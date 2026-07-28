Cómo disfrutar del eclipse del siglo sin poner en riesgo tu visión: las gafas de sol no son la solución

El eclipse total de Sol que tendrá lugar el 12 de agosto está llamado a ser un acontecimiento inolvidable. Sin embargo, si no se mira de la forma correcta, puede acarrear graves problemas visuales, tal y como advierten los expertos.

A pesar de la emoción y las fotos que llenarán Instagram, la radiación solar se mantendrá igual que en cualquier día soleado. La diferencia radica en que, durante un eclipse, la tentación de mirar el sol se intensifica, lo que aumenta el riesgo de daños irreversibles en la retina.

Por qué las gafas de sol no son adecuadas (incluso si son muy oscuras)

La idea de usar unas gafas de sol «muy oscuras» para observar el eclipse parece razonable a primera vista, pero en realidad es un camino directo hacia problemas serios en la vista. La NASA y las organizaciones oftalmológicas afirman que las gafas de sol convencionales no ofrecen la seguridad necesaria para observar el Sol, ni durante un eclipse parcial ni total.

Las razones son contundentes:

Las gafas de sol están diseñadas para la comodidad, no para filtrar radiaciones extremas.

Aunque reducen la luz visible, permiten el paso de una buena cantidad de radiación ultravioleta y parte de la infrarroja, que son las más dañinas para la vista.

Su uso puede crear una sensación de seguridad engañosa, haciendo que la gente mire al Sol durante un tiempo prolongado, precisamente lo que no se debería hacer.

Las gafas que sí son seguras para observar eclipses deben cumplir con la norma EN ISO 12312-2 y tener el marcado CE. Este estándar establece que el filtro debe bloquear al menos el 99,997 % de la luz visible y casi el 100 % de la radiación ultravioleta e infrarroja. Todo aquello que no cumpla con estas especificaciones, por muy oscuras o avanzadas que parezcan, no son adecuadas.

Los expertos también advierten acerca de ciertos “trucos caseros” que no sirven de nada. Utilizar antiguas radiografías, negativos de fotos, cristales ahumados, CDs o gafas 3D de cine no proporciona una protección adecuada y se desaconsejan con firmeza.

Características de unas gafas seguras para eclipses

Antes de utilizar unas gafas específicas para el eclipse, es importante verificar ciertos aspectos clave:

Deben mostrar con claridad ISO 12312-2 y el marcado CE ya sea en las gafas, el embalaje o en las instrucciones.

y el marcado ya sea en las gafas, el embalaje o en las instrucciones. El filtro tiene que ser homogéneo, sin rayas, burbujas o áreas más claras.

Resulta fundamental no usar gafas viejas o dañadas, aunque tengan el sello apropiado.

Las instituciones científicas y organismos oficiales aconsejan adquirir gafas solo a través de canales autorizados: desde planetarios y asociaciones astronómicas hasta centros de investigación y distribuidores acreditados. Durante eventos masivos, como el eclipse de 2026, es fácil que surjan falsificaciones y productos sin garantías de seguridad.

Gafas graduadas, móviles y telescopios: lo que se debe y no se debe hacer

Para quienes utilizan gafas graduadas, la solución es sencilla: basta con colocarse las gafas del eclipse sobre las gafas normales, siempre asegurándose de que las primeras cubren todo el campo visual. Es esencial no mirar nunca al Sol sin el filtro, ni siquiera “un momento para encuadrar”.

El riesgo se multiplica exponencialmente al usar cámaras, prismáticos o telescopios. Cualquier dispositivo que concentre la luz solar puede causar daños oculares inmediatos si se observa a través de él sin un filtro específico.

Además, nunca se debe apuntar un cámara, prismáticos o telescopio hacia el Sol sin un filtro solar certificado en la parte frontal del objetivo. No se debe mirar a través de estos instrumentos, incluso si se llevan gafas de eclipse, ya que la radiación concentrada puede atravesar el filtro y dañar los ojos.

Si no se cuenta con un filtro homologado, la opción más segura es la proyección: dejar que el telescopio proyecte la imagen del Sol sobre una superficie blanca y observar solo esa proyección.

En el caso de los móviles y la fotografía casual, la recomendación es clara: priorizar la seguridad en lugar de buscar la imagen perfecta. Sin un filtro solar frente al objetivo, el sensor puede sufrir daños y el usuario podría acabar mirando al Sol más tiempo del que es seguro.

Cuándo es seguro quitarse las gafas y qué esperar en 2027

La regla de oro que repiten tanto la NASA como las asociaciones astronómicas es inequívoca: nunca es seguro observar un eclipse parcial sin protección certificada. La única excepción se da durante la fase de totalidad de un eclipse total, cuando la Luna cubre completamente el brillante disco solar. En esos escasos minutos, es posible mirar a simple vista, pero en cuanto se vislumbre cualquier indicio de luz, las gafas deben volver a colocarse de inmediato.

En zonas donde el eclipse sea casi total pero no completamente cubierto, incluso una pequeña franja de Sol visible implica que las gafas no deben quitarse en ningún momento. Ese ligero porcentaje de luz es suficiente para ocasionar daños permanentes si se observa directamente.

El eclipse total del 12 de agosto de 2026 será el antesala de otro evento aún más espectacular: el eclipse de 2027, considerado uno de los grandes hitos astronómicos del siglo, con varios minutos de oscuridad continua en ciertas áreas. La buena noticia es que las pautas para disfrutarlo siguen siendo las mismas: filtros homologados, nada de trucos caseros y mucho cuidado al poner y quitar las gafas.

Porque el Sol, a fin de cuentas, no entiende de tendencias ni de selfies: durante un eclipse, su potencial para causar daño ocular es igual de alto que en cualquier otro día soleado. La diferencia entre un recuerdo inolvidable y una lesión irreversible radica, literalmente, en lo que se coloque frente a la mirada.