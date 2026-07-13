Krakatoa y otros gigantes: las erupciones volcánicas que cambiaron el mundo

El 27 de agosto de 1883, en el estrecho de Sunda, entre Java y Sumatra, la Tierra decidió hablar a gritos. La explosión final del volcán Krakatoa fue tan descomunal que se oyó a más de 3.000 kilómetros de distancia, en Australia y la isla Rodrigues, cerca de Madagascar. Los barómetros de medio mundo registraron la onda de presión, que dio varias vueltas alrededor del planeta. Era, literalmente, la Tierra haciendo eco sobre sí misma.

Se calcula que el estruendo alcanzó unos 310 decibelios en el lugar de la explosión, una cifra que supera cualquier sonido conocido: por encima del despegue de un cohete, de una bomba nuclear o de cualquier concierto de rock llevado al extremo. A esa intensidad, el aire deja de comportarse como lo conocemos: el sonido se transforma en onda de choque capaz de destrozar tímpanos, ventanas y estructuras. Varios marineros que navegaban en las cercanías quedaron instantáneamente sordos.

Krakatoa: el día en que el cielo se oscureció

Krakatoa no solo dejó el récord del sonido más fuerte documentado, sino que su erupción arrasó literalmente la isla y desencadenó una cadena de desastres que se extendieron mucho más allá de Indonesia. Tras una serie de explosiones previas, la fase climática comenzó en la madrugada y culminó en cuatro grandes detonaciones finales entre las 5:30 y las 10:00 de la mañana del 27 de agosto de 1883. La última fue tan poderosa que parte de la isla se hundió y el volcán colapsó, generando enormes tsunamis.

Algunos datos ayudan a entender la magnitud del fenómeno:

Altura estimada de la columna de cenizas: hasta 80 kilómetros , atravesando la estratosfera.

hasta , atravesando la estratosfera. Tsunamis de más de 30 metros que devastaron poblaciones costeras de Java y Sumatra.

de más de que devastaron poblaciones costeras de Java y Sumatra. Aproximadamente 36.000 víctimas mortales , según estimaciones históricas.

, según estimaciones históricas. Oscurecimiento del cielo y atardeceres rojizos espectaculares observados en Europa y América durante meses.

La atmósfera se llenó de partículas y aerosoles que alteraron la radiación solar. Los registros de la época apuntan a un descenso global de la temperatura cercana a medio grado en los años siguientes, un cambio significativo al hablar de clima planetario. En la prensa y la literatura victoriana abundan las referencias a “atardeceres volcánicos”, con artistas que plasmaron cielos imposibles cargados de rojos intensos y naranjas encendidos.

Cuando los volcanes reescriben la historia

Krakatoa es, quizás, el volcán más célebre por su estruendo, pero comparte protagonismo con otros gigantes que han dejado huella profunda en la historia humana. En la lista de grandes erupciones destacan algunos nombres inevitables.

Uno de ellos es Tambora, también en Indonesia, que estalló en 1815. Su erupción fue aún más energética que la de Krakatoa, expulsando una cantidad colosal de cenizas a la atmósfera. El año 1816 pasó a la historia como “el año sin verano” en Europa y Norteamérica. Las cosechas fracasaron y hubo disturbios, y este clima anómalo incluso inspiró parte de la literatura romántica: la reunión en la que Mary Shelley concibió Frankenstein tuvo lugar en un verano oscuro y frío marcado por los efectos de Tambora.

Otro caso icónico es el Monte Santa Helena, en Estados Unidos, que explotó en 1980. Aunque su energía fue menor que la de Krakatoa o Tambora, su proximidad a zonas habitadas y el seguimiento científico detallado la convirtieron en un laboratorio natural. La erupción generó una enorme avalancha lateral, destruyó bosques enteros y dejó una cicatriz visible que aún hoy funciona como una especie de “aula al aire libre” sobre la dinámica volcánica.

En Europa, el Laki islandés, que entró en erupción en 1783, lanzó a la atmósfera columnas de gases ricos en dióxido de azufre durante meses, formando una niebla tóxica que afectó gravemente a la agricultura y la salud en Islandia, y que llegó a registrar efectos sobre las cosechas en buena parte del continente. Este episodio es considerado un ejemplo de cómo un volcán remoto puede alterar el equilibrio económico y social en regiones lejanas.

Un planeta que respira fuego

Todos estos casos ilustran una idea clave: los volcanes no son solo montañas que de vez en cuando entran en cólera, sino parte del mecanismo de regulación del planeta. Desde el punto de vista científico, estas erupciones funcionan como experimentos naturales imposibles de recrear en laboratorio. A día de hoy, las redes de vigilancia sísmica y volcánica permiten detectar cambios en la actividad de muchos de estos gigantes y, en ocasiones, anticipar evacuaciones. Sin embargo, como recuerda la historia de Krakatoa, incluso con tecnología avanzada no siempre se puede neutralizar por completo el impacto de una erupción mayor.

Anécdotas y curiosidades de gigantes volcánicos

El sonido de Krakatoa fue tan intenso que en algunas estaciones telegráficas se pensó que eran disparos de artillería lejanos.

Los espectaculares atardeceres posteriores a Krakatoa pudieron influir en artistas como William Turner .

. En la isla de Rodrigues, se describió el estruendo de 1883 como “cañonazos procedentes del oeste”.

Anak Krakatau , el nuevo volcán surgido en la zona, ha estado activo en las últimas décadas.

, el nuevo volcán surgido en la zona, ha estado activo en las últimas décadas. La erupción de Tambora no solo enfrió el clima: también disparó el precio del grano y desató crisis políticas.

En Islandia, las narraciones tradicionales recogen el impacto del Laki como una época de “niebla mortal”.

Cuando la Tierra decide levantar la voz, lo hace con tal potencia que deja cicatrices en el paisaje y la memoria colectiva. El grito de Krakatoa sigue resonando en nuestra historia.