De gallos, velas y “knocker-uppers”: así se despertaba el mundo antes del despertador

El sonido inconfundible del despertador se ha vuelto tan habitual que resulta difícil imaginar un mundo sin alarmas electrónicas ni teléfonos móviles. No obstante, a lo largo de los siglos, el acto de levantarse a una hora determinada constituyó casi un reto ingenieril diario. Así lo destaca BBC Mundo en su reportaje sobre los ingeniosos métodos para despertar antes de la llegada de la era digital. Lo descrito podría encajar perfectamente en una novela de realismo mágico: velas que “conocen la hora”, vecinos golpeando ventanas y cuerpos usados como relojes de presión.

El desafío era sencillo y universal: madrugar sin la tecnología moderna. Pero la solución era mucho más complicada. En un mundo aún ajeno a las notificaciones instantáneas, la gente encontró tres grandes aliados: la naturaleza, la invención mecánica y, cuando era necesario, seres humanos dispuestos a actuar como despertadores con patas.

Cuando el sol y los gallos marcaban la agenda

Antes de que los despertadores personales se convirtieran en algo corriente, la mayoría de la población no requería una hora exacta, sino una referencia aproximada: el amanecer. En sociedades agrícolas, la rutina estaba clara: dormir al caer la noche y levantarse con la primera luz del día. La luz del amanecer actuaba como el principal regulador de los ritmos circadianos, esas “aguas internas” que equilibran el sueño y la vigilia.

Los animales se convirtieron en los primeros “despertadores auditivos” de la historia. El canto del gallo al alba marcaba el inicio de la jornada en incontables aldeas, motivado no por órdenes humanas, sino por su propio reloj biológico, ajustado a los cambios de luz. En granjas y pueblos:

El gallo anunciaba el día con una puntualidad relativa.

El ganado inquieto, ansioso por salir a pastar, hacía bastante ruido.

Perros, aves y otros animales se unían a esta singular “orquesta matutina”.

En las ciudades, la naturaleza se entrelazaba con la organización social. Durante la Edad Media y la Edad Moderna, las campanas de las iglesias estructuraban el día en Europa occidental y central: las llamadas al rezo, el inicio de trabajos o el final de actividades se convertían, de hecho, en alarmas colectivas. No hacía falta consultar la hora; simplemente era necesario escuchar la torre más cercana.

Tabla: los “despertadores” más comunes antes de la era industrial

Método Quién despertaba a quién Tipo de señal Amanecer El sol a toda la comunidad Luz natural Gallo y animales Animales a granjeros Sonidos de granja Campanas de iglesia Parroquia al pueblo Campana sonora Cuerpo humano Propia biología Necesidades físicas

Relojes de vela, incienso y agua: la tecnología mínima

El inconveniente surgió cuando “aproximadamente al amanecer” dejó de ser suficiente. Con el crecimiento de las ciudades y la regulación de actividades por horarios, aparecieron soluciones más precisas. Algunas parecen sacadas de un cuento de hadas, pero son simplemente parte de la historia.

Uno de los métodos más curiosos fue el reloj de vela. En la antigua China y en otros lugares, se utilizaban velas marcadas que indicaban el transcurso del tiempo; en versiones más sofisticadas, se colocaban clavos metálicos a distintas alturas. La imagen evocaba una escena de una película de época:

Se calculaba cuánto tardaba una vela en consumirse un tramo.

Se colocaban clavos a la altura correspondiente a la “hora deseada”.

La vela se situaba sobre una bandeja metálica.

Cuando la cera se derretía y el clavo caía, producía un golpe sonoro sobre el metal.

El resultado era un sencillo “ping” nocturno que despertaba al durmiente con notable precisión, siempre que se hubiera calculado correctamente la cera.

El mismo principio se aplicaba al incienso. En China, diseñaron varillas y cordones aromáticos que, al arder, liberaban pequeñas bolas metálicas que caían en una caja inferior, produciendo suficiente ruido para funcionar como alarma. Además de notificar la hora, dejaba un buen aroma y, de paso, evidenciaba el estatus cultural.

Existen también relojes de agua capaces de generar sonidos al alcanzar un determinado nivel, evolución de las antiguas clepsidras de Grecia y Egipto. Algunos diseños incluían silbidos o golpes cuando el agua llenaba un compartimento, transformando un instrumento de medición temporal en un rudimentario despertador.

Los “knocker-uppers”: despertadores humanos a sueldo

Con la llegada de la Revolución Industrial, el problema pasó de curioso a urgente. Las fábricas necesitaban trabajadores puntuales y los relojes mecánicos eran costosos o poco fiables para la clase obrera. Las soluciones con silbatos y campanas en las fábricas eran ineficaces: demasiado generales y fáciles de ignorar. Así fue como surgió una profesión que hoy ha desaparecido pero que fue muy real: los “knocker-uppers”, auténticos despertadores humanos.

Durante décadas, en barrios obreros de Gran Bretaña, estas personas recorrían las calles antes del alba golpeando ventanas o lanzando pequeños guisantes con cerbatanas para despertar a sus clientes. Según los historiadores:

Caminaban por calles enteras, incluso por barrios completos.

Usaban palos largos de bambú para llegar a pisos altos.

Disparaban arvejas o guisantes secos contra el cristal para hacer ruido sin romperlo.

No se marchaban hasta recibir una respuesta del cliente, asegurándose de que estaba realmente despierto.

Era un servicio personalizado, casi un contrato de confianza: si el “knocker-upper” fallaba, el obrero podía perder su empleo. En algunas áreas, esta profesión se heredaba y se combinaba con otros trabajos, hasta que los despertadores mecánicos se abarataron y los excluyeron del mercado.

El cuerpo como despertador y otros trucos poco glamourosos

La tecnología no era la única alternativa. Un método que hoy provocaría miradas escépticas consistía en beber abundante agua antes de dormir para usar la presión de la vejiga como alarma biológica imposible de ignorar. No era un método sofisticado, pero sí efectivo: el cuerpo se encargaba de avisar.

El repertorio incluyó también:

Servidumbre en hogares acomodados, encargados de levantar a los señores a la hora estipulada.

Hábitos de sueño muy regulares, que permitían despertar casi “a ojo” tras cierto número de horas.

Crianza colectiva del tiempo: pregoneros, llamamientos religiosos al amanecer o toques de trompeta y tambor en contextos militares o urbanos.

La idea de que todo dependiera de un móvil con batería sería, para muchos de esos madrugadores forzosos, lo más extravagante de todas.

Anécdotas y curiosidades para madrugadores

Algunos de estos métodos han dejado anécdotas que rozan la comedia involuntaria:

En ciertas ciudades industriales circula la historia de que los “knocker-uppers” tenían clientes tan profundamente dormidos que debían incrementar cada semana la intensidad de los golpes, creando verdaderas “tarifas de ruido” según la dificultad del despertar.

Existen menciones de parejas que se turnaban para beber más agua durante la noche: uno hacía de “despertador de agua” y, al levantarse de urgencia, se encargaba de despertar al otro de paso.

Las velas con clavos requerían cierta habilidad matemática: un error en el cálculo podía resultar en que el clavo cayera dos horas antes… o después. Más de un estudiante del siglo XVIII probablemente llegó tarde a un examen por confiar demasiado en la cera.

Algunos relojes de incienso, además de despertar, dejaban como pista el rastro carbonizado en el cordón aromático, de modo que se podía “leer” cuánto tiempo había pasado con solo observar el dibujo de ceniza.

Quizás dentro de unos siglos alguien escriba un artículo similar afirmando que la humanidad dependía de pequeños rectángulos luminosos para levantarse. Con suerte, se mirará con la misma fascinación y sonrisa que hoy inspiran las velas con clavos y los incansables “knocker-uppers”.