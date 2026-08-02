El tornillo que convirtió a EEUU en el amo industrial del mundo

Un tornillo puede que no figure en los grandes anales de la historia junto a guerras, líderes o acuerdos, pero sin su sencilla rosca resulta complicado entender la maquinaria que catapultó a Estados Unidos hacia su actual estatus de potencia.

La BBC lo resaltaba en un reciente reportaje que analiza cómo un estándar industrial trivial desató consecuencias a nivel global en la organización económica y militar tanto del país como del resto del mundo, tal como detalla BBC Mundo en su artículo Cómo un tornillo ayudó a EE.UU. a conquistar el mundo.

El relato arranca lejos de los discursos grandilocuentes y se acerca más al resonar del metal en fábricas, talleres y cadenas de producción. A mediados del siglo XX, el tornillo se transformó en un símbolo silencioso de una realidad mucho más amplia: la habilidad de Estados Unidos para fabricar, replicar, reparar y desplegar tecnología a un ritmo que otros países no lograron igualar.

El desafío: demasiados tornillos para un solo planeta

Durante gran parte del siglo XIX y los inicios del XX, cada fabricante, cada país e incluso cada taller tenía su propia “brillante idea” sobre cómo debía ser un tornillo. Diferencias en el ángulo de la rosca, paso, diámetro, forma de la cabeza y sistema de destornillador convertían el panorama en una auténtica pesadilla práctica:

Las piezas no encajaban entre sí.

Las máquinas eran imposibles de reparar fuera del taller donde se fabricaron.

Soldados y mecánicos transportaban cajas de repuestos incompatibles.

Costos elevados y tiempos de mantenimiento desmesurados.

En un contexto de mecanización tanto de la economía como del ejército, esa falta de uniformidad trascendía lo meramente técnico: se convertía en una amenaza estratégica. Durante la Primera y, sobre todo, la Segunda Guerra Mundial, la logística se erigió como el corazón del poder militar. Un tanque parado por un tornillo que no encajaba es un tanque inútil; un avión atado a tierra por una rosca equivocada no garantiza la supremacía aérea.

Mientras tanto, Europa comenzaba a avanzar hacia la estandarización, pero de forma fragmentada. El sistema Whitworth en Reino Unido fue un primer intento de dar orden a esta situación, aunque no logró convertirse en norma global. La auténtica revolución llegaría desde el otro lado del Atlántico.

La solución: uniformizar la rosca, sincronizar la economía

En 1924, Estados Unidos tomó una decisión crucial: aprobó un estándar nacional para los tornillos de rosca a 60 grados. Puede parecer un detalle menor, casi un asunto para un examen de ingeniería, pero aquel acuerdo técnico se convirtió en un poderoso instrumento tanto de influencia blanda como dura.

¿En qué consistía esa estandarización?

Todas las factorías del país podían fabricar tornillos compatibles entre sí.

Las fuerzas armadas tenían la capacidad de unificar repuestos y herramientas.

Las empresas podían vender maquinaria y vehículos con la garantía de que se podrían reparar y mantener en cualquier lugar.

Ese estándar dio origen a lo que hoy conocemos como Unified Thread Standard (UTS), base de la mayoría de los tornillos utilizados en América del Norte y en gran parte de la industria global. La idea era simple: establecer una rosca definida, codificada y reproducible. No obstante, sus consecuencias fueron colosales: creó un lenguaje común en el ámbito de la mecánica.

La estandarización del tornillo se integró en una estrategia más abarcadora: la cultura de estándares industriales. Desde el tamaño de papel hasta los conectores electrónicos, Estados Unidos promovió normas técnicas que, al ser adoptadas por multinacionales y ejércitos aliados, se convirtieron en reglas de facto en el comercio mundial.

Tornillos, cadenas de producción y potencias globales

La historia del tornillo se entrelaza con otros avances significativos de la industria estadounidense. Uno de los más notorios es el tornillo Phillips, famoso por su cabeza en forma de cruz. Este diseño, concebido por John P. Thompson y popularizado por Henry F. Phillips, fue creado pensando en el gran protagonista del siglo XX: la cadena de montaje.

Las ranuras en cruz:

Ofrecen un mejor centrado de la punta del destornillador.

Disminuyen el deslizamiento y los errores.

Posibilitan un trabajo más ágil y automatizable.

Grandes nombres de la industria, como General Motors, empezaron a utilizar el tornillo Phillips en los años 30, y su uso se incrementó durante la Segunda Guerra Mundial. Cada segundo que se ahorraba al atornillar cascos, motores, fuselajes o vehículos significaba una mayor producción, más material enviado al frente y, en consecuencia, una mayor capacidad para sostener el esfuerzo bélico.

En ese contexto, el tornillo estándar se erigió como la pieza esencial de una amplia sinfonía industrial. La conjunción de:

abundancia de recursos naturales,

un mercado interno vasto,

inmigración de talento técnico y científico,

y un entramado de normas comunes

permitió que Estados Unidos transformara la producción masiva en una ventaja geopolítica.

Un tornillo, múltiples consecuencias

La estandarización del tornillo generó efectos que trascienden el ámbito bélico:

Potenció la expansión de la industria automotriz y aeronáutica.

Redujo los costos de producción de electrodomésticos y electrónica de consumo.

Aumentó la interoperabilidad entre empresas y países que adoptaron o imitaron el sistema.

Gradualmente, el mundo se llenó de maquinarias “concebidas bajo estándares estadounidenses”. Desde tractores en América Latina hasta aviones en Europa o Asia, esa compatibilidad mecánica creó una red de dependencia técnica: resultaba más sencillo adquirir repuestos y llevar a cabo mantenimiento si se seguían las mismas normas que establecieron Washington y la industria de Detroit.

Tabla: un tornillo diminuto en un tablero global

Elemento Rol del tornillo estándar Impacto en el poder de EE.UU. Industria bélica Reparación rápida, repuestos unificados Mayor capacidad logística y militar Automoción Producción en serie eficiente Dominio de marcas y tecnología estadounidenses Comercio global Exportaciones compatibles y fáciles de mantener Expansión de influencia económica Tecnología civil Electrodomésticos, informática, herramientas Penetración cultural y técnica en el día a día

Un ingeniero podría afirmar que el estándar del tornillo fue solo “sentido común aplicado a la rosca”. Sin embargo, en un contexto más amplio, se revela como una herramienta de poder: quien determina cómo se unen las piezas influye en cómo se ensambla el mundo.

Anécdotas y curiosidades: la cara divertida de la rosca

Durante la Segunda Guerra Mundial, los soldados aliados bromeaban con la idea de que podían “identificar un vehículo estadounidense por la calidad de sus tornillos”: las herramientas y repuestos eran casi siempre del mismo sistema estándar.

La rápida adopción del tornillo Phillips hizo que los destornilladores de ranura recta, que antes eran esenciales, se convirtieran en objetos casi nostálgicos en pocas décadas, sobre todo en fábricas de automóviles y aviones.

En numerosos manuales militares se dedicaban páginas enteras a explicar los distintos tipos de rosca y cabezas de tornillo, porque usar el modelo incorrecto podía inutilizar una pieza crítica de armamento.

El chiste recurrente entre los ingenieros es que “Estados Unidos no solo exportó Hollywood y hamburguesas, sino también la forma correcta de apretar un tornillo”. Y, observando el mapa industrial del planeta, su humor no carece de fundamento.

En la próxima ocasión que una silla se monte sin problemas o que un electrodoméstico se repare en un abrir y cerrar de ojos, podría ser útil recordar que, detrás de esa sencilla rosca, existió una profunda estrategia nacional orientada a conquistar el mundo sin necesidad de disparar un solo tornillo.