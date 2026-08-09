La gran cita con el Sol: así será el eclipse que marcará una generación

El próximo miércoles, el cielo español ofrecerá una escena que La Razón califica como el inicio de una secuencia extraordinaria: un eclipse total de Sol que será visible al atardecer y que, en gran parte del país, transformará el día en noche durante la hora de la merienda. Este evento no solo tiene un atractivo astronómico, sino que también se percibe como un acontecimiento generacional, dado que España vivirá una rara trilogía de eclipses entre 2026 y 2028.

La sombra de la Luna cruzará la península de oeste a este, desde Galicia hasta Baleares. Sin embargo, solo aquellos que estén dentro de la franja de totalidad podrán observar cómo el Sol se oculta por completo. En el resto del territorio, el espectáculo será parcial, aunque bastante impactante, y la duración total del fenómeno alcanzará los 264 minutos, según lo indicado por el Observatorio Astronómico Nacional.

Un eclipse con sabor a estreno histórico

El interés no solo proviene de la rareza del fenómeno, sino también de su contexto. El eclipse del 12 de agosto de 2026 representará el primer eclipse total visible desde la península Ibérica en más de un siglo, según han confirmado el Instituto Geográfico Nacional y diversos medios especializados. La última vez que un evento de este tipo recorrió España fue en una época anterior a los satélites, internet y, probablemente, antes de que alguien pensara en reservar con un año y medio de anticipación un alojamiento rural.

Este dato es relevante, ya que el eclipse no se limitará a un destello fugaz, sino que se desarrollará en tres actos. Primero experimentaremos la fase parcial, luego la totalidad y finalmente la salida de la Luna del disco solar, todo ello con el Sol ya situado muy cerca del horizonte. Esta geometría convierte la observación en algo más delicado: cualquier montaña, nube baja o edificio mal ubicado podría arruinar la mejor foto del verano.

Dónde se verá mejor

La franja de totalidad no abarcará todo el país, pero sí un amplio corredor que cruzará comunidades del norte y del este peninsular. Entre las regiones mencionadas con mayor frecuencia por los reportajes recientes se encuentran Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja, Castilla y León, Aragón, Cataluña, la Comunidad Valenciana y Baleares.

Zona Tipo de visión Duración aproximada de la totalidad Noroeste peninsular Total alrededor de 1 minuto o algo más Norte y nordeste interior Total entre 1 y 2 minutos Levante y Baleares Total alrededor de 1 minuto o más Resto de España Parcial sin totalidad

La duración exacta variará dependiendo del lugar de observación. En A Coruña, por ejemplo, la totalidad durará 76 segundos; en Palma, 1 minuto y 36 segundos, según los cálculos proporcionados por medios especializados. En este tipo de fenómenos, medio minuto puede parecer una eternidad o una carrera de Fórmula 1, dependiendo de quién tenga las gafas puestas y la adrenalina a mil.

El reloj del eclipse: tarde, horizonte y corona solar

El momento crucial llegará alrededor de las 20:30, con variaciones según la latitud y la longitud desde donde se observe. Esa hora presenta una bendición para la fotografía y un pequeño reto logístico. El Sol estará ya casi en el ocaso, lo que acentúa el contraste y revela la corona solar, esa atmósfera exterior del Sol que normalmente queda oculta por su intenso brillo.

Los expertos advierten que, durante un eclipse total, la secuencia visual se transforma por completo: la luz del ambiente disminuye, el tono del paisaje se enfría, aparecen sombras inusuales y algunos animales parecen confundidos, como si la tarde hubiera hecho un cambio inesperado de capítulo. No es magia; es astronomía con sus efectos especiales.

Por qué España se ha convertido en el centro del mapa

La razón es menos enigmática de lo que se podría pensar y más elegante que un truco de magia cósmica. Los eclipses solares totales solo ocurren cuando Sol, Luna y Tierra se alinean con precisión, y la sombra lunar debe impactar en un punto específico del planeta. Esa combinación es tan exacta que, según La Razón, lograr presenciar un total en el mismo lugar puede tardar entre 300 y 400 años en repetirse estadísticamente.

Además, España se encuentra en una situación notable: el eclipse de 2026 será el primero de un trío de eclipses que continuará con otro total en 2027 y uno anular en 2028. El segundo será visible principalmente en el sur de España y el norte de África, mientras que el tercero proyectará el conocido “anillo de fuego” sobre una parte importante de la península. Juntos, estos fenómenos convertirán al país en una especie de laboratorio celeste al aire libre.

Lo que conviene saber antes de mirar arriba

No se debe observar el Sol sin protección durante las fases parciales.

se debe observar el Sol sin protección durante las fases parciales. Sí es recomendable utilizar gafas homologadas para eclipse, separándolas solo en la fase de totalidad.

es recomendable utilizar gafas homologadas para eclipse, separándolas solo en la fase de totalidad. Mejor procurar un horizonte despejado hacia el oeste.

procurar un horizonte despejado hacia el oeste. Muy recomendable llegar con antelación: el tráfico y la fiebre astronómica pueden jugar en contra.

llegar con antelación: el tráfico y la fiebre astronómica pueden jugar en contra. Útil consultar la previsión meteorológica, ya que las nubes no entienden de ciencia ni de postales.

Las autoridades y los expertos llevan meses preparando todo, porque se espera una afluencia masiva. Y no es para menos: para muchos observadores, este será el gran ensayo previo a los eclipses de 2027 y 2028.

Curiosidades para mirar el cielo con una sonrisa