La NASA elige el Bierzo como el plató científico del gran eclipse

Durante alrededor de 90 segundos, el Sol se ocultará en el horizonte berciano. Millones de personas en todo el planeta tendrán la oportunidad de observarlo en directo, con un rótulo que hace solo unos años parecía un sueño: “Ponferrada, Spain”. No será solo un espectáculo celestial; también se perfila como un desafío para el turismo científico en el interior de España.

El eclipse total de Sol del 12 de agosto de 2026 cruzará Groenlandia, Islandia, el Atlántico norte y el norte de la península Ibérica, con una franja de totalidad que se amplía sobre Castilla y León. En Ponferrada, el fenómeno alcanzará su máxima expresión durante aproximadamente 1 minuto y 27 segundos, con el máximo previsto alrededor de las 20:29 hora local. Suficiente para sumergir en la oscuridad el Castillo de los Templarios, encender luces antes de tiempo y aumentar la audiencia de la señal internacional que la NASA transmitirá por sus plataformas.

La inclusión de Ponferrada como uno de los puntos oficiales de observación implica mucho más que una simple etiqueta de prestigio. La ciudad se conectará a la red de telescopios que enviarán imágenes en tiempo real a NASA Earth, desde donde se realizará la transmisión global del eclipse. Además, RTVE y otros canales europeos han programado coberturas especiales desde diferentes puntos de la franja de totalidad en España, con conexiones cruzadas y programas de divulgación en directo.

En el lugar, el centro de la experiencia será el Castillo de los Templarios, que se transformará por un día en un observatorio astronómico de alta tecnología con sabor medieval. El Ayuntamiento planea instalar telescopios con filtros solares, cámaras especializadas y pantallas gigantes, tanto dentro como afuera de las murallas, para seguir el avance de la sombra lunar sobre el Sol. La apertura del castillo está prevista alrededor de las 18:00, mientras que el eclipse parcial comenzará hacia las 19:32, la totalidad a las 20:28 y el final del fenómeno a las 21:22.

El atractivo es innegable. Castilla y León ha señalado 73 localidades recomendadas para la observación, entre las que se encuentran Ponferrada, León capital, Astorga y Noceda del Bierzo, configurando un auténtico “corredor del eclipse” en la región. El Gobierno autonómico estima que en la comunidad podrían llegar hasta dos millones de visitantes para disfrutar del espectáculo, con ocupaciones hoteleras que rozan el lleno en provincias como Burgos y León. Se anticipan caravanas de aficionados, astrofotógrafos de todos los rincones del planeta, congresos de especialistas y clases de astronomía improvisadas en plazas y miradores.

Ciencia, turismo y salud ocular: los pormenores del eclipse

Este evento celeste es un espectáculo en sí mismo, pero también se convierte en un laboratorio natural. Investigadores de diversas nacionalidades aprovecharán la alineación casi perfecta entre el Sol, la Luna y la Tierra para examinar la corona solar, el comportamiento de la ionosfera y las variaciones locales en temperatura y viento. Sensores ubicados en distintos lugares de la franja recogerán datos ambientales en tiempo real, mientras que cámaras de alta velocidad capturarán detalles del limbo solar que son imposibles de observar en condiciones normales.

Para el público general, la clave estará en la prudencia ocular. Expertos y autoridades de salud no cesan de recordar que la única manera segura de observar el Sol durante un eclipse es con gafas certificadas según la norma ISO 12312-2, que se pueden adquirir en ópticas u otros puntos fiables. Ni radiografías, ni cristales ahumados, ni gafas de sol, ni filtros caseros son capaces de proteger la retina: la radiación concentrada podría causar daños irreparables en solo unos segundos. Además, el riesgo se incrementa si se utilizan prismáticos, telescopios o cámaras sin filtros solares específicos, ya que funcionan como lupas que amplifican la energía que llega al ojo.

Ante este panorama, los organismos científicos sugieren complementar la observación directa con métodos sencillos como la proyección tipo “pinhole”: un cartón con un pequeño agujero que proyecta la imagen del Sol sobre otra superficie. Este método es especialmente apto para familias con niños, ya que elimina el riesgo de que miren al astro sin la adecuada protección. En Castilla y León, la administración regional ha puesto en marcha incluso un portal específico para centralizar información sobre horarios, mapas de visibilidad, recomendaciones de salud y actividades culturales relacionadas con el eclipse.

Mientras tanto, el sector turístico se prepara para el evento. En el Bierzo y sus alrededores surgen propuestas que combinan cielo, patrimonio y gastronomía: visitas guiadas al castillo, catas de vino al atardecer, rutas por el Camino de Santiago y alojamientos con encanto como La Casa del Reloj de Molinaseca o casas rurales repartidas por los valles. El reto será evitar aglomeraciones y mantener una logística fluida en carreteras, servicios y accesos a los principales miradores durante una jornada que, además de astronómica, promete ser profundamente terrenal.

Un puñado de curiosidades para contemplar el eclipse desde otra óptica

En Ponferrada, la totalidad tendrá una duración de unos 87 segundos ; en otras áreas del norte de España se acercará a los dos minutos, pero el icónico castillo eclipsado promete competir en belleza fotográfica.

; en otras áreas del norte de España se acercará a los dos minutos, pero el icónico castillo eclipsado promete competir en belleza fotográfica. Aunque la NASA centrará gran parte de su señal en España, la misma sombra pasará antes por Groenlandia e Islandia; aquellos que se levanten temprano tendrán la oportunidad de ver cómo oscurece primero sobre glaciares y fiordos, y horas después sobre los viñedos del Bierzo.

Pese al dramatismo que acompaña al cielo, la disminución de temperatura suele ser leve, de unos pocos grados; lo que realmente sorprende es el repentino silencio: aves que dejan de cantar, insectos que “piensan” que ha caído la noche y un breve desajuste en los ciclos naturales.

En Ponferrada, la Luna cubrirá ligeramente más del 100 % del diámetro aparente del Sol (magnitud de eclipse de 1,007), lo justo para que se distinga claramente el halo de la corona solar.

El fenómeno será parcial en gran parte del hemisferio norte, abarcando desde el norte de Estados Unidos hasta el norte de África; muchos disfrutarán mejor de la vista a través de la pantalla, conectándose a la transmisión desde Castilla y León.

Algunos se preparan con meses de antelación practicando fotografías a la Luna llena para ajustar las exposiciones; otros simplemente reservan mesa en una terraza de Molinaseca con vistas al oeste. Ambos enfoques son igualmente válidos, siempre que las gafas sean las adecuadas.

Cuando la luz regrese al castillo y las pantallas gigantes dejen de brillar, el Sol seguirá ocupando su lugar. Lo que podría cambiar es la manera en que el mundo mire a esta singular zona del Bierzo.