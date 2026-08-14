Los bulos sobre el eclipse que la ciencia ha desmentido uno a uno

El eclipse del 12 de agosto ha dejado tras de sí una serie de bulos tan sorprendentes como falsos. National Geographic resume adecuadamente lo sucedido: no hubo eso de «7 segundos sin gravedad», tampoco daños neurológicos, tsunamis o alteraciones extrañas en la conciencia.

La confusión, en esencia, tiene más que ver con la naturaleza humana que con lo cósmico. Cuando el Sol se oculta durante unos minutos, el entorno cambia. La temperatura desciende y los animales muestran comportamientos inusuales; de ahí a inventar un «Proyecto Anchor» o anunciar una catástrofe mundial hay un trecho de imaginación que trasciende la ficción.

Qué sí ocurre durante un eclipse

Un eclipse solar se produce cuando la Luna se coloca entre la Tierra y el Sol, bloqueando total o parcialmente la luz. Sin embargo, este juego de sombras solo afecta a una franja específica del planeta y solo durante un tiempo limitado.

La ciencia ha registrado efectos reales, aunque modestos: un descenso temporal de la temperatura, alteraciones en el viento y variaciones puntuales en la atmósfera. Asimismo, la propagación de las ondas de radio puede verse influenciada por cambios abruptos en la ionosfera, pero estos efectos son temporales y regionales, no solo planetarios.

Los bulos más comunes, y por qué no resisten ni un minuto de luz

Bulo Qué dice la ciencia “La Tierra perderá gravedad” Falso: la NASA ha desmentido que el eclipse afecte a la gravedad terrestre; la masa del planeta no desaparece por la intervención del Sol. “Provoca terremotos o maremotos” No hay evidencia que respalde una relación entre eclipses y terremotos; como mucho, pueden ocurrir mareas vivas debido a la alineación Sol-Luna-Tierra, que no es lo mismo. “Genera 7 segundos sin gravedad” Falso: no existe un mecanismo físico que anule la gravedad durante un eclipse. “Aumenta la radiación” Al contrario: durante el eclipse, la radiación solar en la superficie disminuye, no aumenta. “Daños neuronales o alteraciones de la conciencia” No hay evidencias de efectos neurológicos directos causados por el eclipse. “Afecta al embarazo o causa malformaciones” No hay fundamento científico que relacione el eclipse con daños en el feto o complicaciones durante la gestación. “Esconde portales espirituales o señales apocalípticas” Estas son creencias sin ningún respaldo científico.

Un aspecto que merece especial atención es la errónea idea de que la radiación se «intensifica» durante el eclipse, haciendo que la luz del Sol sea más peligrosa. Las distintas verificaciones y explicaciones científicas se alinean para afirmar lo contrario: la energía solar que llega a la superficie disminuye durante la ocultación, y no surgen nuevas formas de radiación perjudicial.

El único riesgo serio: mirar al Sol

Aquí la ciencia es contundente y, si se quiere, poco poética: mirar al Sol sin protección homologada puede causar retinopatía solar y lesiones irreversibles.

El daño en la retina no provoca dolor, por lo que alguien puede pensar que «no pasa nada» y, horas después, descubrir una mancha central, visión borrosa o sensibilidad a la luz. Así que, incluso en un eclipse parcial, es indispensable utilizar filtros certificados; solo durante la totalidad, y en la franja exacta donde el Sol queda completamente oculto, se puede mirar brevemente sin protección.

¿Por qué resurgen estos bulos una y otra vez?

Los eclipses han suscitado tanto conocimiento como temor a lo largo de los siglos. Antes de que la astronomía introdujera orden en el caos, muchas culturas los explicaban con mitos de dragones, presagios o castigos divinos. Esa carga simbólica aún perdura y, en las redes sociales, encuentra un terreno excepcional: un fenómeno breve, visualmente impactante y fácil de envuelve en misterio.

Además, el eclipse tiene algo desconcertante que incluso hoy en día sigue fascinando: altera la luz, enfría el aire, enmudecer a las aves y modifica el ambiente lo suficiente como para que nuestras mentes se sumerjan en la creatividad. La física hace su parte; el folclore, el resto.

Curiosidades que sí son dignas de mención