se desvían de las normas sociales: castigos ejemplares, marginación tras la muerte y exclusión de rituales funerarios convencionales. El mensaje era tanto físico como simbólico: estos individuos quedaban fuera de la comunidad incluso en su muerte.

El análisis publicado sobre este hallazgo destaca que la combinación de ejecución, depósito junto a la muralla, ausencia de ajuar y presencia de las seis astas convierte este conjunto en un caso sin paralelismos directos en el mundo ibérico. Un episodio que invita a replantear cómo se ejercía el control social y el miedo en la Iberia prerromana.

¿Por qué seis astas de ciervo?

Las astas del ciervo rojo, que superan el metro de longitud, no son un mero adorno. En la cultura ibérica, este animal tenía un gran simbolismo, vinculado al prestigio, la caza y rituales. El asta también funcionaba como material prestigioso y objeto ritual.

En otras áreas celtibéricas se han registrado astas enterradas bajo murallas y estructuras defensivas como ofrendas apotropaicas, es decir, concebidas para proteger a la comunidad y alejar desgracias o fuerzas malignas. La colocación junto a la muralla sur del Cerro podría haber unido dos propósitos:

castigo ejemplar y exclusión social para los ejecutados

acto simbólico para proteger el asentamiento, reforzando los límites comunitarios

Según los investigadores, los cuerpos junto a las astas cumplían funciones simultáneas como sanción y barrera ritual. Un recordatorio brutal sobre las consecuencias que acarreaba transgredir las normas sociales, literalmente incrustado en la arquitectura del poder.

Quienes deseen profundizar en esta reconstrucción detallada del ritual pueden consultar el reportaje divulgativo titulado un análisis del depósito ritual de Cerro de las Cabezas, donde se narra paso a paso la secuencia desde la ejecución hasta la manipulación corporal y disposición final de las astas.

Un espejo sobre cómo se pobló y gobernó la península Ibérica

Para comprender este hallazgo es necesario situarlo dentro del mosaico humano que conformaba la península Ibérica en tiempos antiguos. Entre los siglos IX y II a. C., esta región estaba habitada por una mezcla diversa: pueblos iberos, comunidades autóctonas con influencias fenicias y griegas en sus costas, así como grupos celtas y celtíberos que predominaban principalmente en el interior.

La población se organizaba en:

pequeños y medianos oppida fortificados como Cerro de las Cabezas

fortificados como Cerro de las Cabezas redes rurales compuestas por aldeas y granjas circundantes

centros costeros con mayor intercambio comercial mediterráneo

En este contexto competitivo por tierras, rutas y poder político, los rituales punitivos desempeñaban también un papel crucial: la violencia adquiría no solo un carácter físico sino también simbólico. Excluir a alguien del rito funerario tradicional significaba enterrarlo como «mala muerte» junto a una muralla con un complejo montaje ritual; era una manera clara e ineludible de señalar quién pertenecía a la comunidad.

Este tipo de descubrimientos contribuye a ofrecer una visión menos idealizada sobre aquellos pueblos: junto a su notable sofisticación técnica y artística existía un uso consciente del miedo, lo sobrenatural y rituales para ejercer control social.

Curiosidades científicas que deja este caso

El depósito encontrado en Cerro de las Cabezas no solo alimenta crónicas arqueológicas; también ha dejado algunas curiosidades dignas del mejor guion histórico:

Bioarqueología detectivesca

Los isótopos estables presentes en huesos y dientes permiten reconstruir tanto dieta como movilidad. Esto indica que no eran forasteros ocasionales sino individuos plenamente integrados en su entorno local antes de ser ejecutados.

Los isótopos estables presentes en huesos y dientes permiten reconstruir tanto dieta como movilidad. Esto indica que no eran forasteros ocasionales sino individuos plenamente integrados en su entorno local antes de ser ejecutados. El poder simbólico de las murallas

Las fortificaciones no solo cumplían funciones defensivas; estaban cargadas con significados profundos: se convertían en fronteras sociales y espirituales. Sepultar a los castigados bajo estas estructuras era como grabar firmemente la ley dentro mismo del diseño arquitectónico.

Las fortificaciones no solo cumplían funciones defensivas; estaban cargadas con significados profundos: se convertían en fronteras sociales y espirituales. Sepultar a los castigados bajo estas estructuras era como grabar firmemente la ley dentro mismo del diseño arquitectónico. Miedos muy humanos

La creencia popular acerca del regreso o maldición traída por ciertos muertos ha perdurado durante siglos por toda Europa. Rituales similares al descubierto aquí—con cuerpos manipulados e incrustaciones simbólicas—recuerdan que el temor al «mal muerto» es tan antiguo como nuestra historia escrita.

La creencia popular acerca del regreso o maldición traída por ciertos muertos ha perdurado durante siglos por toda Europa. Rituales similares al descubierto aquí—con cuerpos manipulados e incrustaciones simbólicas—recuerdan que el temor al «mal muerto» es tan antiguo como nuestra historia escrita. Ciervos como símbolo

En numerosas culturas antiguas europeas, el ciervo simbolizaba estatus elevado y conexión con lo sobrenatural. Utilizar sus astas para salvaguardar una ciudad fusiona economía, creencias religiosas e intereses políticos dentro un único gesto ceremonial.

Así pues, dos hombres anónimos acompañados por seis astas han logrado lo que muchos libros no consiguen: ofrecer una mirada renovadora hacia la Iberia prerromana no como un simple pasaje histórico distante sino como un mundo complejo repleto miedo, poder e intriga—un lugar donde aún quedan secretos bajo sus murallas.