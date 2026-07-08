La silenciosa caída de la testosterona: qué está pasando con la salud reproductiva masculina

Algo está ocurriendo en el organismo masculino, y no se trata únicamente del paso del tiempo de las últimas décadas. Diversos estudios han evidenciado una reducción constante de la testosterona en hombres de países occidentales, incluso al comparar varones de la misma edad pero de generaciones diferentes. Se estima que hay descensos del 25% en promedio respecto a generaciones anteriores, y algunos informes sugieren caídas cercanas al 50% si se analiza la calidad del esperma desde los años 70.

Simultáneamente, la calidad del semen —que abarca cantidad, movilidad y morfología de los espermatozoides— ha sufrido un deterioro significativo. Esto ha llevado a que la infertilidad masculina sea un factor presente en alrededor de la mitad de las parejas con problemas para concebir. Esta tendencia no es meramente un asunto relacionado con el deseo sexual o el desarrollo muscular: muchos científicos comienzan a considerar la función reproductiva como un termómetro de la salud global masculina.

Un análisis reciente publicado en medios españoles resume esta situación con claridad: los hombres actuales podrían tener aproximadamente la mitad de testosterona que hace 50 años, dentro de un contexto que algunos especialistas ya califican como una crisis de salud reproductiva masculina, íntimamente relacionada con el descenso en la calidad seminal y factores metabólicos y ambientales (informe detallado en un reportaje de ciencia de El Español).

Testosterona, semen y la sombra de la obesidad

La testosterona no es únicamente conocida como la hormona del músculo o del deseo. También regula aspectos cruciales como la densidad ósea, el metabolismo energético, la producción de glóbulos rojos y el bienestar emocional. Su descenso gradual con la edad —aproximadamente entre un 1,5 y un 2% anual a partir de los 30-40 años— se considera normal. Sin embargo, el problema surge cuando esta disminución se acelera debido al entorno y al estilo de vida.

Entre los factores más mencionados en investigaciones científicas están:

Obesidad y exceso de grasa abdominal : aumentan la resistencia a la insulina y desajustan el eje hormonal que regula la producción de testosterona.

: aumentan la resistencia a la insulina y desajustan el eje hormonal que regula la producción de testosterona. Diabetes tipo 2 y síndrome metabólico : afectan tanto a los niveles de testosterona como a la calidad del semen.

: afectan tanto a los niveles de testosterona como a la calidad del semen. Apnea del sueño y falta de descanso : en casos severos, esta condición puede reducir los niveles de testosterona hasta un 50%.

: en casos severos, esta condición puede reducir los niveles de testosterona hasta un 50%. Estrés crónico y cortisol elevado : el cortisol interfiere directamente en la síntesis de testosterona.

: el cortisol interfiere directamente en la síntesis de testosterona. Alimentación ultraprocesada y sedentarismo: vinculados a una peor fertilidad y calidad seminal.

En estudios centrados en fertilidad, se ha documentado que la concentración espermática ha disminuido alrededor del 50% desde los años 70, mientras que el volumen de eyaculado ha caído un 17% solo en los últimos cinco años en algunas muestras españolas. Además, hay investigaciones que indican que los hombres con mejor calidad seminal tienden a vivir varios años más que aquellos con parámetros bajos, lo que refuerza la idea de que el semen podría ser un indicador fiable de salud general.

Diferencias por regiones y un mapa desigual de la fertilidad

Incluso dentro del territorio español, las cifras no son uniformes. Un estudio realizado sobre población española ha revelado diferencias significativas en calidad seminal según las regiones, evidenciando lugares donde los parámetros son notablemente superiores a otros. Aunque este trabajo no ha recibido tanta atención como otros metaanálisis globales, concuerda con sospechas sobre:

La exposición a contaminantes industriales y pesticidas .

. Las diferencias en dieta y tasa de obesidad .

. La variabilidad en estilos de vida y hábitos laborales.

Todo esto podría estar configurando un mapa desigual respecto a testosterona y calidad espermática dentro del propio país.

No todos los hombres españoles enfrentan el mismo riesgo: residir en una región menos contaminada, con una mejor adherencia a una dieta mediterránea y menores índices de obesidad parece asociarse con una función reproductiva más saludable.

¿Se puede frenar la caída?

La buena noticia es que, aunque muchos factores son estructurales e inamovibles, varios son modificables. Las recomendaciones más consistentes recogidas por expertos incluyen:

Mantener un peso saludable y reducir grasa abdominal.

y reducir grasa abdominal. Priorizar una dieta mediterránea rica en frutas, verduras, pescado, legumbres y aceite de oliva, limitando ultraprocesados.

rica en frutas, verduras, pescado, legumbres y aceite de oliva, limitando ultraprocesados. Practicar ejercicio físico regular , especialmente fuerza y resistencia varias veces por semana.

, especialmente fuerza y resistencia varias veces por semana. Dormir entre 7-9 horas cada noche e intentar abordar problemas como apnea del sueño.

cada noche e intentar abordar problemas como apnea del sueño. Reducir consumo de alcohol y tabaco así como minimizar exposición a ciertos químicos disruptores endocrinos presentes en plásticos o cosméticos.

Consultar con especialistas antes de considerar terapias hormonales.

No se trata exactamente de una fórmula mágica para regresar a los niveles hormonales pasados; sin embargo, sí es una forma razonable para detener ese descenso.

Curiosidades científicas sobre testosterona y fertilidad

Más allá de las cifras alarmantes, hay anécdotas científicas interesantes:

En un amplio estudio con más de 78.000 hombres , aquellos con mejor calidad seminal tendían a vivir varios años más; casi como si sus espermatozoides llevaran consigo una pequeña carta informativa sobre su salud general.

, aquellos con mejor calidad seminal tendían a vivir varios años más; casi como si sus espermatozoides llevaran consigo una pequeña carta informativa sobre su salud general. La testosterona libre , que representa apenas entre el 1% y el 3% del total hormonal disponible, es realmente quien “actúa” sobre músculos, huesos y cerebro; lo demás circula unido sin tanta efectividad.

, que representa apenas entre el 1% y el 3% del total hormonal disponible, es realmente quien “actúa” sobre músculos, huesos y cerebro; lo demás circula unido sin tanta efectividad. La calidad del semen no es constante: puede variar considerablemente entre muestras tomadas del mismo hombre dependiendo factores como fiebre o estrés; esto complica enormemente las estadísticas.

Algunas investigaciones sobre contaminantes analizan desde plásticos hasta cómo el calor emitido por ordenadores portátiles puede afectar negativamente a los testículos.

Se ha observado que recibir luz solar adecuada junto con buenos niveles de vitamina D favorece tanto a los niveles hormonales como a la fertilidad; así que dar paseos al aire libre podría ser una intervención hormonal sencilla.

Si todo esto suena inquietante, quizás sea positivo: esta crisis silenciosa relacionada con los niveles bajos de testosterona y salud reproductiva masculina está dejando su mutismo atrás. Y eso mismo podría ser el primer paso hacia cambios significativos.