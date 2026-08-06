Guía práctica para fotografiar el eclipse solar sin arriesgar la vista ni el móvil

La escena es inconfundible: una tarde de agosto, el cielo despejado, y el Sol comienza a oscurecerse. Mediando esto, medio país saca el móvil como si estuviera en un concierto. Sin embargo, lo que muchos desconocen es que un eclipse no se trata simplemente de un atardecer exótico; durante este fenómeno, el Sol emite su luz con la máxima intensidad, y tanto los ojos como el sensor de la cámara pueden pagar un alto precio por la falta de previsión. Las recomendaciones de los especialistas subrayan un aspecto clave: sin un filtro adecuado, ni mirar ni disparar.

Aunque parezca contradictorio en esta era donde las imágenes son lo más importante, astrónomos y oftalmólogos aconsejan dedicar más tiempo a contemplar el fenómeno de forma segura que a obtener la foto perfecta. El eclipse total que atravesará España será breve, y la franja de totalidad es estrecha. La experiencia directa —esa oscuridad repentina, el «falso amanecer», el extraño silencio de las aves— no se puede captar por completo en una pantalla. Documentarlo puede resultar fascinante, pero hacerlo de manera incorrecta puede suponer un serio problema.

Seguridad básica: tus ojos primero, tu móvil después

Observando al Sol durante un eclipse sin la protección adecuada, se pueden sufrir lesiones en la retina, incluso si no resulta molesto o parece menos brillante. Si bien la luz visible disminuye, la radiación ultravioleta e infrarroja permanece presente. Por este motivo, los especialistas enfatizan la necesidad de utilizar gafas para eclipses certificadas ISO 12312-2, provenientes de fabricantes confiables, en todas las fases parciales.

Algunos puntos esenciales:

Gafas de sol normales, cristales oscuros, radiografías, CDs o cualquier invento casero no ofrecen protección.

ofrecen protección. Solo en la totalidad estricta , cuando el disco solar esté completamente cubierto, se puede retirar la protección durante unos segundos para observar la corona.

, cuando el disco solar esté completamente cubierto, se puede retirar la protección durante unos segundos para observar la corona. En el instante en que reaparezca el primer destello de luz —el icónico «anillo de diamante»— es necesario volver a ponerse las gafas de inmediato.

La misma regla se aplica para las cámaras y móviles: mientras el Sol permanezca parcialmente visible, la óptica debe estar resguardada por un filtro solar específico. Estos filtros están diseñados para filtrar prácticamente toda la luz y la radiación dañina antes de que llegue al sensor.

Cómo proteger la cámara del móvil sin gastar una fortuna

La buena noticia es que es posible fotografiar el eclipse con un smartphone sin perjudicar la cámara, siempre que se sigan unas sencillas directrices.

Filtro solar certificado frente a la cámara – Lo óptimo: un filtro diseñado específicamente para móviles, que cubra todo el módulo de cámaras y cuente con certificación ISO 12312-2 o equivalente. – Un plan B eficaz: recortar unas gafas de eclipse homologadas y fijarlas con cinta adhesiva, asegurando que cubran todas las lentes, sin dejar espacios por donde pueda entrar luz. – No se puede improvisar con plásticos oscuros, papel de aluminio, negativos viejos o materiales similares: pueden disminuir el brillo visible, pero no eliminan los rayos que dañan el sensor y la retina.

Evitar que el móvil «haga lo que quiera» – Fijar la lente en 1x (la principal) y desactivar el cambio automático entre cámaras, si es posible. – Colocar el móvil en un trípode o un soporte estable y utilizar el temporizador para evitar vibraciones. – No recurrir al zoom digital: es preferible recortar la imagen después, ya que la resolución sueles ser suficiente.

Ajustes básicos de disparo para obtener buenos resultados Aunque cada móvil es diferente, existen trucos bastante universales:

– En modo Pro o manual, comenzar con ISO bajo (50–100) y velocidades rápidas, entre 1/1000 y 1/2000 s, durante las fases parciales.

– Bloquear enfoque y exposición tocando sobre el Sol y manteniendo pulsado; luego, bajar la exposición hasta que el disco sea visible y no aparezca como una simple mancha blanca.

– Si se llega a la franja de totalidad, reducir la velocidad de obturación (por ejemplo, 1/30–1/15 s) para captar el brillo de la corona, siempre con el filtro retirado solo mientras el Sol esté totalmente oculto.

Una regla de oro que repiten los técnicos es que grabaciones prolongadas en vídeo, con el Sol fijado en el encuadre y sin filtro, constituyen la combinación más arriesgada para un sensor moderno. Es mejor optar por clips cortos, siempre con filtro, o reservar esos momentos de totalidad para una foto y disfrutar de la observación directa del entorno.

Cámaras “serias”: filtros extremos y trípode necesario

Aquellos que opten por llevar réflex o cámaras sin espejo ingresan a otro nivel… y a otra lista de precauciones. El principio sigue siendo el mismo: el filtro siempre debe estar delante del objetivo y debe ser específico para la observación solar.

Se aconsejan filtros solares fotográficos o filtros de densidad neutra extrema, equivalentes a ND100000–ND1000000, que bloqueen tanto la radiación ultravioleta como la infrarroja.

En cámaras réflex, está estrictamente prohibido mirar al Sol a través del visor óptico sin filtro; la intensidad de la luz puede ser aún más peligrosa para la retina.

Sobre los parámetros, las guías técnicas sugieren:

Fase parcial: aperturas entre f/8 y f/11, ISO 100–200 y velocidades de 1/1000–1/4000 s para evitar la sobreexposición.

Totalidad: se mantiene la apertura y se juega con distintas exposiciones, desde 1/1000 s hasta 1 s, para capturar las diversas capas de la corona.

El trípode no es una opción; es esencial para lograr encuadres estables mientras se observa el cielo, se controla el tiempo y se disfruta del ambiente. Los fotógrafos de eclipses aconsejan planificar el lugar con antelación, asegurándose de que el horizonte oeste esté despejado de edificios o montañas en el momento previsto.

Ciudades, reparto de gafas y un “falso amanecer” para las aves

España será uno de los mayores escenarios del eclipse total de agosto: la franja de totalidad cruzará de noroeste a este, y ciudades como A Coruña, Oviedo, Bilbao, Zaragoza, Valencia o Palma estarán en primera fila. El resto del país podrá disfrutar de un eclipse parcial, igualmente impresionante, aunque sin ese instante de oscuridad total.

Para minimizar riesgos, la ONCE y otras autoridades han iniciado la distribución de millones de gafas homologadas, y muchos comercios las ofrecen gratuitamente, siempre con certificación visible en la montura o el envoltorio. Verificar que las gafas cumplan con la norma ISO 12312-2 y que no presenten arañazos o daños es casi tan relevante como recordar llevarlas al lugar de observación.

Mientras los humanos y los móviles buscan el cielo, los biólogos se centrarán en el comportamiento de las aves. En eclipses previos se ha observado un curioso fenómeno denominado «falso amanecer»: los pájaros se silencian en la oscuridad repentina y reanudan su canto al regresar la luz, como si estuvieran experimentando un segundo amanecer comprimido en breves minutos. Para la fauna, el eclipse es un incomprensible cortocircuito en su reloj biológico.

Anécdotas y curiosidades para disfrutar (con filtro) del espectáculo

Por último, algunas curiosidades que suelen acompañar a cada gran eclipse:

En la mayoría de los eclipses totales recientes, las búsquedas de “¿puede quemarse la cámara del móvil?” aumentan en los días previos. La respuesta de los expertos es clara: sí, si la dejas mirando al Sol sin filtro durante varios minutos .

. La solución preferida por muchos astrónomos divulgadores no es captar el Sol, sino retratar el entorno: sombras alargadas, una caída de temperatura de varios grados en pocos minutos y personas mirando al cielo con la expresión de haber asistido a un concierto de rock científico.

Las aves no son las únicas confundidas: hay reportes de farolas que se encienden durante la totalidad y sistemas automáticos de iluminación que «asumen» que ha llegado la noche en plena tarde.

En varios eclipses pasados, más de un usuario ha terminado con el móvil caliente después de grabar durante minutos sin filtro. El sensor no siempre muere al instante, pero las marcas permanentes en la imagen —píxeles dañados, manchas— son un tatuaje solar tecnológico.

La sugerencia extraoficial de muchos expertos es sencilla: hacer unas pocas fotos bien pensadas, guardar el móvil… y dedicar el resto del eclipse a mirar alrededor, porque ese Sol “apagado” durante unos minutos transforma cualquier ciudad en un escenario único.

En resumen, el 12 de agosto será el día en que medio país alzará la mirada hacia el cielo; si se cuenta con un buen filtro y un poco de paciencia, también será el día en que tanto móviles como ojos regresen a casa sanos y salvos.