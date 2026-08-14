Rusia observa consternada cómo desaparecen algunas de sus islas árticas

La imagen parece extraída de un documental, pero se está haciendo realidad en los mapas oficiales: varias islas del Ártico ruso han sucumbido ante la combinación del calentamiento oceánico, el deshielo del permafrost y la erosión marina.

Este borrado en los mapas no es simplemente una curiosidad geográfica; prevé transformaciones más profundas en la forma en que Rusia interactúa con su extenso litoral norte y su estrategia geopolítica en torno al hielo.

Simultáneamente, la rápida pérdida de masa en Groenlandia, que está despojando al planeta de unos 30 millones de toneladas de hielo cada hora, introduce una mayor cantidad de agua dulce en el Atlántico y eleva el nivel del mar.

Este fenómeno, que comienza en glaciares remotos, termina por afectar a costas específicas, desde las bases militares rusas en el Ártico hasta los puertos en el mar Negro.

Un mapa en contracción: lo que sucede en el Ártico ruso

Todo se debe a una serie de procesos interconectados que se alimentan entre sí:

Incremento de la temperatura del aire y del océano en el Ártico, superando la media global.

Deshielo del permafrost, el suelo congelado que sostiene muchas de las costas e islas árticas de Rusia.

Erosión marina acelerada, impulsada por un oleaje más intenso y la desaparición del hielo marino, que antes amortiguaba las olas.

Investigadores rusos y europeos llevan años registrando esta pérdida de terreno. En la costa ártica de Rusia se están observando retrocesos de entre 1 y 3 metros cada año, con zonas que alcanzan entre 5 y 10 metros anuales. En islas como Vize, situadas en el mar de Kara, las imágenes obtenidas por satélite indican que la línea de costa puede adelantarse decenas de metros hacia el interior en pocos años, llegando a borrar por completo pequeñas formaciones insulares.

En la zona donde se unen mar y tierra, lo que predomina es la termoabrasión: el hielo subterraneo se funde, la estructura del terreno se desmorona y las olas se llevan los sedimentos sueltos. Cuando el hielo marino se retira antes y vuelve más tarde, la época de oleaje “activo” se amplía, intensificando el daño. Por eso, los científicos ya hablan de la pérdida de varias decenas de kilómetros cuadrados cada año en el total del Ártico ruso.

De Groenlandia a Murmansk: el efecto dominó de la pérdida de hielo

La cifra de Groenlandia perdiendo unos 30 millones de toneladas de hielo por hora no es un dato casual. Esta estimación se basa en cuatro décadas de análisis de datos satelitales que revelan que el casquete glaciar está disminuyendo en superficie y volumen más rápido de lo que se había calculado. Esta masa de agua que se introduce en el océano:

Eleva el nivel medio del mar en todo el globo.

Modifica la salinidad del Atlántico Norte y somete a estrés a la gran cinta transportadora oceánica (AMOC).

Aumenta el calentamiento de las aguas polares que alcanzan las costas rusas.

La conexión es indiscutible: a medida que el nivel del mar asciende unos centímetros y se calienta, la línea costera ártica rusa se torna más vulnerable. Donde antes el hielo marino actuaba como una barrera durante gran parte del año, actualmente las olas arrasan el permafrost expuesto durante meses más. La desaparición de pequeñas islas y cabos es un síntoma visible de esta transformación.

Para ilustrar la magnitud del fenómeno:

Groenlandia : decenas de miles de millones de toneladas de hielo que se pierden cada día.

: decenas de miles de millones de toneladas de hielo que se pierden cada día. Rusia ártica: cerca de 70 km² de tierra que se erosiona anualmente, una superficie similar a la de una ciudad pequeña.

Este doble fenómeno —la reducción de hielo sólido y el aumento del nivel del mar— invaden el contorno de Rusia en múltiples frentes.

Impacto geopolítico, económico y social de la desaparición de islas

La desaparición de islas en los mapas militares y civiles no es solo un dilema para los cartógrafos. Este fenómeno afecta a diversas áreas de forma simultánea:

Seguridad y presencia militar – En la última década, Rusia ha fortalecido sus bases en archipiélagos como Nueva Zembla y las islas de la ruta del mar del Norte. – La pérdida o inestabilidad de pequeñas islas complica la ubicación de pistas de aterrizaje, radares, depósitos y estaciones meteorológicas. – El retroceso de la costa requiere recálculos de distancias, zonas de exclusión y líneas de defensa, en un momento de creciente tensión con la OTAN en el Ártico.

Economía y rutas marítimas – El deshielo amplía la ventana de navegación en la ruta del mar del Norte, objetivo de Moscú para ser el corredor estratégico entre Asia y Europa. – Sin embargo, también incrementa el riesgo para infraestructuras costeras, oleoductos, gasoductos y terminales de carga situados sobre un terreno cada vez más inestable. – La erosión y el deshielo encarecen el mantenimiento de puertos y carreteras en áreas ya de por sí complejas por la logística.

Comunidades locales y medio ambiente – Las poblaciones árticas, incluidas las comunidades indígenas, observan cómo sus hogares, cementerios y carreteras se aproximan peligrosamente al nuevo límite del mar. – La pérdida de terreno afecta a los ecosistemas costeros, altera las áreas de nidificación de aves y las zonas de caza de mamíferos marinos. – Los desechos de infraestructuras que colapsan o se fragmentan ejercen mayor presión sobre un entorno ya frágil.

Un ejemplo notable se halla en el litoral del mar de Kara y del mar de Laptev, donde los estudios indican que la frontera entre la tierra firme y las islas bajas se torna cada vez más indistinta. Lo que hoy es un banco de arena visible puede convertirse mañana en un bajo sumergido, repercutiendo directamente en la pesca, la navegación y la demarcación de áreas protegidas.

Qué futuro le espera a este retroceso del litoral ruso

En el corto y medio plazo, el panorama apunta a una mayor pérdida de terreno y a ajustes inminentes. Los modelos utilizados para Rusia sugieren:

Escenario de emisiones altas:

– Incremento del nivel del mar de hasta 1 metro para el año 2100.

– Retroceso significativo de las costas arenosas, superando los 100 metros.

– Arcos insulares y promontorios que ahora aparecen en mapas antiguos desaparecerían por completo.

Escenario de emisiones moderadas:

– Retroceso más pausado pero constante de la línea costera ártica.

– Necesidad de reubicar infraestructuras en varias áreas, desde el mar Negro hasta el Pacífico norte.

Rusia, que cuenta con más de 60.000 km de costa, presenta vulnerabilidades singulares:

Ártico : desaparición de islas y acantilados de permafrost, dificultando intereses militares y energéticos.

: desaparición de islas y acantilados de permafrost, dificultando intereses militares y energéticos. Mar Negro y mar de Azov : erosión que amenaza deltas y zonas turísticas esenciales.

: erosión que amenaza deltas y zonas turísticas esenciales. Extremo Oriente: puertos industriales adyacentes al agua, con un margen limitado para desplazarse tierra adentro.

La respuesta oficial contempla nuevas defensas costeras, diques y obras de protección, junto a la intención de aprovechar el deshielo para extraer hidrocarburos y abrir rutas marítimas. Sin embargo, este equilibrio empieza a tensarse: invertir en proteger el litoral mientras se desarrolla más infraestructura en áreas que el clima convierte en inestables puede resultar problemático.

Un Ártico que se transforma y un animal que pierde su suelo

Entre las víctimas silenciosas de estos cambios se encuentra el oso polar, que se ha convertido en un símbolo de un territorio que se reduce peligrosamente. Su vida depende del hielo marino, pero también de la estabilidad de las costas que utiliza para descansar y criar.

Algunos datos sobre cómo este nuevo mapa afecta a su vida:

En zonas donde desaparecen pequeñas islas, los osos pierden “escalas” naturales entre plataformas de hielo y tierra firme.

La erosión de los acantilados de permafrost altera refugios y madrigueras de hembras con crías.

Con el retroceso del hielo marino, los osos deben recorrer distancias más largas para cazar, aumentando el riesgo de entrar en contacto con instalaciones humanas.

Este animal, que durante siglos ha simbolizado la fortaleza del norte ruso, se ha convertido en un indicador del cambio que comienza con la desaparición de islas diminutas, y que finalmente cuestiona las dinámicas de vida, trabajo y poder en el Ártico. Cuando el suelo tiembla bajo sus patas, también lo hace la base sobre la que descansa un país que siempre asumió que su frontera norte era sólida y eterna.