Almeida anima a los madrileños a acercarse al Planetario para disfrutar de un trío de eclipses

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, acompañado de la vicealcaldesa, Inma Sanz, y la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, ha visitado hoy el Planetario de Madrid, donde ha conocido la programación especial que este espacio municipal desarrolla con motivo del denominado ‘trío de eclipses’, los tres fenómenos astronómicos que podrán observarse desde España en 2026, 2027 y 2028.

Almeida ha destacado que el Planetario es “uno de los corazones de la ciencia que tenemos en la ciudad de Madrid” y ha agradecido la “labor extraordinaria tanto de investigación como de divulgación” que desarrolla “desde hace 40 años”. El alcalde ha subrayado que el eclipse del próximo 12 de agosto supone “una oportunidad única” y ha animado a los madrileños a acercarse a este espacio para prepararse para un trío de eclipses que permitirá, “durante tres años consecutivos”, disfrutar de “un fenómeno tan extraordinario como los eclipses solares”.

Durante el recorrido, han visitado el punto informativo instalado en el Planetario, donde los visitantes pueden descubrir cómo se producen los eclipses solares, porqué solo son visibles desde una estrecha franja de la superficie terrestre y cuáles son las recomendaciones para observarlos con total seguridad. El recorrido pone, además, el foco en el carácter excepcional del denominado ‘trío de eclipses’, una sucesión de fenómenos que convertirá a España en uno de los mejores lugares del mundo para contemplar eclipses solares durante los próximos tres años y que difícilmente volverá a repetirse en varias generaciones. Además, han asistido a la proyección inmersiva Trío de eclipses y han conocido las distintas actividades divulgativas que se están desarrollando para acercar al público uno de los acontecimientos astronómicos más relevantes de las próximas décadas.

Un acontecimiento astronómico irrepetible

España vivirá entre 2026 y 2028 una sucesión excepcional de fenómenos astronómicos: dos eclipses totales de Sol, en agosto de 2026 y agosto de 2027, y un eclipse anular en enero de 2028. El primero de ellos tendrá lugar el 12 de agosto de 2026, una fecha histórica para millones de personas que podrán contemplarlo desde distintos puntos del país.

Con motivo de este acontecimiento, el Planetario de Madrid ha preparado una programación especial que permanecerá activa hasta el 12 de agosto y que incluye la proyección inmersiva Trío de eclipses, una producción fulldome que explica cómo se producen los eclipses, por qué son tan singulares y cuál será el recorrido de los tres fenómenos que podrán observarse desde España.

La programación incluye también una nueva edición de los talleres infantiles de verano, dirigidos a niños nacidos entre 2014 y 2018 y especialmente concebidos para preparar la observación del eclipse total de Sol del próximo 12 de agosto. Se celebrarán los días 23, 24, 28, 29, 30 y 31 de julio y 4, 5, 6 y 7 de agosto, en horario de 9:00 a 12:45 horas. Durante la jornada, los participantes observarán el Sol con telescopio —si las condiciones meteorológicas lo permiten—, descubrirán sus principales características, participarán en un taller temático sobre la Luna y disfrutarán de una proyección en la cúpula del Planetario, guiados en todo momento por educadores especializados. La reserva se realiza a través de la web del Planetario.

Gafas para disfrutar del eclipse con seguridad

Con el objetivo de facilitar una observación segura del eclipse total de Sol del próximo 12 de agosto, el Ayuntamiento de Madrid distribuirá gratuitamente gafas homologadas entre el 17 de julio y el 12 de agosto en distintos espacios municipales. Los ciudadanos podrán recogerlas en el propio Planetario de Madrid, así como en el Museo de Historia de Madrid, el Museo de San Isidro, la Imprenta Municipal-Artes del Libro, Conde Duque y la red de bibliotecas municipales, hasta agotar existencias.

La iniciativa pretende acercar este acontecimiento astronómico excepcional al mayor número posible de personas y recordar la importancia de observar el Sol únicamente con dispositivos específicamente diseñados para ello, evitando cualquier riesgo para la vista.