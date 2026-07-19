Diez caras del “ya lo haré”: así se clasifican los procrastinadores

La escena resulta familiar para muchos: un correo importante a la espera de ser respondido, un informe que se encuentra a medio hacer, la declaración de la renta aún sin iniciar… y, de repente, surge la necesidad urgente de organizar el escritorio, revisar las redes sociales o lavar un vaso. No se trata meramente de pereza, es procrastinación, y la ciencia ha comenzado a identificar sus diferentes facetas.

Un estudio reciente de la Universidad de Cambridge, dado a conocer por Infobae España en el reportaje “¿Qué clase de procrastinador eres? Estos son los 9 tipos y sus consecuencias”, ofrece una visión detallada de aquellos que tienden a aplazar tareas de forma sistemática. A partir de esta base, la psicología moderna ha añadido matices que permiten hablar de al menos diez perfiles distinguibles.

Los 9 tipos de procrastinador según Cambridge (más uno extra)

La investigación que ha popularizado el psicólogo David Shatz se apoya en múltiples estudios para crear una tipología de nueve estilos de procrastinación, cada uno con diferentes patrones emocionales y comportamentales. No todos posponen tareas por las mismas razones.

En términos generales, los nueve tipos que se han propuesto son:

Preocupado Se abstiene de actuar por temor a que algo no salga bien. Imaginar problemas futuros y anticipar catástrofes resultan en una parálisis ante decisiones importantes. El precio a pagar frecuentemente es la ansiedad crónica y la pérdida de oportunidades.

Pesimista Tiende a subestimar la probabilidad de éxito y piensa que “total, no servirá de nada”. Si siente que el esfuerzo no vale la pena, lo pospone. Este perfil está asociado a una baja autoeficacia y a una desmotivación sostenida.

Perfeccionista Aspira a resultados impecables, y ese ideal puede hacer que no empiece o que se quede atascado en el camino. Su miedo al error y a la opinión ajena se vincula a altos niveles de estrés y sensación de fracaso, incluso cuando su rendimiento es bueno.

Soñador Se entusiasma con proyectos grandiosos y fantasea con futuros brillantes, pero descuida las tareas concretas. Se siente más a gusto planificando que ejecutando, lo que lleva a que muchos de sus planes sean solo castillos en el aire.

Errático o zigzagueante Cambia de enfoque constantemente. Salta de tarea en tarea, dejándose llevar por lo que capta su atención en cada momento, y le cuesta finalizar lo que comienza. Esto suele traer consigo una sensación de caos y baja productividad.

Rebelde Percibe las obligaciones como una amenaza a su autonomía. Si siente que está “siendo mandado”, se resiste: no porque la tarea sea difícil, sino por un rechazo a la autoridad o a las normas. Aplazar se convierte en un mecanismo de afirmación personal, aunque a veces esto tenga un alto costo en el ámbito laboral o académico.

Buscador de emociones fuertes Aplaza intencionalmente para trabajar al límite del plazo. La adrenalina del día de entrega actúa como su combustible. Sin embargo, este hábito conlleva estrés, errores y un desgaste acumulado.

Hedonista Prefiere buscar placer en el presente. Si una tarea resulta aburrida, frustrante o poco gratificante, la reemplaza por algo placentero: redes sociales, series, comida, planes improvisados. Es el perfil que mejor se asocia con la noción común de “pereza”, aunque en realidad es un intento de regular su estado emocional.

Agotado o burnout Está tan fatigado que pospone porque carece literalmente de energía mental. La sobrecarga laboral, la presión constante y la falta de descanso crean un círculo vicioso: cuanto más agotado, más aplaza; cuanto más pospone, más culpa y estrés acumula.

La psicología contemporánea también suma un décimo perfil, característico de la era digital:

Impulsivo-distraído No es que no quiera realizar la tarea, sino que cualquier notificación, vídeo o conversación puede interrumpir su atención. La impulsividad junto a la dificultad para mantener el foco explican muchos casos de procrastinación asociados al uso del móvil y a Internet.

Procrastinación, vagancia y geografía del “mañana”

Asociar la procrastinación con mera vagancia resulta práctico, pero erróneo. La literatura científica la describe como un aplazamiento voluntario de tareas relevantes a pesar de prever consecuencias negativas, considerándose sobre todo un problema de regulación emocional. Aquí no estamos hablando de falta de voluntad, sino de escapar de un malestar inmediato como el miedo al fracaso, el aburrimiento, la confusión o la sensación de desorganización.

Los estudios identifican varios factores clave que afectan casi todos los tipos de procrastinadores:

Aversión hacia tareas que perciben como aburridas o amenazantes.

Baja confianza en su capacidad para realizarlas adecuadamente.

Impulsividad y facilidad para distraerse.

Cargas de trabajo excesivas y cansancio.

Respecto a los países donde más se procrastina, no hay un “ranking oficial” tan claro como en otros índices, pero algunas encuestas globales de productividad revelan patrones interesantes: en entornos laborales caracterizados por largas jornadas, alta presión y mucha burocracia, las conductas de aplazamiento son más frecuentes, mientras que en culturas con horarios más limitados y una estructura de prioridades mejor definida tienden a procrastinar menos. Más que un fenómeno “cultural” en sentido estricto, parece estar vinculado a la organización del trabajo y los niveles de estrés diario.

Consecuencias y pequeños antídotos prácticos

La buena noticia es que todos estos perfiles se pueden modificar. La mala es que no se solucionan solo con fuerza de voluntad. Las investigaciones asocian la procrastinación crónica con:

Mayor estrés y ansiedad.

Un rendimiento académico y laboral inferior.

Peor salud mental y un mayor sentimiento de culpa.

Por esta razón, se sugieren estrategias adaptadas a cada tipo de procrastinador:

Para los perfeccionistas: aplicar la “regla del 70 %” (que algo esté suficientemente bien, no necesariamente perfecto) y avanzar en pequeños pasos.

Para los agotados: reducir tareas, definir prioridades y recuperar el descanso antes de exigir resultados.

Para los impulsivos y distraídos: eliminar tentaciones (móvil fuera de la vista, mantener un entorno de trabajo ordenado) y trabajar en bloques cortos con descansos programados.

Para los pesimistas y preocupados: fortalecer la autoeficacia estableciendo objetivos alcanzables y revisando evidencias de éxitos pasados.

En terapia, especialmente en el enfoque cognitivo-conductual, se han obtenido resultados positivos porque se trabaja tanto en la organización del tiempo como en la relación con el miedo, la culpa y el perfeccionismo.

Anécdotas y curiosidades del arte de aplazar

La historia del aplazamiento está repleta de curiosidades:

Algunos estudios realizados con universitarios revelan que los motivos más comunes para posponer tareas son el perfeccionismo, la ansiedad ante la evaluación y la búsqueda de entusiasmo. En otras palabras, muchos trabajos se inician “cuando la adrenalina ya ha comenzado a subir”.

La denominada “procrastinación activa” describe a quienes posponen deliberadamente porque se sienten más productivos bajo presión, consiguiendo, a pesar de todo, resultados aceptables. Son aquellos “buscadores de emociones fuertes” que transforman cada entrega en un episodio emocionante.

Existen investigaciones que indican que la primera vez que se pospone una tarea es la más peligrosa, pues ese primer retraso sirve de excusa para los posteriores.

En encuestas internas de grandes empresas tecnológicas, más del 70 % de los empleados ha expresado sentirse sobrecargado en los últimos meses, un caldo de cultivo ideal para los perfiles agotados y los impulsivos-distraídos.

Y quizá la curiosidad más inquietante sea que casi nadie se identifica como procrastinador crónico… hasta que revisa su lista de tareas pendientes. Allí, el “ya lo haré” se convierte en un reflejo bastante veraz.