Seis trucos respaldados por la ciencia para que los niños consuman más verduras

En muchos hogares, el momento de servir las verduras se asemeja más a una negociación internacional que a una tranquila comida familiar. Sin embargo, la investigación sobre nutrición infantil demuestra que no es solo cuestión de suerte: existen métodos avalados por la ciencia para mejorar la aceptación de los vegetales entre los más pequeños.

Estudios recientes han indicado que la exposición temprana y constante, el orden en que se presentan los alimentos, el tamaño de las raciones e incluso la forma en que se cortan las verduras pueden influir notablemente en lo que termina siendo consumido y lo que queda relegado al borde del plato. Además, la rica cultura alimentaria española, donde productos como la lechuga, el brócoli o el calabacín son habituales en nuestras compras, brinda un entorno ideal para implementar estas estrategias.

A partir de estos hallazgos, se han resumido seis métodos efectivos para ayudar a los niños a incorporar más verduras en su dieta, presentadas de manera divulgativa en un artículo de BBC Mundo sobre cómo facilitar su aceptación diaria.

1. Exposición temprana y constante

Los estudios son claros: los niños tienden a aceptar mejor las verduras cuando se les ofrecen desde sus primeros años y de forma reiterada. No sirve con presentarlas una única vez y rendirse ante el primer gesto de desagrado; la evidencia sugiere que probar un mismo alimento varias veces incrementa las posibilidades de que les guste finalmente.

Asimismo, ofrecer una amplia variedad de verduras durante la infancia favorece que los niños establezcan una relación más abierta con estos alimentos. Espinacas, zanahorias, calabacín, brócoli, judías verdes o pimientos: cuanto más diverso sea el repertorio en la mesa, menor será el miedo a probar cosas nuevas (neofobia alimentaria).

2. Servir las verduras cuando hay más hambre

El momento es clave. Investigaciones recientes indican que presentar las verduras al inicio de la comida, cuando el niño tiene más hambre, aumenta las probabilidades de que las consuma. Si primero aparece un plato de pasta y luego llega la ensalada, es probable que las posibilidades de éxito disminuyan.

Una estrategia eficaz puede ser:

Ofrecer primero un plato sencillo de verduras (crudités, ensalada o crema ligera).

Evitar que compitan con alimentos más calóricos y sabrosos como frituras o salsas grasas.

Mantener un ambiente relajado, sin convertir el momento en una obligación estricta.

3. Ajustar proporciones: más verduras, menos “competencia”

Otra táctica eficaz consiste en alterar las proporciones del plato: incrementar la cantidad de verduras y disminuir la de otros alimentos más calóricos. Estudios realizados con preescolares demuestran que aumentar en un 50 % la cantidad de frutas y verduras en el plato también eleva lo que los niños acaban comiendo.

Algunas formas prácticas incluyen:

Servir más guarnición vegetal y menos carne o pasta.

Rallar zanahoria o calabacín e incorporarlos a salsas o rellenos.

Integrar champiñones y espinacas en tortillas o muffins salados para desayunar.

4. De la cocina al juego: formas, colores y participación

La presentación también es importante. Investigaciones recientes han revelado que los niños consumen más frutas y verduras cuando estas se cortan en formas divertidas, como flores o mariposas. Convertir un plato en una pequeña obra maestra —sin perder simplicidad— incrementa su atractivo.

La ciencia también sugiere:

Permitir a los niños jugar e interactuar con los alimentos ayuda a reducir su neofobia alimentaria.

con los alimentos ayuda a reducir su neofobia alimentaria. Involucrarles en la preparación de recetas incrementa su interés por probar alimentos desconocidos.

incrementa su interés por probar alimentos desconocidos. Presentar las verduras en recipientes accesibles y ya porcionados favorece su elección como tentempié saludable.

Como resumía el chef experimental Jozef Youssef en un estudio colaborativo, transformar cada comida en una experiencia sensorial divertida —sin presiones— abre una puerta muy efectiva hacia la curiosidad infantil.

5. El poder del ejemplo y de las comidas familiares

La biología no engaña: los niños aprenden a comer por imitación. Cuando observan a los adultos disfrutar de frutas y verduras caseras, tienen mayores probabilidades de incluirlas también en su dieta. Diversos estudios han demostrado que los hijos de padres con hábitos saludables muestran mayor preferencia por estos productos.

Las comidas familiares frecuentes están asociadas con:

Patrones alimentarios más saludables.

Mejor control del peso corporal.

Menor ingesta de bebidas azucaradas.

Sin necesidad de largas charlas: basta con mostrar naturalmente que las verduras son parte habitual del menú familiar.

6. Sin presiones ni recompensas azucaradas

La evidencia señala que presionar a los niños para consumir ciertos alimentos puede disminuir su disfrute por la comida y fomentar hábitos poco saludables. Obligarles a terminar todo lo del plato o utilizar dulces como recompensa por comer verduras incrementa su preferencia por esos productos menos saludables.

En cambio, resulta mejor:

Ofrecer sin coerción.

Repetirles diferentes preparaciones con la misma verdura durante varios días.

Mantener un entorno relajado donde probar sea visto como una opción y no como una obligación.

Las verduras más populares en España… y por qué es relevante

Los datos sobre consumo en España indican que las hortalizas frescas mantienen una notable estabilidad dentro del carrito de compra familiar. Entre las más comunes destacan:

Lechuga

Brócoli

Alcachofas

Calabacín

Setas

Estas verduras son protagonistas indiscutibles en ensaladas, guisos y platos tradicionales; pueden convertirse así en aliadas perfectas para introducir a los niños al mundo vegetal. No son ingredientes exóticos; forman parte del paisaje culinario diario, lo cual facilita su inclusión regular.

Curiosidades científicas para compartir durante la cena

Algunas anécdotas interesantes pueden hacer que hablar sobre verdura resulte menos “aburrido”:

Muchos niños llegan al mundo con preferencia por sabores dulces; mientras tanto, aprender a disfrutar sabores amargos —frecuentes entre algunas verduras— requiere repetición e imitación constante .

El colorido natural de los vegetales no es solo estético: pigmentos como carotenoides o antocianinas están relacionados con beneficios visuales y cardiovasculares; esto da pie a conversaciones interesantes durante la cena.

Se ha observado que los pequeños ingieren hasta un 36 % más de verduras cuando estas se presentan divididas en compartimentos —como aquellas bandejas escolares— frente a cuando están mezcladas sin orden .

La patata fresca ha visto caer ligeramente su presencia dentro del carrito español; sin embargo, las patatas congeladas han aumentado notablemente; esto nos recuerda cómo muchas veces prevalece lo práctico sobre lo tradicional .

En ciertos experimentos, simplemente dejar visibles las verduras al alcance —como si fueran el “snack” oficial del hogar— ha llevado a elegirlas con mayor frecuencia .

Si le sumamos creatividad, un buen aliño y mucha paciencia al asunto, esas temidas verduras pueden transformarse del “villano” del plato al tema estrella durante cada comida.

Fuentes: reportaje divulgativo sobre estrategias científicas para lograr que los niños coman más verduras publicado por BBC Mundo .