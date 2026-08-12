Madrid se prepara para el eclipse: seguridad visual ante un espectáculo casi total

Madrid vive este miércoles 12 de agosto uno de los fenómenos astronómicos más esperados de las últimas décadas: un eclipse solar que, aunque en la capital será parcial, rozará la totalidad en el norte de la región. Ante la expectación, el Ayuntamiento ha intensificado su mensaje de prevención: observar el Sol sin protección adecuada puede causar daños irreversibles en la retina, incluso sin dolor inmediato.diario.

Un operativo de prevención en el centro de la ciudad

La vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, junto al concejal de Centro, Carlos Segura, ha recorrido hoy una carpa informativa de Madrid Salud en el distrito Centro, epicentro de la campaña municipal para garantizar una observación segura. “Ver este eclipse va a ser un gran espectáculo, pero hacerlo de forma segura es imprescindible”, ha subrayado Sanz, recordando que, aunque en la mayor parte de Madrid el fenómeno será parcial, la protección visual es obligatoria en todo momento fuera de la franja de totalidad.diario.

El Consistorio ha repartido gratuitamente miles de gafas homologadas en las últimas semanas, priorizando espacios culturales como bibliotecas municipales, museos (Historia de Madrid, San Isidro), el Planetario —con programación especial—, la Imprenta Municipal-Artes del Libro y Conde Duque, además de puntos de Madrid Salud y juntas municipales.

Claves para no dañar la vista

Las autoridades insisten en varios puntos críticos:

Las gafas deben llevar el marcado CE auténtico y cumplir la norma ISO 12312-2, específica para observación solar.ign+2

No se debe mirar al Sol de forma continua: alternar breves periodos de observación con descansos.ign

Protegerse del calor y la radiación: protector solar, gorra, hidratación y sombra hasta el inicio del eclipse.diario.madrid

Ante cualquier alteración visual tras la observación, acudir de inmediato a un profesional: las lesiones retinianas pueden ser silenciosas pero permanentes.diario.

Inspecciones y retirada de productos no seguros

El Instituto Municipal de Consumo ha inspeccionado alrededor de 50 establecimientos (ópticas, bazares, hipermercados) y ha retirado unas 4.000 gafas por incumplimientos en etiquetado e información obligatoria: falta de datos del fabricante/importador, ausencia de modelo o lote, instrucciones incompletas o carencias en la declaración de conformidad europea. La campaña también ha usado web y redes sociales municipales para asesorar a la ciudadanía.

Cómo y cuándo se verá en Madrid

El eclipse comenzará de forma parcial hacia las 19:30–19:37 h, con un máximo alrededor de las 20:32 h, cuando la Luna cubrirá aproximadamente el 99,9% del disco solar en la capital. El Sol se pondrá sobre las 21:16–21:17 h, por lo que el fenómeno se desarrollará muy bajo sobre el horizonte oeste/noroeste.

La franja de totalidad —donde el Sol queda completamente oculto durante entre 30 y 90 segundos— atraviesa el tercio norte de la Comunidad de Madrid, incluyendo zonas de Fuencarral-El Pardo, Hortaleza y Barajas. Sin embargo, al tratarse de un límite impreciso, desplazarse hasta esos puntos no garantiza ver la totalidad. En el centro y sur de la capital, el eclipse será parcial profundo, con una notable bajada de luz pero sin oscuridad total.

Dónde observarlo desde la ciudad

Se recomiendan miradores elevados con horizonte despejado hacia el oeste y baja contaminación lumínica para aprovechar al máximo la fase final del atardecer. Aunque el espectáculo será impresionante en toda la región, solo en la franja norte existirá un brevísimo instante seguro para mirar sin filtro: durante la totalidad estricta. Fuera de ella, como en el casco urbano de Madrid, no hay ningún segundo seguro sin protección certificada.