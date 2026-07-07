Pronóstico del Tiempo en España: calor extremo y tormentas para el 7 de julio de 2026

Este martes, España se enfrenta a una de las jornadas más intensas de la ola de calor que lleva días afectando al país. El calor extremo se ha apoderado de gran parte de la Península y ambos archipiélagos, con temperaturas muy superiores a lo habitual para un mes de julio.

De acuerdo con los últimos datos proporcionados por AEMET y otros organismos meteorológicos, el pronóstico del Tiempo en España para hoy se caracteriza por tres aspectos fundamentales: intenso bochorno, máximas que superan los 40 ºC en numerosos lugares y la aparición de tormentas durante la tarde en áreas interiores.

Temperaturas: dónde se siente más el calor

La situación actual está catalogada oficialmente como ola de calor, con alertas de nivel naranja y rojo por temperaturas extremas en varias comunidades autónomas. Las previsiones indican:

En el cuadrante suroeste peninsular (valles del Guadiana y Guadalquivir), las temperaturas alcanzarán sin duda los 40–42 ºC .

(valles del Guadiana y Guadalquivir), las temperaturas alcanzarán sin duda los . En el área del Mediterráneo y el valle del Ebro , se han emitido alertas rojas por calor extremo, donde los termómetros podrían marcar hasta 44 ºC .

y el valle del , se han emitido alertas rojas por calor extremo, donde los termómetros podrían marcar hasta . En gran parte del interior, incluyendo Madrid , el mercurio oscilará entre 36 y 40 ºC , con una máxima prevista en la capital de 38 ºC y una mínima que se situará en torno a los 24 ºC .

, el mercurio oscilará entre , con una máxima prevista en la capital de y una mínima que se situará en torno a los . En el norte peninsular, incluso en regiones que suelen estar a salvo de excesos veraniegos, las temperaturas pueden sobrepasar los 36–40 ºC , como es el caso hoy en Navarra .

, como es el caso hoy en . Las noches tendrán un ambiente tropical, con mínimas frecuentes entre 22–24 ºC en áreas del centro y sur, así como en la costa mediterránea e interior oeste.

En otras palabras: si hoy andas por España, las sensaciones térmicas oscilarán entre “hace calor” y “esto ya es calor extremo”.

Cielos y fenómenos: sol, calima y tormentas vespertinas

Más allá del termómetro, el pronóstico del Tiempo para este martes muestra un patrón bastante claro:

Predominarán cielos poco nubosos o despejados en gran parte de la Península y ambos archipiélagos.

Habrá presencia de calima en ciertas zonas del sur y este peninsular, vinculada a la llegada de aire muy cálido y seco desde lo alto.

Durante la tarde se formarán nubes de evolución en áreas interiores, generando la posibilidad de chubascos tormentosos dispersos.

Algunas de estas tormentas podrían ser secas o con escasa precipitación, pero acompañadas por un notable aparato eléctrico y rachas fuertes de viento.

En resumen: mañana y mediodía estarán llenos de sol radiante; sin embargo, al llegar la tarde, nubes densas cubrirán sierras y mesetas, trayendo consigo alguna tormenta donde confluyan aire caliente y aire algo más fresco.

Zonas más afectadas por el calor extremo

Hoy, las principales áreas bajo vigilancia meteorológica son:

Andalucía , sobre todo provincias del valle del Guadalquivir , donde se prevén máximas superiores a 42 ºC.

, sobre todo provincias del valle del , donde se prevén máximas superiores a 42 ºC. Extremadura y el oeste de Castilla-La Mancha , también experimentando un calor muy intenso en valles y llanuras.

, también experimentando un calor muy intenso en valles y llanuras. El valle del Ebro , donde se esperan temperaturas extremas con avisos rojos en sectores de Aragón y La Rioja .

, donde se esperan temperaturas extremas con avisos rojos en sectores de y . Secciones del litoral mediterráneo, donde la combinación entre calor y humedad incrementa notablemente la sensación térmica.

Las autoridades aconsejan restringir las actividades físicas durante las horas centrales del día, mantenerse bien hidratado con frecuencia y tomar precauciones especiales con grupos vulnerables como mayores o niños.

Madrid y grandes ciudades: calor urbano al máximo

En Madrid, el día será típicamente veraniego pero llevado al límite: cielo poco nuboso, un ambiente muy seco y una máxima que alcanzará los 38 ºC, mientras que la mínima no bajará de los 24 ºC. El efecto del calor urbano será más evidente en áreas con escasa vegetación y mucho asfalto, donde la sensación térmica superará lo que marque el termómetro.

Situaciones parecidas se registrarán en otras capitales interiores como Zaragoza, Sevilla o Córdoba, donde se prevén temperaturas cercanas o superiores a los 40 ºC.

Tabla de pronóstico para los próximos 4 días en España

A partir de hoy, los modelos apuntan a un descenso térmico lento e irregular, comenzando por el noroeste antes que por el resto de la Península; sin embargo, persiste una alta incertidumbre. Con base en la información disponible, podemos resumir así el escenario general para España:

Día Situación térmica dominante Fenómenos destacados Martes 7 Consolidación de la ola de calor, máximas entre 36–42 ºC, hasta 44 ºC en suroeste y Mediterráneo Predominio de cielos despejados, presencia de calima, aparición de tormentas vespertinas en interior peninsular Miércoles 8 Ligero descenso térmico en Galicia y el Cantábrico, aunque persiste el calor intenso en suroeste y zonas bajas interiores Continuación de las tormentas vespertinas en centro, este y sur peninsular; algunas localmente acompañadas por granizo y rachas fuertes Jueves 9 Temperaturas aún superiores a lo normal prácticamente en todo el país; sin embargo, hay tendencia a moderarse ligeramente hacia el norte Se espera un ambiente estable en muchas áreas, aunque podría haber formación ocasional de nubes evolutivas junto con algunos chubascos aislados Viernes 10 Persisten temperaturas elevadas pero algo menos extremas; aún notable calor especialmente en valles del suroeste y litoral mediterráneo Posibilidad elevada de tormentas vespertinas en interior peninsular; precipitaciones generalmente escasas

Estos escenarios reflejan las predicciones semanales proporcionadas por AEMET. Un patrón caracterizado por temperaturas superiores a lo normal junto con lluvias bastante escasas sigue vigente. Las esperadas son principalmente aquellas relacionadas con las famosas tormentas evolutivas que suelen producirse dentro del territorio peninsular.

Resumen operativo

Si hoy tienes planes para salir a la calle en España, aquí van tres puntos esenciales a tener presentes:

El protagonismo absoluto será para el calor, así que prepárate para afrontarlo.

El sol dominará gran parte del día; no obstante, no te sorprendas si aparecen alguna que otra tormenta vespertina en zonas interiores.

La salida definitiva ante esta ola no será inmediata: habrá un alivio progresivo que empezará desde el noroeste.

Así que ya sabes: agua fresca, sombra abundante y paciencia son probablemente tus mejores aliados para sobrellevar este martes marcado por el pronóstico del Tiempo en España sin demasiados contratiempos.