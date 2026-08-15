La ‘marcha atrás’ nuclear del Gobierno Sánchez abre otra brecha entre sus compinches y tensiona el final de legislatura con Sumar

Se la han envainado entera.

En pleno agosto, en un periodo donde muchos fijan la mirada en la playa, el llamado «apagón nuclear» español ha estallado.

La decisión de extender la vida de Almaraz hasta 2030 ha encendido las alarmas tanto en la coalición como en el sector de la energía, tal y como señala Vozpópuli.

Este giro no es un simple detalle técnico, sino que reabre un viejo debate: hasta dónde debe llegar la energía nuclear en un sistema eléctrico que enfrenta la transición ecológica junto con la inestabilidad de los precios y la necesidad de asegurar un suministro constante.

Decisiones del Gobierno y su relevancia

El Ejecutivo ha dado luz verde para que los dos reactores de la central nuclear de Almaraz continúen operando hasta el 8 de junio de 2030, cuando antes se preveía su cierre para 2027 y 2028. Esta extensión se realiza tras el visto bueno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que consideró que la planta cumple con los estándares de seguridad necesarios.

La decisión se produce en un marco de:

Precios eléctricos que todavía son vulnerables a las fluctuaciones del gas y de la demanda.

Un parque de energías renovables que avanza, pero que aún necesita un respaldo firme en momentos sin sol ni viento.

Un compromiso anteriormente establecido para el cierre progresivo de todas las nucleares entre 2027 y 2035, que ahora enfrenta un primer desafío significativo.

De acuerdo con los datos del sector, Almaraz representa alrededor del 7 % de la electricidad nacional, una producción continua que resulta esencial en picos de demanda o escasa generación renovable. Tenerla operativa tres años más se traduce, prácticamente, en ganar tiempo para el sistema eléctrico.

El calendario nuclear en España: reordenado, no anulado

La prolongación de Almaraz no anula el plan de cierre del conjunto de plantas nucleares, pero sí lo reestructura. Así se configura el nuevo panorama:

Almaraz I y II (Cáceres) : cierre prorroguado al 8 de junio de 2030 (anteriormente 2027 y 2028).

: cierre prorroguado al 8 de junio de 2030 (anteriormente 2027 y 2028). Ascó I (Tarragona) : octubre de 2030.

: octubre de 2030. Cofrentes (Valencia) : noviembre de 2030.

: noviembre de 2030. Ascó II (Tarragona) : 2032.

: 2032. Vandellós II (Tarragona) : 2035.

: 2035. Trillo (Guadalajara): 2035.

Una forma clara de ver la situación:

Central / reactor Provincia Nueva fecha de cierre Situación actual Almaraz I y II Cáceres 8 junio 2030 Prórroga aprobada Ascó I Tarragona 1 octubre 2030 Próximo cierre tras Almaraz Cofrentes Valencia 30 noviembre 2030 Segundo cierre tras Almaraz Ascó II Tarragona 2032 Cierre previsto Vandellós II Tarragona 2035 Última fase Trillo Guadalajara 2035 Última fase

El Gobierno mantiene que 2035 es aún la fecha fijada para el apagado total del parque nuclear, pero la concentración de varios cierres en 2030 complica tanto técnica como políticamente la transición.

PSOE, Sumar y el resurgimiento de la fractura nuclear

La decisión sobre Almaraz ha provocado un enfrentamiento en la coalición. Para el sector socialista, la prórroga es una medida pragmática, respaldada en informes de seguridad y en la imperiosa necesidad de garantizar suministro y estabilidad de precios. En cambio, desde Sumar, se considera una línea roja.

Los dirigentes de esta formación han acusado al partido mayoritario de:

Incumplir el pacto de Gobierno que aseguraba el calendario de cierre nuclear.

“Ceder” ante las presiones del oligopolio eléctrico y de las regiones nucleares.

Retrasar la transición energética y “hipotecar” a los ciudadanos con una tecnología que ven como obsoleta.

El diputado Alberto Ibáñez, de Sumar, ha llegado a calificar de “cobardía” política y ha reducido a “cero” la credibilidad ecologista de Pedro Sánchez, evidenciando la tensión interna que conlleva la decisión.[consulta del usuario] De cara al final de la legislatura, esto promete más ruido en el Parlamento, mayor presión mediática y un nuevo frente en una coalición que ya había tenido desavenencias por cuestiones como la ley de vivienda o la reforma laboral.

Por otro lado, gobiernos autonómicos y alcaldes de zonas nucleares ven con buenos ojos la prórroga, ya que implica mantener empleo cualificado, actividad económica local y evitar un cierre abrupto que muchos temían. Algunos incluso abogan por prolongaciones más allá de 2035, hasta 2040 o 2050. Así que, la disputa no es solo ideológica, sino que también tiene un fuerte componente territorial.

Seguridad, clima y factura: el triángulo que complica el debate

El dilema sobre Almaraz concentra las grandes cuestiones de la política energética contemporánea:

¿Es la energía nuclear compatible con una transición ecológica? La generación nuclear no emite CO₂, lo que la convierte en un posible aliado en la lucha contra el cambio climático. Sin embargo, plantea problemas en términos de residuos, costes de desmantelamiento y la dependencia de infraestructuras envejecidas.

¿Qué impacto tiene en el precio de la electricidad? La energía nuclear, ya amortizada, suele tener costes estables. Extender su operatividad podría ayudar a contener la volatilidad de precios mientras las renovables y el almacenamiento (baterías, bombeo hidráulico) concluyen su despliegue. El desafío radica en llevar a cabo esta prórroga sin que se convierta en un regalo fiscal para las empresas eléctricas.

¿Es segura una central cuyo funcionamiento se extiende? Almaraz ha recibido el visto bueno del CSN para operar hasta 2030, aunque bajo condiciones de rigurosa supervisión. Sin embargo, cada prórroga implica inversiones adicionales, controles rigurosos y una gestión cuidadosa de incidentes, así como de la cultura de seguridad.

A nivel internacional, la decisión española no es un caso aislado. Ante la crisis energética en Europa, naciones como Francia han optado por fortalecer su programa nuclear, mientras que Alemania ha acelerado su proceso de cierre, apoyándose más en gas y energías renovables. Así, España se sitúa en un punto intermedio: mantiene el cierre a largo plazo, pero recurre a ampliaciones puntuales para ganar margen.

Unas cuantas curiosidades nucleares para contextualizar el debate

Para terminar, aquí algunas observaciones que ayudan a apreciar un debate tan cargado:

La central de Almaraz comenzó a funcionar a inicios de los años ochenta, en medio de un fuerte movimiento antinuclear en Europa. Muchos de los ingenieros que participaron en su construcción ya se han jubilado; sin embargo, la central sigue sometida a revisiones como si de una ITV se tratara… aunque con informes de decenas de páginas.

Aunque se menciona el “apagón nuclear”, las centrales españolas no se apagan como si fueran una lámpara. El cierre y desmantelamiento total de un reactor puede llevar varias décadas, con fases de descontaminación, desmantelamiento y vigilancia de residuos.

El uranio que abastece a los reactores españoles no se extrae en el país. Llega de lugares como Canadá, Kazajistán o Níger, lo que añade una dimensión geopolítica al debate sobre la independencia energética.

En los municipios con centrales nucleares, las fiestas patronales coexisten con simulacros de emergencia, planes de evacuación y formación comunitaria. Muchos habitantes conocen perfectamente su punto de reunión en caso de emergencia, aunque la mayoría espera no necesitar ese conocimiento nunca.

Los residuos de alta actividad que generan las plantas son radiactivos durante miles de años. El chiste recurrente entre físicos y geólogos es que la nuclear obliga a pensar en escalas temporales que harían sudar a cualquier ministro de Hacienda.

Así, entre tensiones crecientes, reactores en proceso de envejecimiento y un sistema eléctrico que no tolera errores, la prórroga de Almaraz nos recuerda que la energía nuclear continúa siendo, en todos los sentidos, un asunto de alta tensión.