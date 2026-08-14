¿Por qué las mujeres viven más que los hombres?

Las mujeres siguen imponiéndose en la carrera por la longevidad, pero el secreto de su triunfo no reside en un solo aspecto ni en una supuesta “buena conducta” generalizada. La respuesta se construye a partir de un entramado de biología, evolución, sanidad pública y avances médicos, una realidad que comienza a despejarse en investigaciones recientes como el análisis de National Geographic, que examina el impacto del ovario y la historia reproductiva en la supervivencia femenina.

La discrepancia es palpable, tanto en las estadísticas como en la vida cotidiana: ellas suelen vivir más, aunque no necesariamente con una mejor salud a lo largo de esos años. Esa paradoja abarca el cromosoma X, las hormonas, el sistema inmunológico, la menopausia y la manera en que ambos sexos han enfrentado tradicionalmente el riesgo, la prevención y el cuidado médico.

La pista evolutiva: el precio de criar a las crías

Una de las teorías más intrigantes es la Reproductive Resilience Hypothesis, que sugiere que la evolución optimizó en las hembras mecanismos de protección biológica, dado que la supervivencia de las crías dependía de que ellas lograran permanecer vivas el tiempo suficiente para cuidarlas.

Dicho de manera clara: en numerosas especies, la selección natural no recompensaba a quienes vivían de forma “rápida y al límite”, sino a los que conseguían perdurar. Tal presión evolutiva habría fortalecido las defensas contra el desgaste, el estrés oxidativo y ciertas enfermedades. Esto se alinea con la observación de que en los mamíferos, el sexo que suele asumir el mayor cuidado parental tiende a tener una mayor longevidad.

El ovario desempeña aquí un papel importante. No se trata de que “genere inmortalidad”, sino que los mecanismos biológicos asociados a la reproducción femenina podrían haber dejado una marca de resistencia que influye hasta hoy en la salud a lo largo de la vida.

Los cromosomas, las hormonas y el sistema inmunitario

La explicación genética más común es la del cromosoma X. Las mujeres cuentan con dos copias, mientras que los hombres solo tienen una X y una Y; esto proporciona a ellas un respaldo frente a mutaciones perjudiciales que afectan a los genes vinculados a la X.

Además, los estrógenos, que antes de la menopausia se asocian con una mayor protección cardiovascular y una respuesta inmunitaria más sólida. No es una barrera perfecta ni permanente, pero ayuda a entender por qué muchas mujeres llegan en mejor estado a la adolescencia y a la mediana edad.

Factor Mujeres Hombres Cromosomas sexuales Dos X, con “copia de seguridad” X y Y, sin refuerzo adicional en la X Sistema inmune Respuesta más robusta en varias etapas Mayor susceptibilidad a determinadas infecciones Hormonas Estrógenos con efecto protector antes de la menopausia Sin ese mismo apoyo hormonal Riesgo conductual Más chequeos y prevención Más tendencias de riesgo y accidentes

La otra cara de la moneda son los hábitos

No obstante, la biología no es la única razón. Estudios recientes de la BBC y otros medios resaltan que una parte significativa de esta diferencia se atribuye a factores sociales y conductuales. Tradicionalmente, los hombres han fumado y consumido más alcohol, han asumido más trabajos riesgosos y conviven con una mayor mortalidad debido a accidentes, violencia y ciertas enfermedades.

También tiene que ver la relación con el sistema de salud. Diversas fuentes coinciden en que las mujeres tienden a asistir más a revisiones, siguen más los controles preventivos y están más atentas a síntomas persistentes. Esta disparidad, que a veces se presenta como “cuestión de carácter”, es realmente un asunto de salud pública: detectar problemas a tiempo suele facilitar un mejor tratamiento.

La soledad y el aislamiento tampoco pesan por igual. En la tercera edad, las redes de apoyo emocional suelen ser más beneficiosas para quienes logran mantenerlas; y, con frecuencia, esas redes son más fuertes entre las mujeres.

El nombre del síndrome también es relevante

En medio de este debate sobre reproducción y salud hormonal, se ha producido un cambio que despeja un malentendido antiguo: el síndrome de ovario poliquístico ya no se entiende solo a partir de los “quistes”. Varios expertos y medios han reivindicado que la denominación tradicional encierra una condición mucho más compleja, que incluye alteraciones metabólicas, endocrinas y reproductivas más allá de lo que sugiere su denominación.

Este matiz es fundamental, ya que está vinculado indirectamente a la longevidad. La salud ovárica, el equilibrio hormonal y el manejo de trastornos como el SOP tienen un impacto en el riesgo cardiometabólico, el peso, la fertilidad y la calidad de vida de millones de mujeres. La biología femenina no es una simple anotación al pie: es un componente central en el proceso de envejecimiento humano.

Lo que está cambiando en el ámbito médico

Las noticias son esperanzadoras. La medicina preventiva y los avances terapéuticos están en pleno desarrollo. La investigación sobre longevidad se apoya cada vez más en biomarcadores tempranos, relojes epigenéticos, medicina personalizada y terapias mejoradas para enfermedades que solían acortar la vida de manera silenciosa.

En el ámbito de la salud femenina, además, están surgiendo opciones no hormonales para tratar síntomas de la menopausia, como los sofocos, lo que podría favorecer el bienestar, el descanso y la adherencia a un cuidado médico más sostenido a largo plazo. Y no es un aspecto menor: no dormir bien durante años no es precisamente el mejor plan de jubilación.

Salud y bienestar personal: donde se puede cerrar la brecha

Más allá de la genética, hay un claro margen para mejorar en hábitos y atención médica. Abandonar el tabaco, moderar el consumo de alcohol, mantener la fuerza muscular, cuidar la alimentación, controlar la presión arterial y no posponer chequeos marcan diferencias reales en la esperanza de vida.

También es importante gestionar el estrés, que en la literatura sobre medicina de género se presenta cada vez más como un enemigo silencioso del envejecimiento saludable. Y en cuanto a los hombres, una de las lecciones más reiteradas es casi trivial: ir al médico antes de que un problema se convierta en un drama de acción.

Algunas curiosidades para concluir sin ser demasiado solemnes