La sequía que ha desenterrado mamuts, barcos nazis y explosivos en Europa

La sequía histórica que sacude Europa ha hecho mucho más que vaciar ríos: ha dado paso a un auténtico museo de la Historia de forma involuntaria. Desde BBC Mundo hasta diversas agencias y medios del viejo continente, la tendencia es clara: el Rin y el Danubio se han estrechado, llevando a la superficie huesos de mamut, barcos hundidos y explosivos olvidados.

Este fenómeno presenta una combinación de arqueología rápida y una dura advertencia sobre el clima. Cuando los niveles de agua alcanzan mínimos históricos, resurge el pasado a través de restos fósiles, vestigios de la Segunda Guerra Mundial y una urgente señal sobre la crisis que impacta en el transporte fluvial, la energía y la economía en gran parte de Europa.

Un río más bajo, una Europa más expuesta

En el Danubio, el descenso del caudal ha permitido descubrir restos de un mamut en Bulgaria y barcos de guerra alemanes que se hundieron en Serbia durante la retirada nazi de 1944. Además, han aflorado bombas y munición sin detonar en países como Hungría, Croacia y Eslovaquia, lo que sirve como un recordatorio concreto de que el pasado no siempre descansa en paz donde debería.

El Rin tampoco se queda atrás. En varios tramos de Alemania, las barcazas se han visto obligadas a recortar drásticamente su carga, en ocasiones hasta un 80% de su capacidad habitual. Navegar con poco calado se asemeja a mover un armario por una escalera estrecha: posible, pero complicado y costoso. Esto ha conducido a un aumento en los costos de transporte y a una mayor presión sobre industrias que dependen de este corredor fluvial, tales como la química, la siderúrgica y la petrolera.

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Cuando el agua retrocede, la historia vuelve a asomar

No todos los descubrimientos son iguales, pero todos son sorprendentes. En Bulgaria, se han encontrado restos atribuibles a un mamut lanudo, con varios huesos y colmillos recuperados por especialistas. En Serbia, varios buques alemanes hundidos durante el conflicto son ahora visibles cerca de Prahovo, donde se usaron como obstáculos militares al final de la guerra.

En Hungría, la sequía ha revelado munición de origen alemán y francés, incluyendo proyectiles de mortero y misiles antitanque almacenados desde la Segunda Guerra Mundial. En el Reino Unido, los suelos secos han dejado al descubierto un monasterio medieval y la silueta de un jardín del siglo XVII, una imagen de lo que queda cuando el agua se toma unas vacaciones demasiado prolongadas.

La factura no es solo arqueológica

La cara menos romántica de esta historia se refleja en la factura eléctrica y en el calendario logístico. En varios países a lo largo del Danubio, la reducción de los niveles de agua ha obligado a disminuir o incluso suspender temporalmente la producción de centrales hidroeléctricas y nucleares, ya que estos sistemas requieren un volumen adecuado de agua para refrigerarse y operar de forma segura.

El impacto también afecta a la agricultura y a los ecosistemas. Con menos agua, los ríos tienden a calentarse más, contienen menos oxígeno y ponen en riesgo a peces, moluscos y otros organismos acuáticos. A esto se suman una serie de efectos económicos: menos mercancía transportada en barco, más camiones para hacer las veces de sustitutos, lo que implica mayores costos y más retrasos. El resultado es una historia europea ya conocida, con un protagonista bastante actual: la vulnerabilidad climática.

Curiosidades que deja la sequía

En algunos tramos del Rin, hay quienes han llegado a caminar sobre zonas que suelen estar cubiertas por agua.

Los restos de barcos hundidos en el Danubio no solo son patrimonio histórico: también representan un peligro para la navegación contemporánea.

En Burgas y otras áreas del este europeo, los niveles del agua han descendido tanto que han reaparecido objetos que llevaban décadas ocultos.

La sequía convierte a los ríos en un archivo temporal: hoy puede ser un mamut, mañana una bomba, y pasado una factura energética más elevada.